Tuomaisen kymmenes romaani jatkaa tomeran vakuutusmatemaatikon tarinaa.

Antti Tuomaisen Jäniskertoimesta on tekeillä Hollywood-elokuva.

Romaani

Antti Tuomainen: Hirvikaava. Otava. 303 s.

Kuvio on Antti Tuomaisen faneille tuttu: tunnollinen ja kunnollinen miesparka joutuu pulaan. Hän on tahtomattaan päätynyt tekemisiin rikollisten kanssa. Virallisista tahoista, kuten poliisista, ei ole apua, joten päähenkilön on hoidettava homma itsekseen.

Hän pitää päänsä kylmänä ja huumorinsa mustana.

Hirvikaavan tapauksessa tuttuutta lisää se, että kyseinen mies, vakuutusmatemaatikko Henri Koskinen, seikkaili jo viime vuonna ilmestyneessä Jäniskertoimessa. Tuomainen on kirjoittanut uransa ensimmäisen jatko-osan. Ja miksi ei olisi kirjoittanut: Jäniskertoimen käännösoikeudet myytiin 17 kielialueelle, ja kirjasta on tekeillä Hollywood-elokuva.

Romaanisarja täydentyy myöhemmin vielä kolmannella teoksella.

Ymmärrän hyvin, että Henri Koskisen hahmo on yleisön mieleen. Hän herättää sympatiaa tomeruudellaan ja sosiaalisella kömpelyydellään.

Hahmon viehättävyys perustuu myös hänen äärimmäisen matemaattis-loogiseen ajatteluunsa, jota muut eivät meinaa ymmärtää ja joka estää Koskista ymmärtämästä muita, tunteellisemmin maailmaan suhtautuvia ihmisiä.

Koskisen ajattelua esitellään päästämällä lukija toistuvasti kurkistamaan hänen mieleensä. Paikoin tuntuu, että vähempikin alleviivaaminen riittäisi. Yksi kirjan luvuista keskittyy kuvailemaan yksityiskohtaisesti, miten Koskinen katsoo viikoittain elokuvia vain laskeakseen niistä erilaisia prosenttiosuuksia:

”Erään talvisen jännityselokuvan kohdalla laskutoimitus oli ollut hyvin suoraviivainen: lunta kolmekymmentäneljä prosenttia, ahdistunut poliisihenkilö kaksikymmentäyksi prosenttia, juonikas moottorikelkalla liikkuva syyllinen viisitoista prosenttia, poliisihenkilön neuvokas puoliso yksitoista prosenttia, käsiaseet yhdeksän prosenttia, ylihinnoitellut toppahousut kuusi prosenttia, kahvi ja muut virvokkeet neljä prosenttia.”

Paitsi päähenkilö myös miljöö on omintakeinen. Näyttämönä on vantaalainen seikkailupuisto SunMunFun, joka on aiemman omistajansa – Henri Koskisen edesmenneen suuruudenhullun veljen – aikoina joutunut velkakierteeseen.

Nyt tuo veli paljastuu kaikkea muuta kuin kuolleeksi. Henri Koskisen on pidettävä hänet aisoissa ja SunMunFun pinnalla taloudellisen katastrofin uhatessa. Ennen kaikkea Koskisen olisi saatava hankittua Hirvihyppy-niminen jättimäinen laite puiston vetonaulaksi.

Puiston työntekijöihin kuuluvat muiden muassa vankilassa karaistunut kokki, lasten leikkihetkiä järjestävä keittiöpsykologi ja alkoholisoitunut markkinointivastaava. Tuomainen on nähnyt vaivaa sivuhenkilöitä suunnitellessaan.

Hirvikaavaan pääsee hyvin kärryille, vaikka Jäniskerroin olisi jäänyt lukematta. Tuomainen on lisännyt romaanin alkujaksoon lukijaystävällisen kertauksen hahmojen aiemmista edesottamuksista.

Trilogian kahden osan koukuttava rakenne on samankaltainen: ensin jännittävä taistelukohtaus huvipuistokrääsän keskellä, sitten paluu ajassa taaksepäin ja tapahtumien hidasta kerimistä auki.

Kirjailijan työnjälki on varmaa ja huolellista. Vakuutusmatemaatikkopäähenkilönsä tapaan Tuomainen on kehittänyt toimivan kaavan. Hänen rikosromaaninsa koostuvat laadukkaista ja melko klassisista aineksista.

Konflikti on mallia ”Daavid ja Goljat”: samastuttava mutta persoonallinen tavis kohtaa järjestäytyneen rikollisuuden raakalaismaiset edustajat. Pontimena on usein vaaraan joutunut läheinen, jota päähenkilö haluaa suojella, ja juonta on höystetty kevyellä romantiikalla.

Kaiken aikaa sävy on lakonisen humoristinen. Kuin kertoja seurailisi tapahtumia hieman huvittuneena.

Kymmenen kirjan aikana Tuomaisen tyyli on ehtinyt muuttua. Hirvikaava on verisistä käänteistään huolimatta huomattavasti valoisampi teos kuin hänen uransa alkuvaiheen noir-henkiset romaanit.

Jatko-osissa vaarana on konseptin väljähtyminen. Hirvikaavassa on hiilihapottomat suvantovaiheensa, mutta lopun lähestyessä Tuomainen haalii paketin kasaan ja koristelee sen pienellä cliffhangerilla.

Fanit saavat, mitä ovat tilanneet.