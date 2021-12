Jaakko Laitinen muutti pari vuotta sitten takaisin Lappiin ja aikoo jäädä sinne pysyvästi. Kun ympärillä kuulee omaa murretta, siitä tulee kotoisa olo.

Rovaniemeläislaulaja Jaakko Laitinen ei vierasta etelän iskelmäsanoittajien kuten Reino Helismaan ja Juha Vainion Lappi-kuvauksia, mutta lappilaisten tekijöiden laulut ovat enemmän hänen mieleensä. ”Niihin on jäänyt oksaa ja karheutta vähän enemmän. Lauluissa ei olla missään satumaissa vaan sanoitusten maailma on lokalisoitu omaan elämänpiiriini.”

Lappilaislaulaja Jaakko Laitinen on palannut juuri Saksan-kiertueelta takaisin kotimaahan. Korona-aikana tämä oli jo toinen kerta, kun Laitinen kiersi Väärä Raha -yhtyeensä kanssa Keski-Euroopassa juuri ennen kuin keikkapaikat alkoivat mennä kiinni.

Laitinen ja Väärä Raha ovat tehneet kiertueita Saksassa ja Makedoniassa sekä esiintyneet Unkarissa Sziget-festivaaleilla. Saksassa laulaja on kiertänyt myös toisen yhtyeensä, post-apokalyptiseksi tangobändiksi kutsumansa Lehtojärven Hirvenpään kanssa.

”Suomalainen tango on saksalaisille niin oudon kuuloinen konsepti, että yleisö on halunnut tulla katsomaan, mistä on kyse. Siellä kiinnostaisi ’Finnischer Tango’ enemmän kuin suomalaiset tajuavat sitä sinne kaupata”, Laitinen kertoo.

”Olemme soittaneet Saksassa pikkukylissä ja isoissa kaupungeissa, kulttuuritaloissa ja räkäisillä klubeilla. Laulan suomeksi, joten eivät he valitettavasti tajua sanoituksiani, mutta spiikkaan englanniksi ja kerron, mitä lauluissa tapahtuu.”

Jaakko Laitinen vuokrasi rovaniemeläisen ravintolan alakerrasta itselleen treenikämpän, jossa on ehtinyt käydä harjoittelemassa toistaiseksi vain muutamia kertoja.

Jaakko Laitinen & Väärä Raha -yhtye on toiminut reilut kymmenen vuotta. Laitisen ura Balkan-vaikutteisen musiikin ja Suomi-iskelmän parissa on pitempi, eikä hän muuta ole laulanutkaan.

Iskelmän pariin Laitisen johdatteli Rauli Badding Somerjoki teini-iässä. Laitinen kuunteli 1960–1970-lukujen rockia ja tutustui myös Somerjoen tuotantoon.

”Alussa skippailin iskelmäbiisit, koska ne olivat minusta tylsiä, ja tykkäsin kuunnella hänen rokkibiisejään. Jossakin vaiheessa huomasin skippailevani niitä ja kuuntelevani iskelmäbiisejä. Aloin selvitellä, mitä ne alun perin ovat, ja huomasin, että Itä-Euroopasta käännetyt biisit iskivät eniten.”

Ensimmäiset esiintymiset olivat Rovaniemellä pubissa, jonka omistaja pyysi Laitista laulamaan turisteille vanhoja iskelmiä kuten Ajomiestä ja Rattaanpyörää. Balkan-tyylisen musiikin esittäminen alkoi Orkestar Business Class -coverbändissä, omien laulujen kirjoittaminen Väärän Rahan myötä.

”Kun muutin Helsinkiin 2008 ja perustimme Väärän Rahan, oli sopivasti sekä Balkan- että Suomi-iskelmäbuumi, ja saimme lentävän lähdön. Olemme keikkailleet eniten etelän opiskelijakaupungeissa, Saksassa sekä Lapissa ihan pikkupaikoissakin. Lemmenjoella kävimme laulamassa kullankaivajille tunturissa täysin akustisesti, ja siellä oli kovat tanssit.”

Suomi-iskelmää koskeva kiinnostus sai Laitisen tutustumaan lappilaisen iskelmän historiaan. Siihen ovat osallistuneet hänen sukulaisensakin, sillä isoisä Olavi Tissari oli ylitorniolainen laulaja, lauluntekijä ja opettaja.

Laitisen sivuprojekti, Jaakko Laitinen & Lapin Lisä -yhtye soittaa vain lappilaisten tekijöiden iskelmiä.

”Hannu Merkku on kova, hän on mystinen hahmo ja jo edesmennyt kova laulaja. Toinen suosikkini on laulava poromies Eero Magga, jolla on mahtava meininki ja rempseä tyyli.”

Laitinen on kampanjoinut lappilaisen musiikin puolesta myös julkisuudessa. Hän kirjoitti keväällä kolumnin, jossa peräsi Ylen alueradioilta enemmän paikallisen musiikin soittamista. Sen jälkeen Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajaverkosto julkaisivat kannanoton, jossa nekin vaativat Yleä huomioimaan paremmin maakuntien musiikkitarjonnan.

”Jos paikallista musiikkia tulisi vaikka tunti päivässä, se innostaisi tekemään lisää ja paljastaisi ihmisille, kuinka mahtavia tekijöitä täällä on. Se toisi myös tekijöille uusia yleisöjä. Sehän ihmistä kehittää, kun hän joutuu uuden äärelle miettimään, miten suhtautuu siihen. Jos tarjotaan vain tuttua ja turvallista, me passivoidumme.”

Jaakko Laitinen pitää ulkoilusta. Marraskuun lopun lauantaina hän kävi kävelyllä kireässä pakkassäässä Ounasjoen rannassa.

Pari vuotta sitten Laitinen muutti takaisin Rovaniemelle. Lappilaisen musiikin tutkimisen rinnalla hän tekee omia lauluja. Väärän Rahan kanssa suunnitelmissa ovat turkkilaisesta psykedeliasta inspiroitunut albumi, humppatyylinen levy sekä ison orkesterin kanssa tehtävä albumi.

Laulaja aikoo jäädä Lappiin pysyvästi. Kun ympärillä kuulee omaa murretta, siitä tulee kotoisa olo.

”Myös keskiyön aurinko, yöttömät yöt, revontulet ja luminen marraskuu ovat kivoja juttuja, joihin olen tottunut pienestä pitäen. Rovaniemeltä pääsee etelään ja vielä pohjoisempaan Lappiin, joten tämä on sopivasti keskellä.”