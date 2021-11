Grammy-ehdokkuuksia taas Suomeen – Suurin voittaja on kuitenkin jo nyt Jon Batiste, mutta kuka hän on?

Suomesta Grammy-palkinnon saajiksi ovat ehdolla kapellimestari Susanna Mälkki sekä alttoroolin laulava sopraano Karita Mattila. Ehdokkuudet jatkavat suomalaisen klassisen musiikin jo perinteeksi tullutta menestystä Grammy-kilvassa.

Kapellimestari Susanna Mälkin johtama oopperalevytys ja sopraano Karita Mattilan tähdittämä oopperalevytys ovat ehdolla Grammy-palkinnon saajiksi. Grammy-ehdokkuudet julkistettiin myöhään tiistaina Suomen aikaa. Grammyt ovat Oscareihin vertautuvat musiikkialan nimekkäimmät tunnustukset.

Mälkin johtama levytys ja levytys, jossa sopraano Mattila laulaa altto-osuuden ovat molemmat ehdolla parhaan oopperalevytyksen sarjassa. Ehdokkuudet jatkavat suomalaisen klassisen musiikin jo perinteeksi tullutta menestystä Grammy-kilvassa.

Mälkin johtamalla levyllä unkarilaissäveltäjä Béla Bartókin teoksen Herttua Siniparran linna soittaa Helsingin kaupunginorkesteri. Solisteina laulavat basso Mika Kares ja unkarilainen mezzosopraano Szilvia Vörös. Kertojana eli musiikin pariin johdattelevana ”Bardina” toimii legendaarinen musiikkipedagogi Géza Szilvay. Levyn on tuottanut Robert Suff.

Kyseessä on BIS-levy-yhtiön konserttitallenne. Levy on tallennettu pääosin orkesterin konserteissa tammikuussa 2020. Lue HS:n arvostelu konsertista tästä ja levystä tästä.

Samassa sarjassa on ehdolla Francis Poulencin säveltämän Karmeliittanunnien keskusteluja -oopperan levytys, jossa Metropolitan-oopperan orkesteria ja kuoroa johtaa kanadalainen Yannick Nézet-Séguin. Solisteina siinä laulavat Mattilan lisäksi Karen Cargill, Isabel Leonard, Erin Morley ja Adrianne Pieczonka. Mattila esiintyy Ranskan vallankumousaikaan sijoittuvassa oopperassa Madame de Croissyn roolissa.

Levyn tuottaja David Frost on ehdolla myös vuoden klassisen musiikin tuottajan Grammyyn.

Parhaan oopperalevytyksen Grammy-palkinto myönnetään levytyksen kapellimestarille, tuottajalle ja pääsolisteille. Sarjassa ovat ehdolla myös muun muassa toinen Metropolitan-oopperan orkesterin ja kuoron levytys sekä Simon Rattlen johtaman London Symphony Orchestran levytys. Ehdokkaita on kaikkiaan viisi.

Eniten Grammy-ehdokkuuksia tänä vuonna keräsi Jon Batiste, kaikkiaan 11 kappaletta. Batisten nimi ei sano suomalaisille ehkä vielä paljoakaan. Kyseessä on kuitenkin hyvin monipuolinen artisti, joka yhdistää sulavasti eri musiikkityylejä, esimerkiksi jazzia, funkia, poppia ja r&b:tä.

Batiste on ehdolla suorastaan häkellyttävän monessa ja erilaisessa kategoriassa aina improvisoiduista jazzsooloista klassisiin nykysävellyksiin ja amerikkalaiseen juurimusiikkiin. Kappale Freedom on ehdolla parhaaksi musiikkivideoksi:

Batiste toimii The Late Show with Stephen Colbert -ohjelman musiikillisena johtajana ja studioyhtyeen vetäjänä. Tunnetuksi hän on tullut myös oltuaan mukana säveltämässä ja sovittamassa musiikkia Pixarin kehuttuun Soul-animaatioon. Batiste ja animaation kaksi muuta musiikintekijää palkittiinkin työstään parhaan musiikin Oscarilla.

Grammy-kilvasa Batiste sai Soul-musiikillaan ehdokkuuksia kaikkiaan kolme, kahdeksan ehdokkuutta toi keväällä julkaistu soololevy We Are.

We Are -levyä inspiroivat vuoden 2020 Black Lives Matter -mielenosoitukset.

”WOW!! Kiitos Herralle! Rakastan KAIKKIA! Olen kiitollinen yhteistyökumppaneilleni ja esi-isilleni”, hän kirjoitti Twitterissä.

Grammy-gaalan järjestävä Yhdysvaltain musiikkialan ammattilaisten yhdistys The Recording Academy laajensi tänä vuonna kisan neljää tärkeintä kategoriaa. Niissä ehdokkaita on nyt kahdeksan sijasta kymmenen.

Toiseksi eniten eli kahdeksan kappaletta ehdokkuuksia saivat Justin Bieber, rap-artisti Doja Cat ja laulaja-lauluntekijä H.E.R. eli Gabi Wilson.

Seitsemän ehdokkuutta saivat Billie Eilish ja Olivia Rodrigo. Heistä jälkimmäinen sai erityistä huomiota, sillä Rodrigo on eniten ehdokkuuksia saaneista artisteista se, joka sai ehdokkuudet kaikissa neljässä ”pääkategoriassa” eli vuoden levyn, vuoden laulun, vuoden levytyksen ja parhaan uuden artistin ehdokkuudet.

Vain 18-vuotias teinisensaatio Rodrigo tunnetaan High School Musical -televisiosarjasta, jossa hän on näytellyt ja laulanut. Tänä vuonna hän raivasi tiensä eturivin artistiksi useiden hittiensä myötä. Hittiputken aloitti tammikuussa julkaistu Drivers License, josta tuli suosittu niin Yhdysvalloissa, Britanniassa kuin Suomessakin.

Kiinnostavan nousun Grammy-kisaan teki ruotsalaisyhtye Abba, joka saavutti uransa ensimmäisen ehdokkuuden. Ehdokkuus tuli vuoden levytyksen sarjassa kappaleella I Still Have Faith In You.

Räppäri Jay-Z:sta tuli eniten Grammy-ehdokkuuksia saanut artisti. Ehdokkuuksia on nyt 83, ja sillä lukemalla artisti löi tuottaja Quincy Jonesin vanhan ennätyksen. Paul McCartney sai kaksi ehdokkuutta lisää, joten hänellä on nyt listan kakkossija 81 ehdokkuudella.

Ehdokkuuksista äänestivät tällä kertaa kaikki 11 000 Recordin Academyn jäsentä, pienempien, nimeämättömien raatien sijaan. Akatemiaan kuuluvat muusikot, tuottajat ja laulunkirjoittajat valitsevat myös voittajat.

Äänestystapaa muutettiin tänä vuonna sen jälkeen, kun Recording Academyn väitettiin olevan altis korruptiolle ja syyllistyvän syrjintään ja epätasa-arvoon. Yksi näkyvimmistä arvostelijoista oli viime vuonna kanadalaisartisti The Weeknd, joka ei saanut lainkaan Grammy-ehdokkuuksia siitä huolimatta, että hän oli tehnyt sekä hyviä kritiikkejä että suurta kaupallista menestystä saavuttaneen levyn After Hours ja hitin Blinding Lights.

The Weeknd ilmoittikin viime vuonna, että hän kieltää oman musiikkinsa lähettämisen Grammy-palkintoraatien arvioitavaksi ”salaisten komiteoiden” vuoksi.

Tulevassa Grammy-gaalassa The Weeknd on kuitenkin ehdolla. Ei omasta musiikistaan, vaan yhteistyöstään Kanye Westin ja Doja Catin kanssa. Ehdokkuuksia napsahti kaikkiaan kolme.

Mukana äänestyksessä saivat olla levyt jotka on julkaistu syyskuun 2020 ja syyskuun 2021 välillä. Näin ollen Adelen uusi levy on mukana vasta ensi vuoden Grammyissa.

Grammy-palkinnot jaetaan gaalassa, joka järjestetään Los Angelesissa 31. tammikuuta 2022.

Katso kaikki ehdokkuudet täältä.

Lue lisää: Musiikkialan Grammy-gaala poistaa salaiset sisäpiirit, jotka ovat päässeet vaikuttamaan ehdokkaiden valintaan