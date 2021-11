Tunnetun muotikuvaaja Chen Manin valokuvaa on Kiinassa pidetty loukkaavana ja rasistisena.

Kiinassa on syntynyt kohu tunnetun valokuvaajan Chen Manin ranskalaiselle luksusbrändi Diorille ottamasta muotikuvasta, kertoo BBC News. Kuvassa perinteiseen kimonotyyliseen asuun pukeutunut nainen katsoo suoraan kameraan ja pitelee käsissään Diorin käsilaukkua.

Monen kiinalaisen mielestä kuva toistaa länsimaalaisten stereotyyppistä käsitystä aasialaisista kasvoista. Sosiaalisessa mediassa Chen Manin kuvaa onkin pidetty loukkaavana, ja monet kertoivat jatkossa boikotoivansa luksusbrändiä.

Myös Beijing Daily -lehti otti pääkirjoituksessaan kantaa valokuvaan ja kuvaili sen mallia surukasvoiseksi ja uhkaavakatseiseksi. Kirjoituksen mukaan aasialaiset naiset on vuosien ajan esitetty pienisilmäisinä, koska sellaisina heidät on länsimaissa haluttu nähdä. Valokuvaaja Chen Manin sanotaan toistavan kuvassaan läntisen maailman esteettistä makua.

Kiinassa ihanteellisina piirteinä pidetään vaaleaa ihoa ja suuria silmiä, joten myös mainoksissa nähdään tavallisesti tällaisin ominaisuuksin siunattuja malleja.

Sekä muotitalo Dior että valokuvan ottanut Chen Man ovat pahoitelleet tapahtunutta.

”Syytän itseäni kypsymättömyydestä ja tietämättömyydestä”, Chen Man kirjoitti kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa Weibossa.

Dior kertoi poistaneensa kuvan Shanghain näyttelystä, missä se oli esillä. Lisäksi muotitalo sanoi kunnioittavansa kiinalaisten tunteita, mutta muistutti, että Chen Manin kuva oli taideteos eikä kaupallinen mainos.

HS ei julkaise kuvaa, jota moni Kiinassa on pitänyt loukkaavana.

Pekingissä vuonna 1980 syntynyt Chen Man on kiinalaisen muotikuvauksen suurin nimi. Hän pääsi urallaan vauhtiin jo 23-vuotiaana opiskelijana, kun hän sai kuvata kiinalaiseen Vision-muotilehteen. Vahvasti meikatut ja fotoshopatut kiinalaismallit jäivät mieleen.

Sittemmin Chen Man on kuvannut muun muassa Voguelle, Ellelle, Harper’s Bazaarille ja i-D:lle.

Viimeksi mainitulle vuonna 2012 kuvattu kansikuvien sarja on noussut keräilykohteeksi. Jotkut kiinalaiset internetin käyttäjät huomauttivat BBC:n mukaan, että nyt kritiikkiä kerännyt Chen Manin Dior-kuva muistutti nimenomaan i-D-lehden kansikuvien sarjaa.

Chen Man on herättänyt aiemmin kohua Kiinassa käyttämällä tiibetiläisiä malleja. Samoin keskusteluun on noussut se, että Chen Man on kuvannut muotia tunnettujen kiinalaisten rakennusten ja maamerkkien edessä. Se on vaatinut sinnikkyyttä kiinalaisen lupabyrokratian kanssa.

Vuosina 2017–2018 Chen Manin kuvia oli esillä Tukholman Fotografiskassa. Kyseessä oli museon mukaan Chen Manin ensimmäinen oma näyttely Kiinan ulkopuolella.