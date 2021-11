Leikoloiden Suo, kuokka ja Hollywood on kerännyt paljon kuuntelijoita äänikirjana

Teos oli Storytelin vuoden kuunnelluin. Bookbeatilla kuunnelluin kirja oli Lucinda Rileyn Kadonnut sisar.

Ismo Leikolan ja Angelika Leikolan kirja Suo, kuokka ja Hollywood on kerännyt hyvin kuuntelijoita äänikirjana tänä vuonna.

Koomikko Leikolan ja hänen nyttemmin ex-puolisonsa opus on ollut Storytelin vuoden 2021 kuunnelluin kirja. Leikoloiden kuvaus stand up -komiikan kulissien takaisesta maailmasta on ollut niin ikään Bookbeatin kuunnelluin kirja tietokirja- ja elämäkertakategoriassa.

Kirja kertoo siitä, kuinka pariskunta loi vuosien ajan yhdessä Ismo Leikolan koomikonuraa Yhdysvalloissa. Samalla se kertoo arjesta Yhdysvalloissa: mikä toimii ja mikä ei.

Bookbeatilla vuoden kuunnelluin kirja on ollut Lucinda Rileyn Kadonnut sisar, joka on Seitsemän sisarta -sarjan seitsemäs osa. Kuunnelluimmaksi kotimaiseksi kaunokirjaksi on kivunnut Bookbeatilla Enni Mustosen Näkijä.

