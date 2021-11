Kun sukupuolensa korjannut pari kertoi saavansa lapsen, täyttyi sosiaalinen media vihapuheesta: Jamie MacDonaldin stand up -esitys kääntää ennakkoluulot päälaelleen

Jamie MacDonaldin Cuck-esitys on stand up -komiikkaa, jolle Mad Housen rouhea ja intiimi tila sopii hyvin.

Stand up

Cuck. Kantaesitys Mad House Helsingin Teurastamon tilassa. Käsikirjoitus ja esitys Jamie MacDonald.

Jamie MacDonaldin stand up -ilta Cuck vie katsojan komiikan laboratorioon, jonka jälkeen huumorin kyky mitätöidä toisia ja toisaalta sen maailmaa muuttava voima näkyvät selkeästi.

Sukupuolensa korjannut MacDonald ja hänen sukupuolensa korjannut miesystävänsä ovat saamassa yhteistä vauvaa. Jo pelkästään tämän elämäntilanteen sanominen ääneen on MacDonaldin mukaan pommi, jonka jälkeen ihmisten kysymysryöpyille ei meinaa tulla loppua.

MacDonald kuitenkin kertoo asiat suoraan – vaikka suurin osa hänen saamastaan kohtelusta sosiaalisessa mediassa on pelkää vihapuhetta. Ja suvaitsevien ihmisten piilotettu angsti riepoo häntä yhtä lailla. ”Minäkin olen transfobinen”, sanoo Jamie MacDonald, koska on kyllästynyt kuulemaan ihmisiltä vakuutteluja siitä, etteivät he ole transfobisia.

Miksi hän sitten piinaa itseään somessa, joka tarjoaa pelkkää nöyryytystä? Tähän kysymykseen hän etsii vastausta omalla esityksellään.

Cuck eli ”käki” on stand up -komiikkaa, jolle Mad Housen rouhea ja intiimi tila sopii hyvin. Teoksessa MacDonald pui suhdettaan sosiaaliseen mediaan vertaamalla sitä auto-onnettomuuden katsomiseen. Ketjukolari vain jatkuu ja jatkuu eikä siitä saa silmiään irti vaikkei oikeasti haluaisi edes katsoa.

Seinään heijastetaan sosiaalisen median puhekuplia, muuta ei tarvita, sillä MacDonaldin kokovartalostandup sähköistää tilan. Se on pinnalta rouheaa mutta alla kulkee eleiden ja äänensävyjen hienovaraista balettia.

MacDonaldin ilta etenee arkisista huomioista toiseen. Hän vitsailee siitä, miten ihminen, jonka ei ole tarvinnut koskaan miettiä sukupuoltaan, voi oikeastaan tietää, mitä on olla mies. MacDonald kääntää päälaelleen ennakkoluulot. Hänelle niiden avaaminen on komiikan lähde.

MacDonald on Hannah Gadsbyn sukua, mutta ilmaisussaan esseemäisempi. Hän piilottaa keveyden alle suuria käsitteellisiä keloja, kuten esimerkiksi luonnollisuuden ihailun mielivaltaisuuden sekä sen, miten oletamme luonnolta että se on cis ja hetero. Esimerkiksi käki, joka munii toisten pesiin on ihan yhtä lailla osa luontoa kuin linnut, jotka käyttäytyvät toisin.

Suomen laissa räikeä ihmisoikeusloukkaus on sukupuolensa korjanneisiin kohdistuva vaade lisääntymiskyvyttömyydestä. Lain pohjalla olevaan ajatteluun sukeltamisesta syntyy illan punainen lanka, sillä esitys avaa ajatusvääristymän toinen toisensa jälkeen.

Kuvailuni saa esityksen kuulostamaan kuulostaa vakavalta, mutta ei se sitä ole. Cuckissa toden totta saa nauraa! En halua avata hyvin muotoiltuja heittoja. Ne pitää kokea paikan päällä. Hyvän komiikan on oltava vaarallista juuri niin kuin Cuck on.