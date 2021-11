Saaristoaluetta seurataan kesästä talveen, moottoriveneiden pärinästä hiljaiseen lumeen.

Sokealle Hannes Tiiralle ääni on lähes koko maisema. Dokumentissa hän kertoo, mitä kuulee muun muassa Plagenin uimarannalla Hangossa.

Kotimainen tv-dokumentti Kuuletko hiljaisuutta? asettaa itselleen vaikean lähtökohdan. Se haluaa kertoa äänestä mediassa, joka vetoaa ennen kaikkea katseeseen.

Heti alkuun asetetaan ääripäät. Kuvat ja tekstit kertovat avaruussukkulan laukaisuäänistä ja toisaalta maailman hiljaisimmasta huoneesta, anechoic chamberista Minneapolisissa.

Hankoniemen äänimaisema asettuu ääripäiden väliin. Dokumentin tapahtumapaikkana toimivaa saaristoaluetta seurataan kesästä talveen, moottoriveneiden pärinästä hiljaiseen lumeen.

Alkuun kokonaisuus tuntuu hälyisältä, ei niinkään äänien kuin ihmisten paljouden takia. Lyhyessä ajassa esitellään yhdeksän ihmistä. Omasta suhteestaan ääneen kertovat niin paikallinen puuseppä, taiteilija kuin koululainenkin. Yhdellä on tinnitusta, toinen nauttii tuntiessaan musiikin jytinän rintakehässään.

Kun televisio syrjäytti radion joka perheen viihdekeskuksena, samalla silmät syrjäyttivät korvat. Äänet jäävätkin tv-tuotannoissa katsojalle usein melko ”näkymättömiksi”. Kuuletko hiljaisuutta? -dokumentissa ne on kuitenkin nostettu pintaan. Välillä keskitytään kuulemaan retkiluistimien suhinaa jäällä, välillä lasten riemukasta pulinaa pihalla.

Dokumentti herättelee myös haastateltaviaan äänten merkitykseen. Suoraviivaisemmista tiededokumenteista muistuttavassa pätkässä osa ihmisistä viedään rantaan ja osa metsään side silmillä. Siellä he kuvailevat maisemaa sitä näkemättä.

Toisenlaista perspektiiviä tarjoaa sokea pappi-kirjailija Hannes Tiira, jolle ääni on lähes koko maisema. Tämä käy hupaisallakin tavalla selväksi, kun Tiira kysyy tietä rannalle ja hänet neuvotaan viittoillen kääntymään tenniskentän kohdalta. Tenniskenttä on kuitenkin yhtä lailla pallon napakoita iskuääniä kuin urheiluasuisia ihmisiä verkon eri puolilla.

Dokumentin ohjannut Ari Heinilä on erikoistunut luontodokumentteihin, viime vuosina eritoten vesiaiheisiin. Areenasta löytyy myös kaksi hänen vanhempaa tv-dokumenttiaan: Kuka ryösti hylyn? ja Aalloissa on aarre. Ensiksi mainittu sijoittuu Itämereen, jonka suojeluprojekteista Heinilälle on myönnetty pari ympäristöpalkintoakin.

Myös Kuuletko hiljaisuutta? -dokumentilla on kiinteä suhde luontoon. Siinä puhutaan luonnon rauhoittavista äänistä ja spekuloidaan sillä, miten ilmastonmuutos ehkä muuttaa paikallista äänimaisemaa.

Kauneimmillaan luontosuhde on kuitenkin kuvissa. Kamera fiilistelee merimaisemaa välillä myös pinnan alta, mutta enemmän nähdään drone-kameran laajoja ilmakuvia.

Heinilä ei ole keskittynyt ääneen kuvan kustannuksella.

Kuuletko hiljaisuutta? TV1 klo 12.15 ja Yle Areena.