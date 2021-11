Maaret Kallio ja Jarno Limnéll tekivät helposti lähestyttävän mutta syvällisen keskustelusarjan, jossa on kuultu viisaita lauseita

Menikö tunteisiin? -sarjan kaltaista asiakeskustelua soisi kuuluvan kevennetyssä Radio Suomessa paljon nykyistä enemmän.

"Hyvin sanottu”, on lipsahtanut kommenttina keskustelijoiden suusta useaan otteeseen Radio Suomen Menikö tunteisiin? -sarjassa. Haluan uskoa, ettei kyse ole Ylen Hyvin sanottu -hankkeen huomaamattomasta hännännostatuksesta vaan spontaanista reaktiosta, sillä tottahan se on: sarjassa on kuultu viisaita lauseita.

Sarjaa toimittavat sisarukset, kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio ja työelämäprofessori Jarno Limnéll. Heillä on seuranaan vaihtuva vieras. Jaksot eivät ole haastatteluita vaan keskusteluita, joissa toimittajat ja heidän vieraansa ovat samalla viivalla.

Ohjelman nimen mukaisesti keskustelun ytimessä ovat tunteet, yksi kerrallaan. Tänään sunnuntaina vieraana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek ja aiheena turvallisuus. Ja kuten aiemmissakin jaksoissa, vähintään yhtä keskeiseen rooliin nousee sen vastinpari, turvattomuus.

Mutta koska kyseessä tosiaan on suomalaista keskustelukulttuuria edistävään Hyvin sanottu -hankkeeseen kuuluva sarja, puhe etenee aina tunteista kommunikaatioon ja viestintään. Näin hahmottuu, miten iso rooli tunteilla on nykyisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Tämän sunnuntain jaksossa puhutaan paljon koronaepidemiasta, jonka yhteydessä Nohynek on tullut tunnetuksi. Pandemian lisäksi se on keskustelijoiden mukaan ”infodemia”, joka horjuttaa turvallisuudentunnetta. Osa ilmiötä on väärä tieto, joka jopa tappaa ihmisiä. Ja vihaposti, jota Nohynek saa rokotekriitikoilta.

Toimittajien sisko–veli-läppä horjuu välillä rasittavuuden rajamailla, mutta muuten sarja edustaa helposti lähestyttävää mutta syvällistä asiakeskustelua, jota soisi kuuluvan kevennetyssä Radio Suomessa paljon nykyistä enemmän.

Menikö tunteisiin?, Radio Suomi klo 14.02 ja Areena.