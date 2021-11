Venäjän itäisessä nurkassa on käsittämätön paikka, johon ei pääse kuin laivalla tai lentokoneella, ja se jää pyörimään mielessä Katoava maa -kirjan lukemisen jälkeen.

Venäjällä Kamtšatkan niemimaalla, Petropavlovskin kaupungissa, sijaitsee Suomesta katsottuna kaukaisin Hesburger. Törmäsin tähän erikoiseen faktaan netissä etsiessäni tietoa niemimaasta.

Kamtšatkan niemimaalle ei mene tietä tai rautatietä. Se on vulkaanisten vuorten ja meren ympäröimä paikka Venäjän itänurkassa, mutta silti siellä on yliopisto ja lähes 200 000 asukkaan kaupunki. Paikka alkoi kiehtoa minua, kun luin Julia Phillipsin kirjan Katoava maa (suom. Hilkka Pekkanen).

Kirjassa kaksi pientä tyttöä kaapataan rannalta. Tapahtumalla on vain yksi epävarma silminnäkijä, ja kuukausien kuluessa katoaminen alkaa vaikuttaa selittämättömältä. Järkyttävä tapaus aiheuttaa monille ihmisille trauman.

Mysteerin takia kirjaa on kutsuttu myös trilleriksi. Katoaminen on kuitenkin alkua ja loppua lukuun ottamatta vain pohjavirtaus näiden ihmisten elämässä. Jokainen luku kerrotaan eri naishahmon näkökulmasta, joihin kuuluu niin vanhempia, lapsia, kaupunkilaisia kuin seudun alkuperäisväestöön kuuluvia, mutta jännite ei hajoa.

Phillips (s. 1989) on yhdysvaltalainen esikoiskirjailija, joka on asunut myös Moskovassa ja Kamtšatkan niemimaalla. Kirja on varmaotteinen amerikkalainen lukuromaani, josta uskomaton tapahtumapaikka tekee jotain erityistä.

Julia Phillips: Katoava maa (Siltala)

Lohdullisen tummia sävelmiä

Elektronista musiikkia tekevä James Blake julkaisi kymmenen vuotta sitten esikoislevynsä ja tuli toiseksi BBC:n Sound of 2011 -äänestyksessä. Levyltä nousi hitiksi versio Feistin Limit to Your Love -kappaleesta. Sen jälkeen Blaken tuotanto on mennyt kokeellisempaan ja fragmentaarisempaan suuntaan. Nyt uusin levy, Friends That Break Your Heart, on kuitenkin arvioidenkin mukaan muusikon helpoin ja lämpimin. Välillä Blake laulaa surullisesti falsetissa, välillä kappaleet ovat kuin 1990-luvun trip hoppia. Albumin murisevat bassot ja hitaat rytmit sopivat Suomen marraskuiseen pimeyteen täydellisesti, ja yksinkertaiset sanoitukset tuntuvat lohdullisilta väsyneelle mielelle.

James Blake: Friends That Break Your Heart

Voiko käärmeelle tulla hikka?

Koska yritän aina bongailla hyvää lastenmusiikkia, täytyy ehdottomasti nostaa esiin Suvi Isotalon säveltämä ja sanoittama, eri esittäjien toteuttama Laulavat tiedekysymykset -levy. Tämä suositus tulee isommalta joukolta, sillä levy sai myös lapsen päiväkotiryhmän innostumaan. Suosikkibiisiksi nousi kuulemma Miksi mummo ei nuku talviunta -kappale. Levy pohjautuu HS:n Lasten tiedekysymykset -palstaan, ja Isotalo palkittiin siitä juuri Vuoden tulokkaana lastenmusiikin Jellonagaalassa.

Suvi Isotalo: Laulavat tiedekysymykset

