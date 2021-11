Florence Pugh näyttelee Sarayaa, joka haaveilee tähteydestä showpainijana. Pugh on viime vuosina nähty minisarjassa The Little Drummer Girl sekä elokuvissa Midsommar – loputon yö ja Pikku naisia, josta hän sai Oscar-ehdokkuuden. Black Widow -supersankariseikkailussa Pugh näytteli Yelena Belovaa, jota hän esittää myös Disneyn+:n uudessa Hawkeye-sarjassa.