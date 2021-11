Ai-Da-niminen robotti esittää runonsa Oxfordin Ashmolean-museossa.

Ultrarealistinen Ai-Da-niminen tekoälyrobotti on kehittänyt algoritmien pohjalta Danten Jumalaiseen näytelmään perustuvan runon. Kyseessä on ensimmäinen kerta historiassa, kun robotti on esittänyt julkisesti luomansa runon. Asiasta kirjoittaa The Guardian.

Taideasiantuntija-galleristi Aidan Millerin Oxfordissa keksimä ja yhdessä brittiläisen insinööritoimiston kehittämä robotti on nimetty tietokonepioneeri Ada Lovelacen mukaan. Sen kunniaksi, että Dante Alighierin kuolemasta on tullut tänä vuonna täyteen 700 vuotta, robotille syötettiin kirjailijan kuuluisa kolmeosainen runoteos englanninkielisenä versiona.

Ai-Da käytti teoksen sanastoa ja puheen rakenteita muodostaakseen omat Danten innoittamat runonsa. Ai-Da esittää runonsa tänään perjantaina Oxfordin Ashmolean-museossa.

Brittiläisen Engineered Arts -robotiikkayrityksen asiantuntija Mike Humphrey loi vuonna 2019 inhimillisiä piirteitä Ai-Dalle. Ai-Da pystyy muun muassa piirtämään ihmisiä elävästä mallista bionisten silmiensä ja robottikätensä avulla.

Tässä muutamia säkeitä robotin runoudesta:

“We looked up from our verses like blindfolded captives, / Sent out to seek the light; but it never came”

“A needle and thread would be necessary / For the completion of the picture. / To view the poor creatures, who were in misery, / That of a hawk, eyes sewn shut.”

“There are some things, that are so difficult – so incalculable. / The words are not intelligible to the human ear; / She can only speculate what they mean.”

Mellerin mukaan ihmiset usein epäilevät, että robotti ei oikeasti tuota suurintakaan osaa tuotoksistaan, mutta hän vakuuttaa, että sen puheen mallinnus on äärimmäisen kehittynyttä. Hänen mielestään se on jopa häiritsevää.

”Olemme nopeasti etenemässä siihen pisteeseen, että sitä [algoritmin kautta luotua sisältöä] ei voida erottaa ihmisten luomasta tekstistä ja kaikille meille, jotka kirjoitamme, se on erittäin huolestuttavaa”, Meller sanoo.

Toistaiseksi ainakaan robottirunoilijan ihmiskollegat eivät ole olleet täysin vakuuttuneita tuloksista.

Guardianin haastattelema runoilija Carol Rumens kutsuu joitain Ai-Dan käyttämiä kielikuvia hyvin oudoiksi ja runoja heikentäviksi mutta toisaalta myös hyvin kiinnostaviksi. Lisäksi hän kehuu tekoälyn runoon luomaa rytmiä.

Vuonna 2019 kehitetty Ai-Da on aiemmin kunnostautunut kuvataiteen puolella ja pitänyt näyttelyitä maalaus-, piirustus- ja veistostöistään. Ai-Da on esittänyt myös taideperformansseja ja pitänyt muun muassa TEDx-puheen.