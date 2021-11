Tiktokin tuorein sensaatio on 83-vuotias Annie Korzen, jonka fanit haluaisivat adoptoida mummokseen

Entinen Seinfeld-näyttelijä tavoittaa miljoonia katsojia Tiktokissa ja kertoo tavoitteekseen muuttaa ihmisten käsityksiä siitä, mitä on olla vanha.

Annie Korzen jakaa Tiktokissa elämänviisauksia, joita hänelle on kertynyt 83 vuoden aikana.

Tiktok-videon nainen on selvästi tottunut esiintymään kameran edessä. Puhuessaan hän elehtii käsillään niin voimakkaasti, että hänen suuret korvakorunsa heiluvat.

Hän asuu värikkäästi sisustetussa kodissa Los Angelesissa, inhoaa autolla ajamista eikä arvosta Englannin kuninkaallisten tyylitajua.

Tämän kaiken – ja paljon muuta – Annie Korzen on kertonut seuraajilleen Tiktok-tilillään. Samantapaisia lyhyitä videoita lasten ja nuorten suosima Tiktok on täynnä, paitsi, että tällä tilillä esiintyvä Korzen on 83-vuotias. Yleensä sovellusta käyttävät teinit ja nuoret aikuiset, jotka kuvaavat puhelimella erilaisia tanssi-, temppu- ja haastevideoita.

Losangelesilainen Korzen ei kuitenkaan tee temppuja, vaan kertoo pieniä tarinoita ja jakaa elämänoppejaan. Hänen suorasukainen ja humoristinen tyyliinsä näyttää purevan, sillä Korzenista on reilussa puolessa vuodessa tullut jonkinlainen Tiktok-sensaatio. Entisellä Seinfeld-näyttelijällä on lähes 300 000 seuraajaa ja hänen videonsa ovat keränneet miljoonia tykkäyksiä.

”Olen suurimman osa elämästäni ollut työtön näyttelijä ja julkaisematta jäänyt kirjailija. Nyt olen molemmissa lajeissa menestyneempi kuin ikinä aiemmin”, Korzen sanoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle antamassaan haastattelussa.

Korzen kertoo ennen kaikkea haluavansa muuttaa ihmisten käsityksiä siitä, mitä on olla vanha.

”Olen edelleen aktiivinen. Opin edelleen uusia asioita. 80 on uusi 37”, hän sanoo.

Annie Korzenia haastateltiin hänen Tiktok-suosiostaan Dr. Phil -ohjelmassa lokakuussa 2021.

Tiktok-tähti Korzenista tuli vähän vahingossa.

Hän oli tehnyt pitkään puhujakeikkoja, vetänyt esiintymisvalmennusta ja kirjoittanut lehtiartikkeleita, mutta halusi löytää uusia yleisöjä.

Korzen suunnitteli lyövänsä läpi Instagramista, mutta hänen paras ystävänä, kolmekymppinen Mackenzie Morrison teilasi idean välittömästi. Morrisonin mukaan Instagram on masentavan vanhanaikainen, mutta Tiktokin positiivisuus sen sijaan sopisi Korzenille.

Nyt Morrison toimii Tiktok-tähti Korzenin tuottajana ja toimittajana. Parivaljakon yhteisessä haastattelussa Morrison kertoo, että videot syntyvät spontaanisti eikä hän koskaan tiedä, mitä Korzen aikoo seuraavaksi. Joskus hän tosin on joutunut suitsimaan suorasanaista tähteä arkaluontoisimmissa aiheissa, koska sosiaalisessa mediassa ihmiset loukkaantuvat helposti eivätkä he tietenkään halua, että Korzen tulee cancelloiduksi.

Eräällä videollaan Korzen kertoo tarinan siitä, miten häneen ja hänen adoptoituun lapsenlapseensa suhtaudutaan, kun he kulkevat yhdessä kadulla.

”Moni ajattelee, että olemme epäsopiva pari, koska olemme ihonväriltämme erilaiset. Mutta emme me ole. Meitä yhdistää sama musiikkimaku, sama huumorintaju, sama rakkaus esiintymiseen… Sanonpa vaan, että olemme kuin luodut toisillemme”, Korzen puhelee.

Voit katsoa videon täältä.

Muotia käsittelevällä videollaan hän lyttää muutamalla virkkeellä koko brittihovin tyylitajun.

”Luis Vuitton ei ole taidetta. 100 000 dollarin typerä laukku ei ole taidetta. Ja onko mitään ällöttävämpää kuin Burberry, ruskea ja beige vaate Englannista? Kuka haluaa pukeutua kuin Englannin kuninkaalliset, en ainakaan minä. Nuo merkit ovat vain ihmisille, jotka haluavat näyttää, että he ovat käyttäneet paljon rahaa rumaan tavaraan”, Korzen laukoo.

Palautteesta päätelleen Tiktok-tähteä rakastetaan. Hänen seuraajansa kertovat alkaneensa itkeä katsottuaan hänen tiktokkejaan, monet kutsuvat häntä kuningattareksi ja idolikseen.

"Olen melkein 40-vuotias, mutta jos aiot adoptoida, olen käytettävissä.", eräs heistä kirjoittaa.

Monet kommentoijat kutsuvat Korzenia kauniiksi, mikä saa tähden liikuttumaan.

"En ole koskaan elämäni aikana saanut kuulla sellaista. - - En ole koskaan täyttänyt Hollywoodin kauneusihanteita”, hän sanoo.

”Mutta se, että joku näkee minut kauniina, antaa toivoa siitä, että ehkä tämän päivän nuorten käsitys viehättävyydestä on muuttumassa monipuolisemmaksi ja sallivammaksi.”