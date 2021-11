Kirjailija John Irvingin uuden romaanin olisi tarkoitus ilmestyä lokakuussa 2022.

Kirjailija John Irving, 79, kertoi 26. marraskuuta Facebook-sivulleen tekemässään päivityksessä kirjoittavansa viimeistä romaaniaan. Hän arvelee, että se voisi ilmestyä lokakuussa 2022.

”Ajattelen kirjoittamattomia romaanejani vaunuina rautatieasemalla: ne odottavat, että ne kytketään veturiin. Asemalla ei ole enää jäljellä pitkiä junia. Tulevaisuudessa voitte kutsua minua Novellimieheksi, mutta ette vielä.”

Ilmestyessään uusi romaani, nimeltään Darkness as a Bride, olisi menestyskirjailijan 15. romaani.

Irving kertoo postauksessaan lisäksi kuulleensa, että Ystäväni Owen Meany (A Prayer for Owen Meany, 1989) on 25 finalistin joukossa The New York Times Book Review’n äänestyksessä, jossa valitaan paras kirja viimeisten 125 vuoden ajalta.

25 finalistin joukossa on Irvingin kirjan lisäksi esimerkiksi Margaret Mitchellin Tuulen viemää, Margaret Atwoodin Orjattaresi, Gabriel García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyys ja Vladimir Nabokovin Lolita.