Lordi: Lordiversity. AFM. ★★★

Korona-ajan tapahtuma- ja liikkumisrajoitukset olisivat teoriassa voineet olla jättipotti levytetylle musiikille.

Uuden, aidosti kiinnostavan musiikin saldo on kuitenkin toistaiseksi ollut laiha. Sekaisin mennyt arki ja huoli toimeentulosta tukahduttivat monen artistin luovuuden – tai saivat heidät tekemään kiusaannuttavia pandemiabiisejä, joissa tuskailtiin kuinka kamalaa on, kun ei pääse yökerhoon tanssimaan.

Kaikki eivät koronasta lamaantuneet. Kun Lordin Killection-kiertue keskeytyi maaliskuussa 2020, yhtye päätti hyödyntää vapautuneen ajan sepittämällä itselleen kuvitteellisen historian.

Alkuperäisenä ideana oli julkaista tarinan ympärille kymmenen levyä, mutta kun levy-yhtiössä alettiin pragmaattisista syistä nihkeillä, määrä supistui seitsemään levyyn.

Ajatus fiktiivisestä, vuosiin 1975–1995 sijoittuvasta kokoelmaboksista on tietysti pähkähullu. Siinä piilee myös koko homman juju: Lordin primus motor Tomi Putaansuu on aina elänyt omassa fantasiamaailmassaan, jota arjen realiteetit eivät kahlitse.

Lordiversity on Lordin ehkä syvin sukellus eskapismiin, ja tuo sellaisenaan mieleen Nightwishin Tuomas Holopaisen Roope Ankasta kertovan soololevyn Music Inspired by the Life and Times of Scrooge (2014).

Siinä missä Holopainen on larpannut urallaan Disneytä, Putaansuu on omistanut koko elämänsä kauhutematiikalle. Kumpaakin artistia on myös läpi uran ohjannut pikkupoikamainen, miltei fetissinomainen kiinnostus pompööseihin tuotantoihin, joille kulttuurieliitin on ollut helppo naureskella.

On kuvaavaa, että Holopaista ja Putaansuuta ei ole naurattanut.

Lordiversity on omalla tavallaan ainutlaatuinen julkaisu, sillä mikään muu yhtye ei ole aikaisemmin julkaissut kerralla seitsemää uutta levyä. Lordi olisi päässyt tempauksellaan jopa Guinnessin ennätysten kirjaan – mikäli olisi halunnut pulittaa siitä 30 000 puntaa eli noin 35 500 euroa.

Huikea saavutus, sanoisi uusliberalisti. Yhteydenotto Guinnessiin herättääkin epäilyksiä, että Lordiversity olisi pelkkä muotoon nojaava konseptikokonaisuus, jolla on lähdetty tavoittelemaan mitattavaa saavutusta vahvojen biisien sijasta.

Boksin nopea syntyprosessi tukee epäilyjä. Ei tunnu realistiselta, että kukaan säveltäisi ja äänittäisi seitsemää levyllistä priimaa tavaraa yhdeksässä kuukaudessa.

Lordi kuitenkin yllättää. Lordiversity on ilahduttavalla pieteetillä tehty kokonaisuus, jossa on lopulta harvinaisen vähän täytebiisejä.

Paradoksaalista kyllä juuri boksin tasalaatuisuus on myös yksi sen ongelmista. Kappaleet eivät muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta hätkäytä tai nouse toistensa yläpuolelle. Tarttuvine melodioineen ja hiottuine kertosäkeineen ne ovat niin yleisöystävällisiä, että kuulija unohtaa lopulta kuuntelevansa hirviökostyymeihin pukeutuvaa shokkirokkiyhtyettä, jollainen Lordi haluaa olla.

Toisaalta: juuri tämä on se tavaramerkki, jolla Lordi voitti Euroviisut 2006. Kyse ei ollut niinkään erilaisuudesta kuin siitä, että Lordilla oli tarjota show’nsa tueksi riittävän hyvä ja kaupallisesti potentiaalinen edustuskappale. Pertti Kurikan Nimipäivillä oli vain erilaisuutensa.

Ainutlaatuisuudestaan huolimatta Lordiversity ei ole omaperäinen teos, aivan kuten Lordikaan ei ole koskaan ollut erityisen omaperäinen yhtye, vaan enemmänkin taitavasti itsensä tuotteistanut Kissin raskaampi pikkuveli.

Boksi koostuu Lordi-filtterin läpi ajetuista pastisseista kunkin aikakauden suosituista musiikkityyleistä. Ensimmäisellä levyllä soi 70-luvun klassinen rock, toisella disco, kolmannella shokkirock, neljännellä 80-luvun hard rock, viidennellä tukkarock, kuudennella 90-luvun thrash- ja heavy metal sekä seitsemännellä industrial metal.

Imitaattoreina Tomi Putaansuu ja hänen bändikaverinsa ovat erinomaisia. He tuntevat kunkin genren kliseet ja osaavat tehdä niistä relevantteja, ajan hengen mukaisia sävellyksiä. Toisin sanoen: jos Lordi olisi ollut olemassa vuosina 1975–1995, bändi olisi ollut läpeensä opportunistinen.

Oma suosikkilevyni on Bon Jovin hengessä sytkäriä heilutteleva Humanimals, joka ei säästele syntikoissa, duurissa, modulaatiossa eikä voimaballadeissa.

Myös Judas Priestille, Panteralle ja Stonelle pokkaava Abracadaver onnistuu hymyilyttämään, samoin Ministryn ja White Zombien jalanjäljissä tamppaava Spooky Sextravaganza Spectacular.

Seitsemän levyn jälkeen olo ei kuitenkaan ole kuin Ynwgie Malmsteenilla. Joskus vähemmän on todellakin enemmän.

Metalli / Albumi

Doodswens: Lichtvrees. Svart. ★★★★

Black metalin undergroundiin mahtuu paljon misogynistejä. Se ei ole estänyt 21-vuotiaita Fraukje van Burgia ja Inge van der Zonia tarttumasta kitaraan ja rumpuihin, ja hyvä niin. Hollantilaiskaksikon debyyttilevy Lichtvrees pelaa 1990-luvun skandinaavisen black metalin parhailla kliseillä: raa'alla kitarasahauksella, kylmällä soundilla, teurastusvokaaleilla sekä imagolla, jossa haahuillaan metsässä vuohenkallojen keskellä kasvomaaleissa ja panosvöissä. Tyly asenne yhdistettynä vakuuttaviin biiseihin nostaa Doodswensin rockhenkisen verkkokaupan Stuntmanin katalogista repäistyn korsettimetallin yläpuolelle. Melankolisimmillaan yhtyeessä on myös omaäänisyyttä.

Metalli / Albumi

Volbeat: Servant of the Mind. Universal. ★★

Volbeat on metallimusiikin Foo Fighters: itsensä toistoon erikoistunut kädenlämpöinen ja lopulta varsin karismaton koko perheen yhtye. Kahdeksannella levyllään tanskalaisbändi jatkaa heavy metalin ja psychobillyn kanssa vehtaamistaan osaamatta päättää, haluaako se tehdä metalli- vai popmusiikkia. Säkeistöjen riffit ovat välillä hyvinkin raskasta tavaraa, mutta viimeistään kertosäkeessä homma menee aina ihan Keaneksi, kun solisti Michael Poulsen iskee päälle melodisen hoilotusvaihteen. Servant of the Mind ei ole huono levy, mutta sen kuuntelu nostaa kasvoille tonnin seteli -ilmeen. Levyn loputtua on vaikea muistaa, mitä oikeastaan kuuli.

Alternative / Albumi

Richard Dawson & Circle: Henki. Domino. ★★★★

Circle on bändi, jonka äärellä on järjetöntä tuntea neofobiaa eli uutuudenpelkoa. Silti Porin avantgardistien lyöttäytyminen yhteen englantilaisen trubaduurin Richard Dawsonin kanssa saa kaipaamaan Mika Rätön lauluosuuksia. Dawsonin nickdrakemaisesti luikerteleva falsettilaulu ei mene samalla tapaa ihon alle kuin Rätön eksentrinen messuaminen, mutta toisaalta se sopii hyvin Henki-levyn folkahtavaan erikoismeininkiin. Kitaristi Janne Westerlund ohjasti bändikavereitaan soittamaan levyllä ”kuin kasvit”, ja Henki onkin vähemmän riffivetoinen ja suoraviivainen kuin Circlen edellinen albumi Terminal (2017). Rikkaasti sovitettujen, moniosaisten biisien joukkoon mahtuu helmiä, kuten Lily, Ivy ja surullisenkaunis, hieman Liekin mieleen tuova 12-minuuttinen Silphium.

Rock / Albumi

Sarparanta: Takaisin merkitykseen. Fullsteam. ★★★

Vilpitön. Se on ensimmäinen adjektiivi, joka nousee mieleen entisen No Shame -solisti Sampsa Sarparannan soolodebyytistä. Takaisin merkitykseen ei yritä olla mitään muuta paitsi konstailematon kitararocklevy, vähän kuin punkversio Yön Varieteesta, ja juuri siinä piilee sen viehätys: levy kuulostaa nimensä mukaisesti siltä, että sen jokaiseen biisiin on ladattu merkitys. Sarparanta on aina ollut kantaaottava idealisti, ja sama kirkasotsaisuus välittyy hänestä yhä siitäkin huolimatta, että levyn sanoituksissa podetaan myös modernia maailmantuskaa. Takaisin merkitykseen on ennen kaikkea lohdullinen levy, ja omassa pinnistelemättömässä epäcooliudessaan myös raikkainta kitararokkia vähään aikaan.

