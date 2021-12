Putoamispaikka-romaanin kaikki perheenjäsenet ovat oman elämänsä murroskohdassa.

Romaani

Joni Pyysalo: Putoamispaikka. WSOY. 265 s.

Runoilijana parikymmentä vuotta sitten debytoineen Joni Pyysalon kolmas romaani Putoamispaikka tarkentaa perheeseen, jossa kaikilla on samaan aikaan menossa jokin oman elämänsä myllerrys.

Perheen isä Aran on ulkomaantoimittaja, äiti Nona juristi, tytär Arla työskentelee ympäristöjärjestössä.. Perheenjäsenten väliset suhteet eivät suuremmin horju, ennemminkin yksilöiden sisäiset olotilat.

Teoksen alussa Aranin äiti katoaa, ja mies ryhtyy selvittämään äitinsä katoamista. Ensimmäisenä tyhjälle talolle saapuu kuitenkin Nona, miniä. Anoppi on hävinnyt jälkiä jättämättä.

Etsimisestä tulee romaanin metafora.

Aranin ja Nonan nuorina solmima symbioottinen parisuhde on vuosien saatossa väljähtynyt, toisaalta he ovat osanneet myös antaa tilaa toisilleen. He ovat onnistuneet luomaan suhteen, jossa ei ole raportointivelvollisuutta.

Kumpikin kuitenkin hakee nyt muutosta haaleaan olotilaansa.

Aran metsästää kicksejä matkoilta ja extreme-kokemuksista selättääkseen itsesäälin, tylsistymisen ja vierauden tunteet. Työterveyspsykologi haastaa Arania miettimään, onko hänen tarpeensa äärikokemuksille seurausta sota-alueilla työskentelystä, jonkinlaista posttraumaattista oireilua? Vai onko hänen hakeutumisensa kyseisiin työtehtäviin seurausta tuosta tarpeesta?

Nona etsii itseään eri suunnasta: luonnon keskeltä. Työ ja siinä itsensä haastaminen eivät enää sytytä. Tyttären aikuistuminen ja itsenäistyminen ei olekaan tuntunut uuden alulta, vaan menneen rauniolta. Kukaan ei enää tarvitse häntä, ja siksi hän tarvitsee nyt itsensä takaisin itselleen.

Urautuneiden ja vieraantuneiden vanhempiensa vastakohtana barrikadeille aina valmis Arla-tytär vasta rakentaa omaa polkuaan ja ammatti-identiteettiään.

Avoimempaa ja moniarvoisempaa maailmaa rakentamaan ryhtyneen nuoren naisen kautta Pyysalo tuo vahvasti esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Arla muun muassa joutuu keskelle kulttuurisen omimisen keskustelua pitäessään työtehtävissään kaulassa Saamenmaalta lahjaksi saamaansa korua.

Työssään Arla on konseptoimassa uutta kulutusvastaista applikaatiota, jossa ihmiselle tarjotaan ostamiseen liittyvä autenttinen mielihyväkokemus simulaatiotavaratalossa ilman varsinaista ostamista ja tavaran omistamista.

Pyysalon romaaniinsa kehittelemä kulutuskriittinen palvelu on kerrassaan kiinnostava innovaatio nykyihmisen maailmantuskaan ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Romaanissa tällaisestakin voi haaveilla.

Kirjailijan työn ohella kulttuuritoimittajan töitä tekevä Pyysalo sivuaa romaanissaan myös esimerkiksi median kriisiä, kun Aran saa tarjouksen siirtyä ulkomaan toimittajan tehtävistä pelastamaan kaatumassa olevan matkailulehden. Hän alkaa kehittää brändiä, joka toimisi maksumuurin takana verkossa.

Pyysalo leikittelee tulevaisuuden matkailujournalismin muodoilla. Millaisia juttuja ja otsikoita syntyy, kun ihmiset edelleen haluavat matkustaa, vaikka lentäminen on tuhoisaa ja turismi pilaa maailmaa?

Tällaisia: Paikat, jotka pitää jättää näkemättä ennen kuin voi kuolla.

Pyysalo osoittaa taitavansa myös jännitteiden rakentamisen. Kun Arlan työsähköpostitili kaapataan, ollaan jo meitä kaikkia uhkaavien tietosuojakysymysten ytimessä ja romaani saa dekkarimaisia sävyjä. Suorastaan irrotteleva on myös Nonan muistisairauteen sairastuneen isän kellarinrakennusprojekti.

Putoamispaikka on monella tapaa ajankohtainen romaani, jossa käsitellään useita psykologisia ja eettisiä kysymyksiä. Ehkä romaanin aiheita olisi kuitenkin voinut karsia. Ne ovat yksittäinkin hyvin suuria.

Yksi Arla-tyttären kautta avautuvista aiheista on varsin kuumottava: minuuden ja identiteetin rakentuminen someaikakaudella, tykkäyksien ehdoilla, julkisuudessa? Miten tämä tulee näkymään tulevaisuudessa, kun sen jäljet näkyvät meissä jo nyt?