Ridley Scott, 84, venyttelee Guccin muotitalon bisneskuvioita tyylittömässä draamassa, jossa hahmojen kehitys kerrotaan vaatteilla.

Draama

House of Gucci, ohjaus Ridley Scott, pääosissa Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, 164 min. K12. ★★

Yhdellä merkittävimmällä elävällä ohjaajalla Ridley Scottilla, 84, on pitkä lista toteutumattomia projekteja. Gucci-draamaa on vuosia yrittänyt saada tehtyä erityisesti tuottajavaimo Giannina Scott, joka on halunnut elokuvittaa Sara Gay Forden vuoden 2001 kirjan The House of Gucci.

Sir Ridleyn olisi ennemmin kannattanut jatkaa vaikka Alien-saagaa, koska murhadraama kompastelee pompöösiuuteen.

Skandaalin purku alkaa seurapiiriläisen Patrizia Reggianin ja muotitaloperijä Maurizio Guccin tutustumisesta vuonna 1978. Se etenee verkkaisesti myrskyisän liiton läpi vuoteen 1995, kun Reggiani hankki palkkamurhaajat tappamaan miehensä.

Ylipalkattu Adam Driver otti toisen päärooleista, kun Scott tarjosi sitä edellisen elokuvansa, ritaridraama The Last Duelin tekemisen aikaan. Hänen vahvuutensa näyttelijänä – vaivaantuneisuus ja vieraantuneisuus – kääntyvät muotijohtajan roolissa itseään vastaan.

Lady Gaga teki ensimmäisen ison roolin vähäeleisenä laulajana rakkausdraama A Star Is Bornissa vuonna 2018. Nyt hän käyttää keinovalikoimaa, joka nosti hänet poptähdeksi: teatraalisuutta, överiyttä ja hysteriaa. Hänellä on hieno, pakkomielteinen viettelijän katse.

Gaga pysyi dramaattisen hienostoruovan roolissa koko puolitoistavuotisen tuotannon ajan. Se varmasti on ollut mukavaa aikaa kanssaeläjille.

Driver ei harrastanut metodinäyttelemistä, eikä pääparin välillä olekaan oikein yhteyttä. Ehkä se on murhenäytelmässä tarkoituksellista.

Guccin suku on valittanut, että Reggiani näytetään elokuvassa uhrina. Tämä ei pidä paikkaansa. Hänen häikäilemättömyyteensä tehdään harvinaisen selväksi.

Jared Leto, Florence Andrews, Adam Driver, Lady Gaga ja Al Pacino saavat venytellä italian aksenttejaan.

On surkuhupaisaa seurata, miten näyttelijät selviävät italian aksentistaan.

Kireää Rodolfo Guccia esittävä Jeremy Irons hallitsee aksentin vähän kuin turisti, joka menee Roomaan ja alkaa "puhua” paikallista kieltä kliseillä.

On vaikea nähdä häntä Aldo Guccin veljeksi. Al Pacino esittää Gucci-pomoa hyvin alpacinomaisesti.

Jared Leto venyttelee ja särisyttelee sanoja omalla tasollaan. Hänet on maskeerattu tunnistamattomaksi, mauttomana Paolo Guccina, mutta ei se tarkoita mitään laadukkuutta. Hänen huippuhetkensä ovat itsepuhelua ja kuseskelua sedän huiville.

Leto keksi, että hahmolla voisi olla oma lausahduksensa, joten hän sanoo usein ”boof”. Hahmon voisi sijoittaa omaan komediaansa House of Paolo Gucciin ja leikata pois tästä.

Jared Leto (keskellä) maskeerattiin tunnistamattomaksi Paolo Guccina. Adam Driver ja Lady Gaga näyttelevät hänen kanssaan valtataisteluita.

Muotitalon merkitystä avataan hitaasti. Gaga unohtuu sivurooliin, kun miehet vatvovat perhebisneksiä. Ensikertalainen käsikirjoittaja Roberto Bentivegna on harmitellut, että alusta karsittiin pitkä selvennys Guccin historiasta. Scott on kyllä uhkaillut, että aikoo tehdä elokuvasta vielä pitkän version.

Tärkeässä hääkohtauksessa näkyy tahaton tai tahallinen tyylittömyys. George Michaelin Faith soi taustalla, kun pappi vihkii italiaksi. Voimakkaasti valaistu pääparikin puhuu yhtäkkiä italiaa. Värit katoavat, kun pari astelee hidastetusti riisisateeseen.

Elokuvan musiikkilinjaus on muutenkin alleviivaava ja usein töksähtävää: vuorotellen soitetaan umpituttuja italialaisia oopperoita tai 1980-luvun kansainvälisiä pophittejä.

Savukonetta ei säästellä. Välillä ilma turpruaa myös kohtauksissa, joissa ei polteta tupakkaa. Ja rööki kyllä palaa usein.

Vanhojen italialaispalatsien hämylle luodaan vastapainoa kirkkaissa kohtauksissa, joissa ihaillaan diskomusiikin tahtiin uuden ajan luksusta.

Lady Gaga pääsee useaan muuttumisleikkiin Patrizia Reggianin roolissa.

Scott ilmeisesti olettaa, että kalliiden tavaroiden esittely tekee vaikutuksen yhä uudelleen.

Puvustuksen suunnitellut ​​Jenny Yates halusi alleviivata hahmojen kehitystä. Gucci-arkistoista lainattuja alkuperäisiä vaatteita vaihdetaan välillä useita kertoja kohtausten aikana.

Kauniista lavasteita ja upeista tiloista huolimatta House of Gucci on näyttelijöiden elokuva. Tähtien sooloilut tekevät traagisesta tarinasta farssin.