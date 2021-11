On epäselvää, poistiko Disney jakson vapaaehtoisesti vai Kiinan viranomaisten määräyksestä.

Animaatiosarja Simpsoneiden jakso, jossa piirretty amerikkalaisperhe vierailee Pekingin Taivaallisen rauhan aukiolla, on poistettu Hongkongissa suoratoistopalvelu Disney+:sta.

Jakson poistaminen on lisännyt entisestään huolta Kiinan harjoittamasta sensuurista Hongkongissa.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AFP.

Jakson poistaminen osuu ajankohtaan, jolloin Kiina on hiljalleen kiristänyt otettaan Hongkongissa. Näin on tapahtunut erityisesti sen jälkeen, kun Pekingissä hyväksyttiin viime vuonna aluetta koskeva turvallisuuslaki.

Disney+ on saavuttanut nopeasti maailmanlaajuisen suosion. Se julkaistiin puolitoista vuotta sitten, ja nyt palvelulla on jo 116 miljoonaa tilaajaa ympäri maailmaa.

Hongkongissa Disney+ aloitti aiemmin tässä kuussa. Tarkkasilmäiset käyttäjät huomasivat pian, että palvelusta puuttuu Simpsoneiden 16. tuotantokauden jakso numero 12.

Jakso on esitetty alun perin vuonna 2005. Siinä Simpsonit matkasivat Kiinaan, josta perheen äidin Marge Simpsonin sisar yritti adoptoida lasta.

Nyt vaikuttaisi siltä, että sarja on kärsinyt juuri sellaisesta sensuurista, jota tekijät Kiina-jaksossaan pilkkasivat.

Yhdessä kohtauksessa Simpsonit käväisevät Pekingissä Taivaallisen rauhan aukiolla. Paikalla on kyltti, jossa lukee: ”Tällä paikalla ei tapahtunut mitään vuonna 1989.”

Jaksossa nähty kyltti teki pilkkaa Kiinasta, joka on jo yli 30 vuotta yrittänyt saada piilotettua Taivaallisen rauhan aukion verilöylyn käsittelyn julkisesta keskustelusta.

Aukiolla tapahtui kesäkuussa 1989 raaka verilöyly, jossa Kiinan viranomaiset hyökkäsivät demokratiaa ja uudistuksia vaatineita opiskelijamielenosoittajia vastaan. Arviot kuolleiden määrästä ulottuvat sadoista useaan tuhanteen.

Lisäksi jakso näyttää Simpsoneiden perheen vierailemassa entisen johtajan Mao Zedongin muumioituneiden jäänteiden luona ja törmäämässä tankkirivistöön. Jaksossa nähdään Margen sisar seisomassa panssarivaunun edessä. Kohtaus viittaa kuuluisaan vuoden 1989 valokuvaan, jossa mielenosoittaja seisoo yksin valtavan tankin edessä.

Jakso sisältää myös viittauksia Tiibetiin sekä kulttuurivallankumoukseen.

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, poistiko Disney+ jakson viranomaisten määräyksestä vai vapaaehtoisesti.

Esimerkiksi viihdesivusto Hollywood Reporter pitää todennäköisimpänä kuitenkin vapaaehtoisuutta. Jos näin olisi, sivuston mukaan kyseessä olisi aivan uudenlainen piirre Hongkongin kiristyvässä ilmapiirissä, varsinkin kun kyseessä on suuri amerikkalainen mediayhtiö.

Viihdejätti Disney ei vastannut AFP:n kommenttipyyntöihin, ei myöskään Hongkongin hallitus.

Puoliautonominen Hongkong on antanut aina viime aikoihin asti merkittäviä taiteellisia ja poliittisia vapauksia Manner-Kiinaan verrattuna. Hongkong on myös ollut ainoa Kiinan hallintaan kuuluva alue, jossa Taivaallisen rauhan aukion tapahtumia on ollut mahdollista muistella suuressa, avoimessa kokoontumisessa. Manner-Kiinassa muistopäivän lähenemistä on yleensä seurannut internetsensuurin tiukentuminen.

Viime aikoina Kiina on pyrkinyt kuitenkin tukahduttamaan Hongkongin toisinajattelijat järjestelmällisesti. Uusi Hongkongia koskeva turvallisuuslaki kriminalisoi separatismin, Kiinan valtion vastaisen kumouksellisen toiminnan, terrorismin ja ulkovaltojen kanssa liittoutumisen. Enimmäisrangaistus on elinkautinen vankeus.

Viime kesänä käyttöön otetut sensuurilait kieltävät kaikki lähetykset, jotka saattaisivat rikkoa turvallisuuslakia. Sensorit ovat muun muassa käskeneet elokuvaohjaajia leikkaamaan teoksiaan sekä kieltäytyneet antamasta lupaa joidenkin elokuvien julkiseen esittämiseen.

Nämä säädökset eivät AFP:n mukaan koske tällä hetkellä suoratoistopalveluita, mutta viranomaiset ovat varoittaneet, että verkkoalustoihin voidaan soveltaa muita säädöksiä. Asiantuntija-arvioiden mukaan onkin vain ajan kysymys, milloin niihin kohdistetaan samoja rajoituksia. Ne olisivat omiaan heikentämään kaupungin ennestään eloisaa elokuvasektoria.

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam kertoi jo viime viikolla aikovansa ”sulkea internetin porsaanreikiä” ja ottavansa käyttöön ”valeuutisia” koskevia rajoituksia.

Kiinaa satiirisesti käsittelevää sisältöä on edelleen saatavilla muissa suoratoistopalveluissa Hongkongissa. Esimerkiksi Netflix näyttää Hongkongissa edelleen South Parkin Band in China -jaksoa.

Jaksossa yksi sarjan hahmoista päätyy kiinalaiselle työleirille. Sarja esittää, kuinka halukkaita monet amerikkalaiset tuotemerkit ja muut toimijat, esimerkiksi koripalloliiga NBA ja Disney, ovat noudattamaan Kiinan sensuurisääntöjä hankkiakseen paljon rahaa.

Vuonna 2019 julkaistu jakso kiellettiin Manner-Kiinassa, ja sarjan luojat saivat osakseen voimakasta kritiikkiä.

Myöhemmin Matt Stone ja Trey Parker julkaisivat humoristisen anteeksipyynnön: ”Kuten NBA, mekin toivotamme kiinalaiset sensorit koteihimme ja sydämiimme. Myös me rakastamme enemmän rahaa kuin vapautta ja demokratiaa. Eikä Xi [Kiinan presidentti Xi Jinping] näytä laisinkaan Nalle Puhilta.”