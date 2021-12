Draama

The Many Saints of Newark

USA 2021

HBO Max

Sopranos (1999–2007) on tv-sarja, josta maailma ei oikeastaan koskaan toipunut.

Miksi olisi toisaalta pitänytkään? Toipua sarjasta, joka aloitti tv:n uuden kultaisen kauden ja näytti, että televisio ei voi olla vain yhtä paljon vaan enemmän kuin elokuva. Mitä on kolme tuntia henkilöhahmon kehitystä, jos sitä vertaa Sopranosin 86 jaksoon?

Kuten tunnettua, Sopranos päättyi ruudun mustenemiseen kesken kohtauksen, jossa mafiapomo Tony Soprano oli illallisella perheensä kanssa.

Mitä tapahtui, tapahtuiko mitään? Paljon spekulaatiota on sittemmin kuultu, kukin katsoja pitäköön oman vastauksensa.

Tony Sopranoa näytellyt James Gandolfini kuitenkin teki roolinsa niin ainutlaatuisella tavalla, että kun hän 51-vuotiaana vuonna 2013 kuoli sydänkohtaukseen Roomassa, tuntui kuin kysymys Tony Sopranonkin lopusta olisi ratkennut.

Gandolfinin kuoleman jälkeen on myös kuin jotain epäpyhää siinä, että Tony Sopranon hahmoon enää kosketaan.

Niin tekee kuitenkin The Many Saints of Newark, maanantaina 29. marraskuuta Suomessa nähtäväksi tullut Sopranos-esiosa, joka vie Tony Sopranon lapsuuteen ja nuoruuteen 1960- ja 1970-luvuille.

Tämä esiosa on elokuva eikä missään nimessä mikään auktorisoimaton tekele. The Many Saints of Newarkin käsikirjoitti Sopranosin luoja David Chase yhdessä Lawrence Konnerin kanssa, joka myös kirjoitti sarjaan joitakin jaksoja. Elokuvan ohjasi Alan Taylor, hänkin osa Sopranos-tuotantoa.

Nuo ”aidot” ja ”oikeat” nimet eivät tietenkään takaa elokuvalle mitään.

Maailmalla sitä kohtaan on oltu varsin kriittisiä. The Guardianin Wendy Ide antoi kolme tähteä viidestä. The New York Timesin kriitikko moitti elokuvaa muun muassa sekavaksi ja toimimattomaksi.

Elokuvan katsomisen jälkeen on, ikävä kyllä, ilmeistä, että kriittiset äänet ovat oikeassa. Tekijät epäonnistuivat tehtävässään, joka alkuaankin vaikutti mahdottomalta.

The Many Saints of Newarkin isoksi kehykseksi on tuotu vuoden 1967 mellakat, jotka saivat New Jerseyn Newarkissa alkunsa mustan taksinkuljettajan pidättämisestä ja joissa kuoli lähes kolmekymmentä ihmistä.

Tuossa levottomassa ajassa katsojille esitellään DiMeon mafiasuku, jonka jäsenenä varttuu myös 11-vuotias Tony Soprano. Häntä näyttelee kovasti Sopranosin Anthony Juniorilta (Robert Iler) näyttävä William Ludvig.

Viimeistään tässä kohtaa on ehkä hyvä sanoa, että Sopranos-sarjaa tuntemattomalle katsojalle elokuva on väkisinkin täynnä avautumattomia yksityiskohtia. Alkaen alun synkästä hautausmaasta, jossa kuolleet kuiskailevat ja Christopher Moltisanti -niminen Sopranos-hahmo ottaa jonkinlaisen löyhän kertojanroolin, olkoonkin että hänen hahmonsa syntyy vasta elokuvan jälkimmäisellä puoliskolla.

Elokuvan tarkoituksena oli kaiketi selittää, miksi Tony Sopranosta tuli Tony Soprano: väkivaltainen, monimutkainen, psyykkisesti kompleksinen mies. Silti päähahmo ei ole Tony Soprano.

Päähuomio lankeaa Christopher Moltisantin isälle Dickie Moltisantille (Alessandro Nivola).

Dickie on keskikastin mafioso, jonka rakkaus-, työ- ja perhehuolien ympärille koko elokuva on oikeastaan järjestetty. Hänellä on läheiset välit Tonyyn, myös siinä vaiheessa, kun Tonyn isä Johnny Soprano pääsee vankilasta.

Tony Sopranon (Michael Gandolfini) isää Johnnya näyttelee Jon Bernthal. Sisko Janicen roolissa on Mattea Conforti.

Newarkin mellakoilla kehystetään sitä, miksi Dickien palkollinen, musta Harold McBrayer (Leslie Odom Jr.) on tyytymätön ja alkaa pyrkiä elämässä, eli rikollisella uralla, eteenpäin. Nämä kohtaukset kulkevat kuitenkin lähinnä sekavasti DiMeon perheen elämän rinnalla, eikä yhdistelmästä synny toimivaa kokonaisuutta saati uskottavaa jännitettä.

The Many Saints of Newarkin jälkimmäinen puolisko tapahtuu 1970-luvulla. Tony Soprano on varttunut musiikkia kuuntelevaksi, jalkapalloilijan urasta haaveilevaksi nuorukaiseksi. Tätä Tonya näyttelee Michael Gandolfini, edesmenneen James Gandolfinin vuonna 1999 syntynyt poika – ulkonäöltään ilmetty isänsä.

Tämä sinänsä varsin liikuttava yksityiskohta saa toivomaan entistä enemmän, että elokuvasta olisi tullut parempi.

On kuitenkin vaikea kuvitella, että edes Sopranosia tuntematon katsoja saisi kovin suurta katselunautintoa saati jännitystä The Many Saints of Newarkista.

Sarjan katsoneelle ja sitä arvostavalle katselunautintoa on vielä vähemmän.

On tietenkin jollain lailla kutkuttavaa bongailla Sopranosista tuttuja hahmoja tai nähdä Corey Stoll silmälaseissa esittämässä uskomattoman kaunaista Junior Sopranoa, Vera Farmiga Tonyn valittavana Livia-äitinä sekä tulevaisuudestaan tyystin tietämätön teini-Carmela (Lauren DiMario).

Tony Sopranon setää Junior Sopranoa esittää Corey Stoll, äiti-Liviaa Vera Farmiga.

Mutta kun kerronta ei mene minnekään tai motivoi uskottavasti Tonyn myöhempää hahmoa, jää kaikki kovin kovin ohueksi.

Hahmojen tunnistaminen ei myöskään ole kovin pitkäikäistä huvia, eikä esimerkiksi Pussylla, Silviolla tai Pauliella ole tässä elokuvassa muuta virkaa kuin olla karikatyyrejä Vincent Pastoren, Steven Van Zandtin ja Tony Siricon sarjassa rakentamista henkilöhahmoista.

Vähän kuin olisi Sopranos-vahakabinetissa ja ymmärtäisi, että sinne menemisen sijaan olisi ennemmin voinut katsoa sarjan jaksoja uudelleen.