We Jazz -tapahtuma alkoi mahtavalla svengillä – Timo Lassy nosti tunnelman kattoon, Elsa Tölli esitti runoja jazzyhtyeen kanssa

Kun katseli Elsa Tölliä lavalla Superposition-yhtyeen kanssa, tuntui, että näinhän runoja pitäisikin esittää, kirjoittaa Katti Kallionpää.

Timo Lassy Trio muuntautui konserttiesiintyjästä svengaavaksi klubibändiksi.

We Jazz-tapahtuma on täällä taas ja kylläpä sitä on kaivattu. Tunnelma nousi kattoon heti avajaiskonsertissa Tavastialla sunnuntaina.

Kun saksofonisti Timo Lassy astui trioineen lavalle, yleisö alkoi taputtaa, hihkua ja viheltää. Ja joka kerta kun hän kuulutti seuraavan kappaleen, ilmoitusta seurasi suosionosoitusten aalto. Tällaista fanitusta en muista jazzkonsertissa aiemmin kokeneeni.

Timo Lassyn trio sai Tavastian yleisön villiintymään.

Tunnelmaa saattoi tihentää se, että viime vuonna koko We Jazz-tapahtuma jouduttiin perumaan koronan takia. Tänä vuonna se voidaan onneksi järjestää pahenevasta tautitilanteesta huolimatta — kiitos koronapassin.

Ei ihme, että Lassy on ehtinyt koota laajan fanikunnan, sillä hän on esiintynyt joka ainoilla We Jazz-festareilla aina sen perustamisvuodesta 2013 lähtien. Tänä vuonna tapahtumassa esiintyy yli 30 artistia yhteensä 14 eri tapahtumapaikassa.

Alun perin avajaiskonsertin ohjelmassa piti olla New Yorkissa vaikuttava trumpetisti Avishai Cohen, mutta hän peruutti kiertueensa koronan takia.

Lassyn lisäksi Tavastialla esiintyikin rumpali Olavi Louhivuoren vuonna 2018 perustama Superposition yhdessä lavarunoilija Elsa Töllin kanssa. Se oli erinomainen, raikas vaihtoehto. Kokoonpano osoitti, miten upeasti jazz ja lavalyriikka toimivat yhdessä. Jokainen runo oli soolo ja jokainen soolo oli runo.

Yleensä en tykkää keikoista, joissa pitää seisoa, mutta Lassyn kohdalla se taitaa olla ainoa vaihtoehto. Tätä keikkaa ei kerta kaikkiaan pystynyt kuuntelemaan paikoillaan. Oli pakko päästä heilumaan.

Keikka osoitti, miten jouheasti Lassyn Trio pystyy muuntumaan konserttiesiintyjästä svengaavaksi klubibändiksi.

Lassyn tuoreella Trio-levyllä trioa täydentää iso jousiorkesteri, joka tuo musiikkiin elokuvallista mahtipontisuutta ja sentimentaalisuutta.

Konserttitilanteessa, esimerkiksi Savoy-teatterissa lokakuussa, yhtye käytti visuaaleja, jotka nostivat esiin kappaleiden tarinallisia ominaisuuksia. Esimerkiksi Lassyn isoisän kaitafilmeistä kootut 1950-luvun videot Amerikan-matkoista toimivat konserttisalissa upeasti.

Jaska Lukkarisen soitto on samaan aikaan jykevää ja rentoa.

Tavastia-klubilla soitto oli sen sijaan silkkaa biletystä. Jaska Lukkarinen käsitteli rumpujaan yhtä aikaa rennosti ja jykevästi niin, että ne potkivat suoraan kuulijan rytmihermoon. Ville Herralan nerokuutta oli luoda bassollaan kappaleille kokonainen harmoninen maisema. Lassyn saksofoni lauloi, voihki, nauroi ja itki.

Yleisö sai, mitä oli tullut hakemaan. Ja enemmän.

Superpositionin ja Elsa Töllin (s. 1995) piti esiintyä We Jazz festarilla jo vuosi sitten.

Keikka peruuntui, mutta kokoonpanon kiinnostavuus on sen jälkeen vain kasvanut. Sekä Superpositionille että Töllille on satanut palkintoja.

Olavi Louhivuori perusti Superposition-yhtyeen vuonna 2018.

Superposition nappasi tänä vuonna Jazz-Emman. Töllin omakustanteena julkaistu Fun Primavera oli ehdolla Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon saajaksi. Teos sai elokuussa Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnon ja viime viikolla Tölli palkittiin Ylen uudessa Kulttuurigaalassa Kulttuurin tulevaisuus -kannustuspalkinnolla.

Adele Sauros, Elsa Tölli ja Olavi Louhivuori esiintyivät sunnuntaina Tavastialla.

Töllistä tuli lavarunoilija Kallion lukiossa tammikuussa vuonna 2014. Silloin hän esitti ensimmäistä kertaa runojaan julkisesti koulun aamunavauksessa.

Tavastian lavalla Tölli kertoi olevansa ensimmäistä kertaa mukana musiikkiesityksessä. Hän kuvasi kokemusta hämmentäväksi. ”Olen äimistynyt siitä, että olen osa jazzbändiä”, hän sanoi.

Kun katseli Elsa Tölliä lavalla Superposition-yhtyeen kanssa, tuntui, että näinhän runoja pitäisikin esittää.

Yhdistelmä osoitti, miten paljon yhteistä jazzilla ja lyriikalla voi olla. Liikkeelle voi lähteä vaikka rytmistä: Musiikki ja lyriikka sykkivät hämmästyttävän hyvin samassa pulssissa.

Töllin lyriikka on selkeästi elävän esityksen taidetta: Runot aukeavat helposti, ne voi nielaista pureksimatta ja aistia analysoimatta.

Niissä seikkailee nuori nainen jossakin Helsingin tapaisessa kaupungissa, oluella Sunnuntai-Suomessa.

”Älä etsi totuutta. Ryvety ja ole ymmällä”, Tölli lausui.

Ja saman kaltaista ryvettynyttä ymmällä oloa tuntui Linda Frdriksson ilmaisevan omissa saksofonisooloissaan.

”Täytyy olla kaikesta huolimatta joka solullaan viallinen, kun ymmärtää koko elämänsä olleensa onnesta ärtynyt”, Tölli luki. Vastaavanlainen ärtynyt onni kuvastui Adele Sauroksen saksofonisooloissa.

”Talo paloi takanani. Savu tuoksui ihanalta”, Tölli luki. Ja sama ilon ja kauhun kontrasti resonoi Louhivuoren rummuista ja Mikael Saastamoisen bassosta.

Väliajalla törmäsin Tölliin yleisön joukossa, enkä malttanut olla kysymättä, miten hänen ja Superpositionin yhteistyö oli saanut alkunsa.

Runoilija hämmentyi hiukan ja ryhtyi miettimään asiaa. Yhteydenotostahan on kulunut aikaa jo pitkälti yli vuoden verran.

”Muistaakseni Linda (Fredriksson) otti minuun yhteyttä ja ehdotti yhteistyötä”, Tölli kertoi.

Hän ei kuulemma tuntenut entuudestaan ketään Superpositionin muusikoista.

Keikalle valmistautuessa Töllillä oli kuulemma ”suuntaa antava runolista” ja yhtyeellä ”suuntaa antava biisilista”. Lavalla syntyi hänen mukaansa myös ”uusia luomuksia”.

Yhteistyö oli hänen mukaansa jännää ja kivaa. ”Minulle tuli olo, että olen yksi instrumenteista. Se on minulle uutta.”

Elsa Tölli lausui Adele Sauros soitti saksofonia ja Mikael Saastamoinen kontrabassoa.

We Jazz tapahtuma jatkuu 5.12. asti. Kaikkiin tilaisuuksiin edellytetään koronapassia.

