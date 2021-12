Ylioppilasteatterin Kielletty hedelmä -esitys ei saarnaa, vaan on hauska, tarkka ja älykäs.

Kielletty hedelmä. Suomen kantaesitys Ylioppilasteatterin studiossa. Alkuperäisteos Liv Strömquist, suomennos Helena Kulmala. Dramatisointi Jenni Korpela, Elena Rekola ja Reetta Kinnarinen. Ohjaus Jenni Korpela. Valosuunnittelu Rita Löytty, musiikki ja äänisuunnittelu Edit Viljamaa, lavastus Mia Määttä, pukusuunnittelu Saana Miettinen, maskeeraus Frida Krohn, graafinen ilme Meri Luukkanen. Näyttämöllä Oskari Eskola, Roope Kovalainen, Heidi Lalli, Miika Luukko, Linda Manelius, Suvi Mäkinen, Tiina Romppainen, Clarissa Rosi, Sulo Siikaranta, Netta Simola, Velma Tiusanen, Fanni Vihersaari ja Maria Viitanen. ★★★★

Ruotsalaisen sarjakuvataiteilijan Liv Strömqvistin Kielletty hedelmä on varsinainen opetuspaketti vaginan kulttuurihistoriasta. Se järkyttää ja huvittaa paatuneimpaakin feministiä. Vaginasta on tehty johtopäätöksiä tutkimatta sitä, siitä on tehty sorron väline, tabu, siitä puhumista on vältetty viimeiseen asti, ja toisaalta sen herättämän häpeän ympärille on rakennettu oikeastaan koko patriarkaatti. Ja itse asiassa vasta vuonna 1998 on tutkittu, mikä klitoris on. Huhheijaa.

Ylioppilasteatterille teoksen ovat nyt dramatisoineet Jenni Korpela, Elena Rekola ja Reetta Kinnarinen. Korpelan ohjaaman esityksen tyylissä olennaista on se, että tuhdista tietopaketista huolimatta Kielletty hedelmä ei oikeastaan missään kohtaa saarnaa vaan on hauska, tarkka ja älykäs.

Monet dramaturgiset ratkaisut, jotka aluksi vaikuttavat toisteisilta, alkavat esityksen edetessä toimia kokonaisuuden hyväksi. Saarnaa ei tule, mutta tulee ehdottomasti aktivoivaa ja jopa silmiä avaavaa teatteria. Sillä sen verran harvoin patriarkaattia selitetään näin selkeästi, ilman lamauttavaa vihaa ja syyttelyä.

Vauhdikkaan pinnan alla kulkee niin paljon väkivaltaa, että on suoranainen ihme, miten Kielletty hedelmä kanavoi sekä esiintyjien että katsojien sisällä syntyviä raivontunteita. Suunta on koko ajan kohti muutosta. Hyvä aktivistinen taide aktivoi. Se ei anna kenellekään tunnetta, että nyt ollaan hyvien asioiden puolella pahaa vastaan.

Näennäinen monotonisuus on ehdottomasti se piirre, mikä tekee Kielletystä hedelmästä varsinaisen voimannäytön. Esiintyjien tapa koko ajan itse oivaltaa ja päästä sitä kautta flow-tilaan antaa esitykselle kiinnostavan rytmin.

Vyörytyksessä on jotain, joka irrottaa realismista ja opettavaisuudesta kohti havaitsemista, ja esiintyjät heittäytyvät siihen täysillä. Esiintyjien kekseliäät asut ja rouhea lavastus värikkäine, nopeasti toistuvine miljöineen tekevät näyttämöstä runsaudensarven. Estetiikka on tuhlailevaa.

Suuret eeppiset kaaret, jotka esitys kykenee luomaan, kuljettavat sekä esiintyjät että katsojat pois mukavuusalueelta, huomaamaan sen, miten historia edelleen vaikuttaa, nyt toki toisella tavalla kuin ennen. Sukupuolten moninaisuuden kieltäminen saa voimansa ”naisen sukuelimestä” – mikä sinänsä on väärä ilmaisu sekin – koetusta häpeästä.

Esitys yhdistelee eräänlaista historiallista dokumenttiteatteria, iltamatyyppistä kabareeta ja feminististä performanssia siten, että se tekee kunniaa myös samoissa tiloissa aikoinaan toimineille varhaisemmille feministisille esityksille, kuten Homo$-ryhmälle. Kuukautisten käsittelyssä on samantapaista poliittisuutta kuin Valtimonteatterissa muutama vuosi sitten esitetyssä Syklit-teoksessa.

Esitys päättyy henkilökohtaisemmalle tasolle, kun esiintyjät pohtivat ääneen omaa suhdettaan vaginaan.

Kielletty hedelmä kuorii aiheen ympäriltä häpeää tekemällä katsojat nimenomaan aktiivisiksi havaitsijoiksi. Se kertoo suoraan ja kaihtelematta, Bertolt Brechtin hengessä, miltä historia näyttää, kun sitä katsoo kuin ensimmäistä kertaa.