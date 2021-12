Louise Penny jatkaa Agatha Christien parasta perinnettä.

Dekkarin peruskuvio, suljetun paikan mysteeri, osoittaa jälleen elinvoimansa, kun sukukokous päättyy kuolemaan Louise Pennyn Three Pines -sarjan neljännessä osassa Kiveen hakattu kuolema (The Murder Stone, suom. Outi Järvinen, Bazar). Hääpäiväänsä kartanossa viettävä rikoskomisario Armand Gamache joutuu keskelle murhatutkintaa, tällä kertaa tahtomattaan.

Penny jatkaa Agatha Christien Miss Marple -romaanien perinnettä. Lajityyppi on siis cozy crime eli viihtyisä mysteeri.

”Bellechassen kartano Kanadan maaseudulla on vain lyhyen automatkan päässä Three Pinesista. Keskikesä on kuumimmillaan, ja äveriäs Finneyn suku on kokoontunut kartanoon kunnioittamaan edesmennyttä perheenpäätä”, kustantaja kuvailee uutuuttaan.

”Lämpöaallon koetellessa kärsivällisyyttä suvun vanhat salaisuudet ja katkerat riidat nousevat päivänvaloon, ja sukukokouksen jälkeisenä aamuna Finneyt joutuvat suremaan jo toista menehtynyttä perheenjäsentä.”

Christien klassikoista tuttuun tapaan kukaan ei saa poistua paikalta ennen kuin julman rikoksen syyllinen on selvillä:

”Ja pian Armand Gamache saa kokea, että peto on kaikkein vaarallisin nurkkaan ajettuna.”

Louise Pennyn (s. 1958) Three Pines -sarjaa on käännetty yli 25 kielelle, ja sitä on myyty maailmanlaajuisesti yli seitsemän miljoonaa kappaletta.

Ennen kirjailijaksi ryhtymistään Penny työskenteli toimittajana radiossa eri puolilla Kanadaa. Nykyisin hän asuu pienessä kylässä Montrealin eteläpuolella.