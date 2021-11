Kanarialla on kuvattu uutta suomalaista rikoselokuvaa: Outi Mäenpää näyttelee Miss Suomen perintöprinsessaa, joka juopottelee nyt baarinpitäjänä

Kansainvälisesti kiitetty Jukka-Pekka Valkeapää tekee rikoselokuvaa Teneriffalla. Hetki lyö saa ensi-iltansa syksyllä 2022.

Jukka-Pekka Valkeapään seuraavalta ohjaustyöltä Hetki lyö voidaan odottaa jotain epätavallista suomalaisen elokuvan tyylikentässä. Valkeapää kertoo tekevänsä henkilövetoista rikostarinaa, jossa ei vältytä tragikoomisilta aineksilta.

Päähenkilöitä esittävät Outi Mäenpää, Ilkka Heiskanen, Johannes Holopainen ja Jukka-Pekka Palo. Mäenpään roolihahmo Marjaleena on Miss Suomi -perintöprinsessa 1980-luvulta, nyt alkoholisoitunut baarinpitäjä Aurinkorannikolla.

”Olen aina tykännyt Elmore Leonardin, Donald Westlaken ja Charles Willefordin kirjoista”, Valkeapää kertoo puhelimessa Teneriffalta, jossa kuvaukset ovat juuri päättyneet.

”Päähenkilöt ovat epätodennäköisiä sankareita, virheellisiä ja epätoivoisiakin ihmisiä, jotka ajautuvat tavoittelemaan saavuttamatonta unelmaa. Kun tilaisuus tulee, alkaa katastrofien sarja.”

Ohjaaja-käsikirjoittaja nostaa esiin pari filmatisointia mainitsemiltaan kirjailijoilta: Quentin Tarantinon ohjaaman Jackie Brownin Leonardilta sekä George Armitagen kulttielokuvan Miami Blues Willefordilta.

Marjaleenan ammattirikollinen puoliso, jota Palo esittää, on istunut vankilassa 20 vuotta. Kun hän vapautuu, alkaa petosten ja välien selvittely, johon liittyy muun muassa kidnappaus.

”Marjaleena kohtaa isoja asioita. Hän on surullinen ja traaginen hahmo, kyvytön ottamaan elämäänsä haltuun”, Mäenpää kuvailee.

Krapula ja houreiset tilat lisäävät Marjaleenan haasteita.

”Olen laskenut näyttelijänä kaiken alas”, Mäenpää sanoo.

Hetki lyö -elokuvan ohjaa JP Valkeapää (vas.) Kuvassa myös näyttelijät Johannes Holopainen ja Ilkka Heiskanen.

Syksyllä 2022 Suomen ensi-iltansa saava Hetki lyö on saanut rahoitusta myös Virosta, Tanskasta, Ranskasta ja Espanjasta. Vaikka tapahtumat sijoittuvat Fuengirolan lähelle, se on kuvattu Kanarialla paikallisen tuotantokannustimen vuoksi. Budjetti on suomalaiselokuvaksi korkea, yli 2,7 miljoonaa euroa.

Kiinnostukselle ulkomailla on syynsä. Valkeapää tunnetaan persoonallisista elokuvista, jotka ovat saaneet sijaa kansainvälisillä festivaaleilla. Toissa vuonna valmistunut Koirat eivät käytä housuja pääsi Cannesin elokuvajuhlien Director’s Fortnight -esityssarjaan ensimmäisenä suomalaiselokuvana 25 vuoteen.

Hetki lyö on asetelmiltaan ehkä enemmän yleisöelokuva kuin ohjaajan aiemmat.

"Käsikirjoitus on juonellisempi ja tarinallisempi”, Valkeapää itse määrittelee. Inspiraation tarinaan hän sai Fuengirolasta saamastaan valokuvasta, jossa oli yksin, hämmentyneen näköisenä olutta juova keski-ikäinen nainen kevytuntuvatakissa.

”Tästä tulee kulttielokuva”, uskoo näyttelijä Outi Mäenpää (vas.) tulevasta Hetki lyö -elokuvasta.

Outi Mäenpää on tehnyt juuri toisenkin rujon elokuvapääroolin. Vuosisadan häissä hän esitti julkkispsykiatria, joka putoaa ex-puolisonsa häitä odottaessaan syviin päihdesekoiluihin.

”Vuosisadan häät on traaginen kuvaus narsistisesta persoonasta”, Mäenpää määrittelee. Kun Hetki lyö -elokuvaroolia tarjottiin, näyttelijä oli ilahtunut.

”Kaikki Jukka-Pekan kanssa työskennelleet kollegat kehuvat häntä vuolaasti”, Mäenpää kuvailee.

Varsinainen yllätys oli elokuvan teksti.

”Käsikirjoitus oli täysin valmis. Sellaista on tullut uralla vastaan pari kertaa. Se oli loistava.”

Mäenpään mukaan Valkeapää on visuaalinen ja vaativa ohjaaja, joka tietää mitä haluaa, eikä toisaalta anna näyttelijöille ylimääräistä aikaa.

”Siitä alkaen kun ymmärsin, että minun vain pitää antaa valta ohjaajalle, olen ollut todella kiitollinen. Olen aivan ihastunut tapaan, jolla Valkeapää tekee. Tästä tulee kulttielokuva”, Mäenpää sanoo.

Luvassa on hyvin mustaa huumoria. Ohjaaja kehuu näyttelijöitä, jotka ovat pistäneet itsensä likoon.

”Huumori puserretaan aika kauheista tilanteista”, Valkeapää sanoo.

”Ei tule matkailumainosta.”

Ohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää.

Valkeapää on oman tiensä kulkija

Jukka-Pekka Valkeapään ensimmäinen ohjaustyö Muukalainen valmistui 2008. Se oli yli kymmeneen vuoteen ensimmäinen suomalainen näytelmäelokuva, joka valittiin Venetsian elokuvajuhlien esityssarjoihin. Myös vuoden 2014 He ovat paenneet sai maailmanensi-iltansa Venetsiassa.

Toistaiseksi menestynein ohjaajan elokuvista on tumman humoristinen draama Koirat eivät käytä housuja, joka myytiin Cannes-ensi-iltansa jälkeen levitykseen muun muassa Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Britanniaan. Siinä näyttelivät Krista Kosonen ja Pekka Strang.

Kaikki Valkeapään kolme aiempaa elokuvaa ovat olleet parhaan elokuvan Jussi-palkinnon ehdokkaina. He ovat paenneet voitti sekä parhaan elokuvan että ohjauksen Jussit.