Salmela kirjoittaa terapeuttista tekstiä itselleen ja meille kaikille.

Novellit

Alexandra Salmela: 56, oletan. Teos 198 s.

Vuodessa on 52 viikkoa, paitsi koronavuodessa. Alexandra Salmelan hersyvässä novellikokoelmassa 56, oletan viikkoja on neljä enemmän. Kurimus ja sosiaalinen eristys venyttävät aikaa.

Salmelan kokoelmassa kunkin 56 viikon kokijana on eriniminen nainen, tokikin kirjailija tunnustaa heidät kaikki itsekseen. Pääsemme kokemaan korona-arkea esimerkiksi Freyan, Penelopen, Sylvian, Maaritin ja Livian kanssa.

Naisten omituiset päivät saavat sisältönsä esimerkiksi fantasioinnista pyöräkorjaajan kanssa, syyllistävästi puhuvien tomaattien kasvattamisesta, surrealistisia piirteitä saavasta sieniretkestä siskon kanssa tai kosmetiikkaostoksista, joista ei kompleksisuutta puutu.

On aivan selvää, ettei tiedostava kuluttaja voi rypistymiskauhuisenakaan ostaa Kuolleenmeren kosmetiikkaa ilman poliittisen Israel–Palestiina-kysymyksen pohdiskelua.

Usein toistuu yksi teema: eksää on ikävä. Kertoja pohtii, oliko sittenkin virhe erota. Prosessi on yhä päällä ja seksiäkin tekee kovasti mieli.

Kun Pandora menee kyläilemään varautuneiden ihmisten aperitiivikutsuille, hän tekee seurueessa kokeilevia rohkeita avauksia laukomalla lauseita omasta seksielämästään tai sen puutteesta, tyyliin ”anaaliseksi ei sovi minulle”.

Kaupan kassalla eksältä tuleva tekstiviesti räjäyttää Desiréen pään sillä seurauksella, että paikalle pyyhältää palokunta. Jälki on sen verran hurjaa, että poliisipäällikkö epäilee terroristihyökkäystä.

Kyllä: Salmela kirjoittaa terapeuttista tekstiä paitsi itselleen, myös meille kaikille. Näitä tuntemuksia nämä omituiset kuluneet kuukaudet ovat pitäneet sisällään. Oli vain ajan kysymys, että joku vetää överiksi, niin että naurattaa. Mitä sekoilua!

Kirjan kertoja tilittää ja selittää omaa tekstiään autoterapeuttiseksi tajunnanvirraksi.

Hän tekee tekstissään myös monenlaisia typografisia kokeiluja, muun muassa yliviivaa tekstiään, on peruuttamassa sanomisiaan. Ajattelemisen ja kirjoittamisen prosessi näkyvät, kirjailija epäilee omia intentioitaan ja antaa sen näkyä, päättää olla paljas.

Monessa novellissa äänessä on eroäiti, jolla on yhteishuoltajuus. Arjen sommitteleminen menee niin, että viikon välein elämä on äitiyttä, viikon välein jotain muuta.

Arkiset tilanteet äiti-ihmisenä menevät vähän sinne päin ja esimerkiksi Laura muistuttaa lohduttaa itseään ajatuksella, että aina voi tehdä korjausliikkeitä, aikaa on. Niin kuin onkin.

Novellien naiset tuovat esiin sosiaalisen eristäytymisen monet seuraukset: puhekyky heikkenee, seksihalut kasvavat, elämiseen syntyy sudennälkä, haaveet elävien ihmisen kohtaamisesta ovat mittavia.

Tämänkin tunnistan: Ramona yrittää täyttää henkistä kuoppaansa vertailemalla hatha-, kundaliini- ja astangajoogien eroja. Sofia opettelee olemaan tässä ja nyt, ei menneessä eikä tulevassa. Ja vielä enemmän: viimeisenä äänen saava nainen tahtoo olla umpielävä.

Miten hieno määritelmä sille kaipuulle, jota tämä Minna Canthinkin kammoksuma ”puolikuolleena eläminen” on herättänyt.