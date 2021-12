BMF kertoo laajan verkoston luoneen huumekauppiaiden varhaisvaiheista.

Autotehtaalla pitkää päivää perheensä eteen painava Charles Flenory (Russell Hornsby) uskoo, että Yhdysvaltain kansalainen voi saavuttaa rehellisellä palkkatyöllä sekä yhteisönsä kunnioituksen että amerikkalaisen unelman.

Autotyöläisen myöhäisteini-ikäiset pojat eivät tätä hyveellisyyttä korostavaa ohjetta enää niele. Kotona asuvat ja koulua edelleen käyvät Demetrius (Demetrius Flenory Jr.) ja Terry (Da’Vinchi) haluavat kaiken ja heti – ”elääkseen kuin kuninkaat”.

Hetken aikaa he siinä onnistuivatkin, kuten tositapahtumiin perustuva ja vetävän viihdyttävä draamasarja BMF (2021) pohjustaa.

Autokaupunki Detroitissa varttuneiden nelikymppisten veljesten elämä rehentelevinä kroisoksina katkesi kuitenkin kesken. Nelikymppiset veljekset passitettiin syyskuussa 2008 vankilaan kolmeksikymmeneksi vuodeksi.

Tuomion keskeinen syy oli yhteentoista osavaltioon levittäytynyt viidensadan ”työntekijän” huumeyritys BMF, Black Mafia Family. Syyttäjien mukaan se oli liikutellut historiansa aikana satoja miljoonia dollareita ja pystynyt jakamaan yhdessä ainoassa kuukaudessa kolme tonnia meksikolaista kokaiinia.

Huomattava osa Detroitissa syntyneen Randy Hugginsin luomasta kahdeksanosaisesta draamasarjasta kertoo varhaisvuosista, jolloin Demetrius ja Terry vasta loivat pohjaa kansalliselle myyntiverkostolle – ja olivat vielä keskenään puheväleissä.

Siksi aikaa kuluu paljon pikkurikollisten korostetun miehisiin ja kliseisiin pörhistelyihin: on samoista kadunkulmista kilpaileva toinen jengi, on sen psykopaatti johtaja, on kiistaa samoista naisista ja on veljesten mentori, paikallinen diileri. Häntä näyttelee Wood Harris, jonka The Wire -sarjan katsoneet muistavat huumekuningas Avon Barksdalen roolista.

The Wiren tavoin BMF ei glorifioi huumekauppiaita, vaikka aluksi siltä voi vaikuttaa. Kahdessa aikatasossa etenevän tarinan syvemmät yhteydet yhteiskuntaan jäävät silti aika ohuiksi, vaikka useissa jaksoissa on aikuisen Demetriuksen kommentteja ja tietoiskumaisia tiivisteitä.

Työttömyyden ja rakennemuutoksen koettelema Detroit oli jo veljesten teinivuosina maan väkivaltaisin kaupunki, eikä isän arvostamaa amerikkalaista unelmaa voinut saavuttaa ainakaan nöyristelevällä palkkatyöllä.

BMF, C More.