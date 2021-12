Fred Rogers isännöi lastenohjelmaa Mister Rogers’ Neighborhood. Suosittua ohjelmaa esitettiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1968–2001.

Draama

A Beautiful Day in the Neighborhood ★★★

USA 2019

Netflix (K13)

Lastenohjelmien juontajat saattavat olla erittäin kuuluisia omalla näkyvyysalueellaan mutta tyystin tuntemattomia muualla.

Siksi onnistunut draama A Beautiful Day in the Neighborhood menestyi lähinnä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Sen toinen päähenkilö on Pohjois-Amerikassa rakastettu tv-persoona Fred Rogers.

Vuodesta 1968 vuoteen 2001 lempeä, isällinen ja villatakkeihin pukeutuva Rogers isännöi lastenohjelmaa Mister Rogers’ Neighborhood. Se oli rauhallinen ja opettavainen ohjelma, jota monet amerikkalaiset muistelevat lämmöllä.

Elokuvassa ahdistunut ja kyyninen toimittaja (Matthew Rhys) kohtaa harmaantuneen Fred Rogersin (tietysti Tom Hanks) ja oppii tältä tunteiden käsittelyä ja yleistä elämänfilosofiaa.

A Beautiful Day in the Neighborhood on lämmin ja rauhallinen hyvän mielen elokuva, samanhenkinen kuin Rogersin tv-sarjakin oli.