Marraskuun alussa sattuneen, kymmenen kuolonuhria vaatineen festivaalikaaoksen jälkipyykkiä puidaan pitkään.

Räppäri Travis Scottin esiintyminen marraskuun alussa Astroworldissa Yhdysvaltain Houstonissa päättyi katastrofiin, kun kymmenen tapahtumaan osallistunutta kuoli yleisön panikoidessa kaaoksessa.

Nyt Travis Scott on tarjoutunut kustantamaan tapahtumassa kuolleen yhdeksänvuotiaan pojan hautajaiset jälkikäteen, kirjoittaa musiikkialaa seuraava Rolling Stone. Muusikkoa edustavan lakimiehen mukaan Travis Scott on tapahtuneesta ”murtunut”.

Omaiset ovat kuitenkin ehdotuksesta kieltäytyneet, Rolling Stone kirjoittaa.

Travis Scottin keikan aikana kuolleen 14-vuotiaan pojan lähipiiri kokoontui turman jälkeen tämän hautajaisiin.

Yhdeksänvuotias poika oli nuorin festivaaliturman uhreista. Hän istui tapahtumassa isänsä hartioilla, mutta kaaoksessa poika ja isä ajautuivat erilleen isän menetettyä tajuntansa. Perhe löysi pojan myöhemmin sairaalasta, jossa tämä koomaan vaivutettuna kuoli vammoihinsa yli viikko epäonnisen konsertin jälkeen.

Rolling Stone -lehden mukaan pojan omaiset ymmärtävät räppärin katumusta, mutta samalla he korostavat, että edessä on raskas taival, jossa muusikon on kannettava vastuunsa.

Lehden mukaan räppäri oli myös tarjoutunut tapaamaan nuoren uhrin omaisia. ”Tämä ei ole mikään julkisuutta varten kuvattava esitys, vaan tutkimus, jossa selvitetään, miten kaikki on tapahtunut ja kuka on vastuussa”, olivat omaiset vastanneet lehden mukaan.

Marraskuun puolivälissä uutisoitiin, miten räppäri Travis Scottin keikan aikana syntyneen tungoksen ja tallomisen uhreiksi joutuneet 125 ihmistä vaativat 750 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia.

Kanne on nostettu Travis Scottia, keikalla vieraillutta kanadalaista räppäriä Drakea ja muun muassa konsertin järjestäjää Live Nationia sekä sen striimannutta Applea vastaan.

