Perinteen mukaisesti liittokansleri Angela Merkel on itse valinnut torstaina Berliinissä järjestettävän läksiäisseremonian musiikin.

Tehtävänsä jättävä Saksan liittokansleri Angela Merkel on päättänyt, millaisen seremonian hän lähtiessään haluaa. Sotilaallinen seremonia on luvassa torstaina Saksan puolustusministeriön pihalla Berliinissä, ja Merkelin tilaisuuteen tekemät musiikkivalinnat ovat herättäneet monissa tiettyä hilpeyttä.

Perinteen mukaan lähtijä saa valita seremoniaan kolme kappaletta, ja yksi Merkelin valinnoista kuulostaa hyvinkin traditionaaliselta. Lähtevä liittokansleri haluaa nimittäin kuulla saksalaisen hengellisen kappaleen 1700-luvulta, jonka nimi on Großer Gott, wir loben dich.

Liittokanslerin musiikkivalinnoista kertoo saksalainen Der Spiegel.

Toiseksi kappaleeksi Merkel on valinnut jo vähän yllättävämmin saksalaislaulun Für mich soll’s rote Rosen regnen, jonka tunnetuin esittäjä on parikymmentä vuotta sitten kuollut Hildegard Knef. Lauluvalinta vaikuttaa henkilökohtaiselta, sillä Knef oli suosittu esiintyjä saksalaisella kielialueella Merkelin lapsuudessa 1960- ja 1970-luvuilla.

Saksalaiset tietävät Hildegard Knefin (1925–2002) laulajana. Kuva on vuodelta 1986.

Eniten Merkelin lähtöseremonian lauluvalinnoissa on kiinnostusta herättänyt kuitenkin setin kolmas kappale.

Se on laulu Suomessakin keikkailleelta punkkari Nina Hagenilta, joka tunnetaan joissakin piireissä myös punkkulttuurin kuningattarena. Merkel haluaa läksiäisissään jättää jäähyväiset Hagenin jo 1970-luvulla esittämän kappaleen Du hast den Farbfilm vergessen sävelin.

Nina Hagen on Merkelin ikätoveri, joka liittokanslerin tapaan varttui Itä-Saksassa, mutta loikkasi jo nuorena länteen.

Tuossa laulussa naiskertoja valittelee, miten miesystävä ei ole ottanut lomalle mukaan värifilmiä, joten kukaan ei tule uskomaan valokuvista, miten kaunista täällä on. Laulua on tulkittu ovelaksi kritiikiksi värittömänä pidettyä Itä-Saksaa kohtaan.

Laulaja Nina Hagenin ura käynnistui 1970-luvulla ja on jatkunut 2010-luvulle saakka. Kuva on vuodelta 2018.

Merkelin toiveita seremoniassa toteuttaa Saksan puolustusvoimien orkesteri.

Vuonna 1954 syntynyt Merkel on hallinnut Saksaa 16 vuotta mutta monille valtiojohtajan menneisyys punkkarina on aavistuksen hämärän peitossa, mutta joitain murusia Merkelin musiikkiharrastuksesta tiedetään.

Die Toten Hosen -yhtyeen muusikkolaulaja Campino kertoi taannoin kirjassaan, miten Merkel oli soittanut hänelle henkilökohtaisesti ja pyytänyt anteeksi tapaa, jolla hänen puoluetoverinsa olivat pilanneet yhtyeen Tage wie diese -kappaleen televisioidussa puoluevaalijuhlassa. Politico-lehti muistuttaa, että anteeksipyyntöä edelsi vaihe, jossa Die Toten Hosen oli kieltänyt musiikkinsa yhdistämisen Merkelin edustamaan kristillisdemokraattiseen puolueeseen.

Vaalijuhlan yhteislaulua vuodelta 2013 voi ihailla tästä linkistä.

Korkeiden johtajien lähtöseremoniat ovat Saksassa perinne, mutta Merkelin torstainen lähtö on normaalia vaatimattomampi, sillä paikalle on koronasäädösten vuoksi kutsuttu vain noin parisataa osallistujaa.

Jos seremoniat ovat perinne, myös johtajien itsensä valitsemat jäähyväislaulut ovat pitkään jatkunut traditio, mutta kertaakaan aiemmin ei ole kuultu punkkaria.

Der Spiegel muistuttaa, miten Helmut Kohlin jättäessä tehtävänsä kuultiin esimerkiksi Beethovenin Oodi ilolle, ja miten Euroopan komission puheenjohtajana nykyisin toimivan Ursula von der Leyenin siirryttyä uusiin tehtäviin hänen seremoniassaan soitettiin The Wind of Change, joka yhdistetään The Scorpions -yhtyeen tuotantoon.

Liittokanslerina myös toimineen Helmut Schröderin lähtötilaisuudessa taas soitettiin hänen toiveesta Frank Sinatran tunnetuksi tekemä My Way, Puukko-Mackie-laulu Kolmen pennin oopperasta sekä Summertime oopperasta Porgy ja Bess.

