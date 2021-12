”Ei ole totta. Kurt Cobain puhui meistä!”

Tintti Leppänen ja Anne Tamminen kokivat elämänsä yllätyksen, kun Helsingin Sanomat siteerasi taannoin Nirvanan nokkamiehen haastattelua kesältä 1992.

”Mitä vihaatte eniten kuuluisuudessa?” journalisti Everett True kysyi Melody Makerissa 25. heinäkuuta Ruisrock-keikan jälkeen.

”Kun yleisön joukossa näkyy kylttejä, jonka toisella puolella lukee Even Flow ja toisella puolella Negative Creep”, vastasi Cobain.

Negative Creep on Nirvanan ja Even Flow Pearl Jamin laulu. Cobainia ärsytti, että fanit yhdistivät ne samaan kylttiin vaikka hänen mielestään Nirvana oli aito asia, Pearl Jam ei.

”Ja se oli siis meidän lakana”, Anne Tamminen sanoo ja kaivaa todistusaineiston repustaan.

Even Flow -teksti Negative Creep -lakanan kääntöpuolella viittasi Pearl Jamin hittiin. Kurt Cobain reagoi asiaan muuttamalla sanoitustaan Ruisrockissa ja valittamalla lakanasta Melody Maker -lehdessä.

Nirvana-kirjansa alaviitteessä Everett True kertoo lisää: "Tämä tapahtui Turun Ruisrockissa. Valitettavasti kyltin Pearl Jam -puoli oli Nirvanaan päin suurimman osan Teen Spiritiä, mikä sai Kurtin muuttamaan kertosäkeen sanoituksen muotoon ’Even Flow / even flow / even flow / even flow’.”

Tarkemmin sanottuna Even Flow -mantra alkoi sanojen Hello, Hello, Hello High Low jälkeen. Ja vaikka True ja Cobain puhuivat ”kyltistä”, kyseessä oli kahdella kepillä tuettu lakana.

”Tämä on käytöstä jäänyt vauvanlakana, jonka mun äiti antoi meille tähän tarkoitukseen”, Tamminen kertoo.

”Menimme ystävämme Riikka Laulajan pihan nurmikolle ja käytettiin hänen vanhemmiltaan saatuja jämämaaleja teksteihin”, Leppänen kertoo.

”Diggasimme sekä Nirvanasta että Pearl Jamista ja odotimme näkevämme molemmat, joten molemmilta otettiin biisi lakanaan. Otti todella pattiin, että Pearl Jam oli perunut”, hän jatkaa.

Miksi lakana on yhä tallella?

”Äiti ei heitä mitään pois. Hänen komerossaan tämä oli säilynyt”, Tamminen sanoo.

Riikka Laulaja, Tintti Leppänen, Anne Tamminen ja Virpi Vuorinen Ruisrockissa 1992.

Ruisrockin aikaan Tamminen oli 18- ja Leppänen 19-vuotias.

”Olimme osa tyttöporukkaa joka oli käynyt yhdessä keikoilla vuodesta 1987 lähtien”, Leppänen kertoo.

”Liput tulivat myyntiin usein kesken koulupäivän, joten yksi laittoi kolikkoja koulun aulan puhelimeen, kun toinen yritti varmistaa liput puhelimessa”, Tamminen jatkaa.

Ruisrock oli unelmien täyttymys, koska Nirvanaa fanitettiin antaumuksella.

Kurt Cobain Ruisrockissa kesäkuussa 1992.

Ruisrockissa Cobain oli luultavasti aluksi hyvillään nähdessään Negative Creep -tekstin. Se todisti suomalaisfanienkin tuntevan tuotantoa Nevermind-läpimurtoa edeltävältä kaudelta. Negative Creep soi varsinaisen setin viimeisenä lauluna.

Sitä suurempi on ollut rocktähden harmistus, kun lakanan toiselta puolelta näkyi kilpailevan Pearl Jam -yhtyeen Even Flow.

Epävirallinen Youtube-video todistaa, että Cobain alkoi laulaa Even Flow -mantraa ylimääräisenä kuullun Smells Like Teen Spiritin päälle noin 69 minuuttia keikan alun jälkeen.

”Me naurettiin heti, että taidettiin vaikuttaa siihen, mitä Kurt lauloi”, Leppänen muistaa.

”Ajattelin, että Even Flow -sanojen laulaminen on ehkä vittuilua ja me ollaan vähän ärsytetty sitä sillä lakanalla”, Tamminen jatkaa.

Vähän myöhemmin Smells Like Teen Spiritin aikana videolla näkyy myös Tintin ja Annen lakana molemmin päin: välillä kameraa kohti vilahtaa Negative Creep ja välillä Even Flow.

”Lakanan kääntely johtui siitä, että oltiin kuitenkin aika lähellä lavaa ja ajateltiin näyttää takana olijoille, että kyltin toisella puolella on Nirvanan biisi Negative Creep”, he muistelevat.

”Muutenhan takana olisi luultu meitä vain Pearl Jamin faneiksi Nirvanan keikalla”, Leppänen jatkaa.

Keikalta jäi mieleen jopa vaarallinen tungos, joka sai basistin toppuuttelemaan yleisöä. Ehkä myös sen vuoksi Cobain esiintyi rauhallisesti eikä juuri liikkunut, vaikka soitti ja lauloi hyvin. Voit lukea HS:n keikka-arvion Ruisrockista 1992 tämän linkin takaa.

Mutta miltä tuntuu, että ”julkisuuden vihattavin asia” oli Cobainin mielestä yleisön joukossa näkyvä Tintin ja Annen sorvaama lakana jossa diggailtiin sekä Nirvanan että Pearl Jamin laulua?

”Fanien haukkuminen oli vähän tyhmää. Ei Dave Grohl tekisi ikinä sellaista”, Leppänen sanoo.

Hän viittaa Nirvanan rumpaliin josta tuli Cobainin kuoleman jälkeen huippusuositun Foo Fighters -yhtyeen kitaristi, laulaja ja lauluntekijä. Leppäsellä on Foo Fighters -tatuointi ja hän on käynyt useilla yhtyeen keikoilla myös ulkomailla.

”Olen vähän surullinen että Cobain otti sen kyltin noin”, Tamminen sanoo. ”Me ollaan kuitenkin oltu niin vilpittömiä ja kilttejä lapsia siinä fanituksessa.”

”Mutta olen aika ylpeä että olen tehnyt palan rockin historiaa”, Leppänen sanoo.

”Sanoin oppilailleni että repikää siitä, kun Hesari kertoi Cobainin reaktiosta”, Tamminen jatkaa.

Nykyisin Tintti Leppänen on Naantalissa asuva stylisti, meikkaaja ja kampaaja.

Anne Tamminen puolestaan on kuvataiteilija, kuvataiteen ammatillinen opettaja ja jazzlaulaja.

Ja vanha porukka kokoontuu edelleen ajoittain keikoille kokemaan rockin rajatonta riemua.

Nyt omat lapset ovat samaa ikäluokkaa kuin Leppänen ja Tamminen Nirvanan keikan aikaan. Musiikki kiinnostaa heitäkin, samoin osa äitien nuoruusvuosien suosikkiyhtyeistä.

”Jos jotain voi sanoa nuorille niin käykää konserteissa!” Leppänen kehottaa. ”Se on mielenterveydelle paljon parempaa kuin elämä läppärin ja puhelimen välityksellä.”

