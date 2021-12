Kuvaajan kuolemaan johtanut luoti saattoi olla peräisin ns. uudelleenladatusta patruunasta.

Lännenelokuva Rustin kuvauksissa lokakuussa kuvaajan kuolemaan New Mexicossa johtanut luoti saattoi olla peräisin ns. uudelleenladatusta patruunasta, kertovat kansainväliset uutistoimistot Reuters ja AFP. Asia käy ilmi tiistaina julkaistuista oikeudenkäyntiasiakirjoista.

On edelleen epäselvää, miten näyttelijä Alec Baldwinin käyttämään aseeseen oli päätynyt paukkupatruunan sijasta oikea patruuna luoteineen.

Poliisi on joka tapauksessa takavarikoinut Rust-elokuvan kuvauksista kaikkiaan yli 500 patruunaa. Joukossa on poliisin arvion mukaan latausharjoituspatruunoita, paukkupatruunoita sekä oikeita patruunoita.

Viranomaiset tutkivat nyt myös sitä, onko kuvauksiin ammuksia ja muuta rekvisiittaa toimittanut Seth Kenney voinut lähettää kuvauspaikalle myös oikeita patruunoita pelkkien paukkupatruunoiden mukana. The New York Timesin mukaan poliisi hankki kotietsintäluvan ampumatarviketoimittajan tiloihin sen jälkeen kun he kuulivat, että elokuvassa käytetyt patruunat olisi toimitettu eri lähteistä.

Ampumatarviketoimittaja Kenney on kertonut poliisille epäilevänsä, että kuolettava luoti saattaa olla peräisin hänen kuvauksiinsa toimittamastaan, uudelleenladatusta patruunasta. Uutistoimisto AFP:n mukaan kuvauspaikalle toimitettujen uudelleenladattujen patruunoiden logon uskotaan olevan sama kuin surmapatruunassa.

Ampumaharrastajat lataavat toisinaan itse patruunoita ja käyttävät hylsyjä uudelleen. Kenney on kertonut viranomaisille saaneensa tällaisia patruunoita haltuunsa joitakin vuosia sitten ystävältään.

Tapaturmaan johtanut ammuskelu tapahtui lokakuussa, kun näyttelijä Alec Baldwin laukaisi kuvauksissa aseen, jonka ei pitänyt sisältää oikeaa patruunaa. Luoti kuitenkin tappoi kuvaaja Halyna Hutchinsin ja haavoitti elokuvan ohjaajaa Joel Souzaa.

Elokuvan rekvisiittavastaavan Sarah Zachryn antaman valaehtoisen todistuksen mukaan hän tarkisti välittömästi kohtalokkaan ammuskelun jälkeen rekvisiittavaunussa olevan ammuslaatikon ja havaitsi, että jotkin patruunoista eivät helisseet sillä tavalla miltä paukkupatruunoiden yleensä pitäisi kuulostaa.

Aseista kuvauspaikalla vastanneen asemestari Hannah Gutierrez-Reedin valaehtoisen todistuksen mukaan hän ”ei todellakaan tarkistanut kummemmin asetta” ennen tragediaa. Hän kertoo ladanneensa Colt 45 -pistooliin viisi paukkupatruunaa ennen lounastaukoa, jonka jälkeen ase lukittiin kassakaappiin.

Lounaan jälkeen Gutierrez-Reed kertoi lisänneensä aseeseen sen jälkeen vielä viimeisen patruunan ennen kuin luovutti sen tuotantoryhmän toiselle jäsenelle.

Marraskuun alussa elokuvan valoteknikko Serge Svetnoy haastoi Baldwinin ja Hannah Gutierrez-Reedin oikeuteen laiminlyönneistä.