Venäjän keisarinna Katariina Suuren elämää osittain seuraava, hulvaton The Great -sarja sai toisen tuotantokautensa. Juha Kauppisen Heräämisiä-kirjassa käydään perinpohjaisesti läpi suomalaista luonnonsuojelua.

Koira näkee maailman toisin kuin ihminen: kuulo, näkö ja haju muodostavat koiran todellisuudesta sellaisen, jota me emme osaa kuvitellakaan.

Tämä ei vähennä iloa siitä, että pääsee kulkemaan eläimen matkassa, heiluvan hännän korkeudella. Muutama vuosi sitten Areenalla nähtiin Ceyda Torunin ohjaama, sydäntä riipaiseva Istanbulin kissat -dokumentti, ja nyt Istanbulin kaduilla seurataan kolmen kulkukoiran elämää.

Kulkukoirat tervehtivät Elizabeth Lon ohjaamassa dokumenttielokuvassa.

Teeman elokuvafestivaalin ohjelmistoon nostetussa Elizabeth Lon dokumentissa koiria ei pyritä inhimillistämään, ja enimmäkseen kamera kulkee eläimen tasolla. Kulkukoirat tosin kulkevat myös kaduilla asuvien ihmisten matkassa, ja kuvatuksi tulee myös palanen paperittomien, liimaa imppaavien teinipoikien todellisuudesta.

Pysähdyttävimmäksi nousee silti lopun kohtaus, jossa kovaäänisistä kantautuu kutsu rukoukseen. Ojanpientareella touhuskeleva koira pysähtyy, kohottaa kuononsa ja ulvoo. Rukouskutsu jatkuu ja jatkuu, ja niin jatkuu myös koiran laulu.

Dokumentin katsominen Pentuliven lomassa tuo lemmikkieläimiin erilaista perspektiiviä.

Elle Fanning esittää Katariina Suurta HBO:n satiirisessa tulkinnassa keisarinnan valtaannousun vaiheista.

Keisarinnan uudet metkut

Venäjän keisarinna Katariina Suuri (1729–1796) sai parin vuoden sisään kaksi tv-sarjaa, ja voittaja oli alusta asti selvä. Elle Fanningin tähdittämä, useita palkintoja ja palkintoehdokkuuksia kerännyt The Great on selvinnyt nyt toiselle tuotantokaudelleen, jolla ronski huumori, huikea pukuloisto ja äkillinen väkivalta jatkuvat.

Toisella kaudella raskaana oleva Katariina on menettänyt rakkaansa, käy sotaa puolisoaan Pietari III:a vastaan ja syö multaa, mutta samalla hän on edelleen nuori idealistinen nainen, joka uskoo voivansa upottaa eurooppalaiset ihanteensa venäläiseen hoviin ja kansaan.

Oma hupinsa on seurata Fanningia Instagramissa, jossa tämä jakaa runsaasti kuvia myös kulissien takaa.

Sarjan on kirjoittanut Yorgos Lanthimoksen hienon The Favourite -elokuvan käsikirjoittaja Tony McNamara, joka on sanonut haastattelussa, että Katariinan perintö on hieno metafora ajastamme: hän sai aikaan isoja asioita, mutta muistetaan paremmin merkityksettömistä anekdooteista.

Luonnonsuojelija herää

Miten kummallista on ajatella, että Suomessa, jossa niin moni julistaa haluavansa kuljeskella metsissä, ihminen ei ole uskaltanut tunnustaa edes itselleen olevansa luonnonsuojelija. Ihminen, joka haluaa luonnon voivan paremmin. Henkilökohtainen herätys omaan rooliin on kuitenkin vain pieni osa Juha Kauppisen Heräämisiä-teosta.

Kauppiselle tuttuun sujuvaan tyyliin etenevässä kirjassa käydään varsin perinpohjaisesti läpi sitä, miten luontoon, ympäristöön, on Suomessa vuosikymmenten varrella suhtauduttu – ja miten sitä suojeleviin ihmisiin suhtaudutaan monin paikoin edelleen. Kirjassa punotaan yhteen kymmenet haastattelut, lähdetekstit ja Kauppisen omat luontoretket läpinäkyvyydellä ja voimalla, mutta toisaalta ymmärryksellä.

