Helsingin katukuva sai uutta väriä 1970- ja 1980-luvun vaihteessa.

Sen ajan nuorison pukukoodi – farkut ja tummansininen collegepaita – alkoi murtua, kun kaduilla alkoi törmätä mustiin pukeutuneisiin, kasvonsa puuteroiviin ja hiuksensa värjänneisiin keikareihin, jotka flaneerasivat tyyli ja asenne edellä.

Joukko oli lukumäärältään pieni, mutta sen edustajat näkyivät harmaassa Suomessa kauas. Heillä ei ollut valmista omaa lokeroa tai nimeä, mutta lehdissä heitä luonnehdittiin epämääräisesti futuristeiksi, uusromantikoiksi tai gooteiksi.

Pete Europa eli Petri Hakkarainen vuonna 1982.

Uusi heimo oli opiskelijavetoista ja kulttuuriorientoinutta. Heitä yhdisti kiinnostus niin kirjallisuuteen, kuvataiteisiin, Weimarin ajan Saksaan, elokuviin kuin performanssitaiteeseen.

Soundtrackina soi tummanpuhuva taiderock ja konemusiikki, kuten Bauhaus, David Bowie, Joy Division, Killing Joke, Kraftwerk ja Cabaret Voltaire. Innoitusta tarjosi myös parin vuoden takainen glam rock.

Päivisin he tappoivat aikaa Alvar Aallon Rautatalon Café de Colombiassa ja iltaisin Diggiteekin kaltaisilla harvinaisilla klubeilla, joihin peikkohahmot pääsivät sisään ja joissa soitettiin säällistä musiikkia.

Rautatalon Café de Colombia oli suosittu ajanviettopaikka. Vuonna 1982 otetussa kuvassa Pink eli Tiina Isohanni.

Ulkomaisia pyhiinvaelluskohteita olivat Lontoo, Amsterdam ja Länsi-Berliini sekä niiden klubit ja vaatekaupat.

Vaikka uuden ajan airueilla tuskin oli tuohon aikaan asiasta aavistusta, he olivat raivaamassa tilaa klubi- ja katukulttuurille, joka monen mutkan jälkeen konvertoitui vuosikymmenen kuluessa niin sanotuksi City-kulttuuriksi, vapaa-ajan vallankumoukseksi.

Tätä Bela Lugosi -klubin ympärillä pyörineen porukan tekemisiä ja intressejä valottaa Pete Europan (oik. Petri Hakkarainen) tuore kirja Helsinki 1984 – Yön olennot & uusi aalto (SKS).

Se auttaa ymmärtämään 1980-luvun alun vähän päälle parikymppisten rimpuilua ylipolitisoituneen 1970-luvun pitkän varjon peitossa.

Marginaalisen nuorisokulttuurin pureskelun lisäksi Helsinki 1984 kertoo myös kaunistelematta kirkkaalla liekillä palaneiden nuorten aikuisten tarinoita loppuun saakka.

Kirjan henkilöhakemistossa on paljon nimiä, jotka ovat kuolleet kohtuuttoman varhain, yleensä voimaa vieneiden elämäntapojen vuoksi.

Homo $ -ryhmän performanssi Hyvien ihmisten ilta vuonna 1984.

Suomalaiset uusromantikot eivät ilmestyneet tyhjästä. Muutoksen tuulet olivat puhaltaneet jo pari vuotta.

1970-luvulla nuorisokulttuurin etujoukkoa edusti pitkään poliittisesti dogmaattiset taistolaiset, mutta liikkeen uskottavuus alkoi rapistua vuosikymmenen puolenvälin jälkeen.

Syntyi tilaa ja tilausta vastareaktioille. Musiikkiterveiset maailmalta toivat punk ja uusi aalto, jotka palauttivat uskon itse tehdyn kulttuurin voimaan. Punkin innoittamana syntyi mittava pienlehtibuumi, joka tuotti satoja pienlehtiä.

Vuonna 1978 perustettiin Elävän musiikin yhdistys Elmu, joka otti etäisyyttä kipinänsä menettäneeseen poliittiseen laululiikkeeseen.

Koijärvi-liike kokosi pienissä piireissä toimineet luontoaktivistit yhdeksi ryhmäksi, joka johti vihreän liikkeen syntyyn.

Elokuussa 1979 kirjava joukko nuoria valtasi Ruoholahdessa tyhjillään olevan entisen alkoholistien yömajan. Lepakkoluola vakiinnutti paikkansa nuorten omana kulttuurikeskuksena ja toimi vuoteen 1999 saakka.

General Njassa eli Jyrki Jantunen 1980-luvun alussa.

1980-luvun alun tyylinuoret pitivät tietysti omaa olemassaoloaan ainutlaatuisena ilmiönä maailmanhistoriassa, mutta toisaalta heidän esiinmarssinsa oli osa nuorten alakulttuurien normaalia sykliä.

Nuorisokulttuuri sinänsä on verraten nuori yhteiskunnallinen ilmiö, jonka on katsottu syntyneen Yhdysvalloissa 1950-luvun alussa. Nuorien uudenlaista identiteetinmuodostusta vauhdittivat vapaa-ajan lisääntyminen, maan korkea elintaso ja notkeaksi rasvattu viihdeteollisuus.

Nuorisokulttuurille on muodostunut oma aaltoliikkeensä, joka tosin hahmottuu kunnolla vasta jälkikäteen. Kun yhdestä alakulttuurista on kasvanut valtavirtaa, uudet ovat vasta nupulla tai mahdollisesti jo kukkimassa ruohonjuuritasolla.

Uusien alakulttuurien elinvoimaan ja kehitykseen vaikuttaa maailman tila. Nuorisokulttuurit reagoivat omalla tavalla yhteiskunnan odotuksiin, mikä näkyy muun muassa käyttäytymisessä, pukeutumisessa ja poliittisessa ajattelussa.

Stimulanttienkaan merkitystä ei voi ohittaa. Esimerkiksi monet uudet musiikkityylit ja uudet päihteet ovat kulkeneet käsi kädessä.

Lisäkierrettä asetelmaan tuo se, että alakulttuurit kiinnostavat myös musiikki- ja vaateteollisuutta. Nuorisokulttuurista saa tuottavaa tekemällä siitä rahalla myytävää muotia.

Pim-yhtye Let’s Gdansk -risteilyllä vuonna 1986.

Samalla kun uudet nuorisokulttuurit ovat reaktioita yleiseen ajan henkeen, ne ottavat myös etäisyyttä edellisen polven edustajiin vaikka ajallinen etäisyys heihin ei olisi kummoinen.

Esimerkiksi vähän yli parikymppisen näkökulmasta 30-vuotias vaikuttaa toivottomalta dinosaurukselta outoine ajatuksineen.

1970-luvun alun vasemmistoradikaalin ja 1980-luvulla interreilanneen klubikansalaisen välinen railo oli leveä. Yya-Suomen parjaaminen onkin Helsinki 1984:ään haastateltujen aikalaisten yhteinen avainkokemus.

1970-luvun täydellinen ilottomuus ei tietenkään ole koko totuus, kuten on voinut lukea esimerkiksi Mikko Mattlarin helsinkiläistä biletyshistoriaa kuvaavasta kirjasta Stadin diskohistoria (2017). Silti särmikkäitä vaihtoehtotaiteita ja -kulttuureita janonnut nuori oli tuohon aikaan tyhjän päällä.

Helsinki 1984:ssa esiteltyjen henkilöiden kunniaksi täytyy sanoa, että he eivät tyytyneet nurisemaan vaan alkoivat itse muokata sen näköistä maailmaa kuin josta he haaveksivat.

Kun haluttiin järjestää koko yön kestävät bileet teemalla Perverssi Berliini 1932 Lepakossa, jonka sisääntuloaulaa koristi sianpää, sellaiset järjestettiin.

Pete Europa (vas.), Tuija Luukkainen ja Tuula Saarinen Perverssi Berliini 1932 -bileissä Lepakkoluolassa vuonna 1982.

Kun haluttiin perustaa vinoa taiderockia soittava bändi, jonka ensisinglen nimi oli A Middle-Aged Housewife Eatin An Avocado Even Though She Should Be Cooking Chickenlegs For Her Bodybuilder Husband, sellainen perustettiin.

Avantgardenuoret asemoivat itsensä uudestaan taiteilijanimiä myöten. Ari Hirvosesta tuli Sally Flesh, Mauno Paajasesta Twiggy Oliver, Tero Isohannista Floyd Superstar, Jyrki Jantusesta General Njassa jne.

Einstein A Go-Go -klubi Ravintola Kaisaniemessä vuonna 1981. Lattialla Pete, Hopponen ja Kääriäinen.

1980-luvun alkupuolen futuristit eivät jättäneet jälkipolville juurikaan merkittäviä taideteoksia muutamia yksittäisiä rocksinglejä lukuun ottamatta. Heidän ansionsa ovat muualla.

Heidän tärkein perintönsä oli asenneilmaston muokkaaminen. Kun rahaa ei ollut, tyylistä tuli köyhän perusoikeus ja peilikuvasta hyvä ystävä. Yksilöistä tuli taideteoksia, jotka innostuivat, osasivat ja uskalsivat.

Syntynyt energia alkoi valua ydinryhmän ulkopuolelle, mikä lopulta johti 2000-luvun kaupunkikulttuuriin: paikallisradioihin, omaehtoiseen taiteentekoon, teknobileisiin, kaupunkifestivaaleihin, moniarvoisuuteen, kahviloihin, suvaitsevaisuuteen ja klubielämään.