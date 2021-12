Kotimaiset

Litku Klemetti: Kukkia muovipussissa. Luova Records. Rock.

”Mona on kirkkaasti vuoden parhaimpia kotimaisia kappaleita. Mutta se on vain yksi helmi muiden joukossa Litku Klemetin diskohenkisellä albumilla Kukkia muovipussissa. Italo soi, sisällä salamoi ja discopallo pyörii, mutta valojen kimallus nousee esiin varjoista. Levy on kuin korona-ajan yksinäisyydestä kasvanut palava elämänhalu: ’Mä haluun toimintaa, bensaa ja liekkejä’. Soundillisesti syntikkapainotteinen kokonaisuus tuntuu raikkaalta ja nostalgiselta samaan aikaan.” Eleonoora Riihinen

”Isojen levy-yhtiöiden julkaisuista ei tänä vuonna noussut Suomessa yhtään loistavaa albumia, mutta indiepuolella vuosi oli ilahduttava. Litku Klemetti on ehtinyt julkaista useita loistavia albumeita, mutta Kukkia muovipussissa nousee niistä omaksi suosikikseni. Diskohenkinen levy on täydellistä suomimusiikkia, jossa syntikkasoundit yhdistyvät käsittämättömän hauskoihin sanoituksiin. Tästä paras esimerkki on Suuri seksipyörä. Klemetin keikka Kesärauha-festarilla nousee myös hyvin korkealle, kun listaan vuoden keikkakokemuksiani.” Juuso Määttänen

Sepikka: En kestä kylmää lailla ahvenen. M.Dulor. Rock

”The Scenes -yhtyeessä aiemmin soittaneen Joni Seppäsen ensimmäinen oma albumi on raikas ja ihmeellinen rocklevy; huolellisesti ja musikaalisesti työstetty, mutta samalla spontaanilta ja kotikutoiselta kuulostava. Paikoin jopa mahtipontisen tuotannon kautta Seppänen tuo lauluissaan luonnon lähelle kuulijan ihasteltavaksi.” Ilkka Mattila

”Kukin talvehtii tavallaan: ruutana lämmittää itsensä alkoholikäymisellä, ahven ui syvänteisiin. Ihminen ei ole lopulta niin erilainen Joni Seppäsen eli Sepikan omaperäisesti tulkitulla sekä sävykkäästi ja kunnianhimoisesti sovitetulla debyyttialbumilla. Erityisesti puhaltimien käyttö tekee levystä runsaan. Rivien välistä puskevan vilpittömyyden ansiosta luontometaforat ja ilmastonmuutos istuvat poikkeuksellisen luontevasti muun elämän joukkoon.” Arttu Seppänen

Bartók: Konsertto orkesterille. HKO, Susanna Mälkki. BIS. Klassinen.

”Mikä temperamentti! Helsingin kaupunginorkesteri soittaa niin tulisesti, verevästi ja unenomaisen varmasti Béla Bartókin viimeisten vuosien teoksia, että vanhojen, pelolla hallinneiden maestrojen kehutut levytykset saavat kovan kilpailijan.” Jukka Isopuro

Celenka: Villoi varsa. Nordic Notes. Kansanmusiikki.

”Eero Grundströmin, Emmi Kujanpään ja Jarkko Niemelän trio onnistuu laululla, harmoonilla, kanteleella ja trumpetilla loihtimaan musiikkia, joka on sekä riemukkaan vilkasta että hartaan upottavaa. Ainekset ovat karjalaisia, slaavilaisia ja balkanilaisia, mutta toteutus reippaasti vain itsensä kuuloinen.” Heikki Romppainen

Linda Fredriksson: Juniper. We Jazz Records. Jazz.

”Vaikuttaa, että Linda Fredriksson ei ole ajatellut itseään nyt saksofonistina eikä varsinkaan solistina. Hän on yhtenä Juniper-kvartettinsa jäsenenä ennen kaikkea säveltäjä ja imaginäärinen tarinankertoja, joka soittaa juuri sen verran kuin kulloinenkin kappale vaatii. Vähemmän on usein enemmän, ja varsinkin tunteiden välittäjänä. Tällaista transformaatiota on etuoikeus todistaa, ja nyt vielä koko levyn mitassa alusta loppuun.” Harri Uusitorppa

Magnus Lindberg: Aura, Marea, Related Rocks. Hannu Lintu ja Radion sinfoniaorkesteri. Ondine. Klassinen.

”Magnus Lindbergin Aura 1990-luvulta on viime vuosisadan mestariteoksia kaikessa orkesterimusiikissa, Sibeliuksen ja Lutosławskin sinfonioiden veroinen. Marea on varhaistuotannon parhaimmistoa ja Related Rocks myös täysipainoista Lindbergiä. Hannu Linnun, RSO:n ja tuottaja Laura Heikinheimon yhteistyössä riitti täysosumalevyjä. Toistuuko sama RSO:n uuden ylikapellimestarin Nicholas Collonin aikana?” Vesa Sirén

Malla: Malla. Solina. Pop.

”Kotimaisten laatupopalbumien kirjo ilahdutti Lyytistä Jesse Markiniin, Gaselleista Litku Klemettiin. Mallan omaehtoinen ja taiten tuotettu kotiretrodisko innosti ihailtavan raikkaana ja herätti suomeksi lauletun klubipopin eloon. Samaan huoneeseen on viime vuosien hienoimpia lauluja.” Aleksi Kinnunen

Melo: Glitter. Skorpioni. Rap.

”Surkean kotimaisen musiikkivuoden ja erityisen surkean kotimaisen räppivuoden huippuhetki on Melon kolmas albumi Glitter. Sen lyriikka on menestyskipuilua ja vastaavaa Cheekin My Beautiful Dark Twisted Fantasyä – ihan okei sekin – mutta tuotanto tuo mieleen Playboi Cartin hulluttelun. Tärkeintä on se, että Melo onnistuu jälleen kohottamaan edellisillä levyillä asettamaansa rimaa: kolmen albumin jyrkän nousujohteisesta kehityskulusta on tullut kovien puheiden ja perusteettoman mediahypen suomirap-kentässä kovin harvinaista.” Oskari Onninen

Mustat Kalsarit: Yö. Hiljaiset levyt. Rock.

”Epävireisyyden estetiikka ei aina kanna pitkälle, mutta helsinkiläinen Mustat Kalsarit tekee sen tyylillä. Bändin kolmas pitkäsoitto Yö rämistelee Kollaa Kestään hengessä melankolisen punkrockin ja Noitalinna Huraasta muistuttavan poprockin jalanjäljissä. Tuhnuiset soundit alkavat jo olla klisee suomirock-indiessä, mutta Mustien Kalsareiden kohdalla voidaan puhua oikeasti viimeistelemättömästä äänitysmetodista, jonka ansiosta yhtye on saanut tallennettua levylleen jotain aidosti herkkää ja koskettavaa.” Mervi Vuorela

Pekka Laine: The Enchanted Guitar Of Pekka Laine. Svart. Instrumentaali.

”Suomi-dokumenttisarjoistaan tunnettu toimittaja Pekka Laine on myös muusikko. Erityisen pitkä näkemys kitaristina hänellä on orgaaniseen instrumentaalimusiikkiin. Ensimmäisellä sooloalbumillaan Laine summaa kaiken vuosikymmenten saatossa lajityypistä kertyneen tietotaitonsa. Syntyi upottava ja riemastuttava trippi.” Mikko Aaltonen

Sebastian Fagerlund: Nomade, Water Atlas. Altstaedt, Lintu, RSO. BIS. Klassinen.

”Nomade-sellokonsertto (2018) ja Water Atlas -orkesteriteos (2018) osoittavat Sebastian Fagerlundin kehittyvän aina vain kiehtovammaksi säveltäjäksi. Sellokonserton soolo-osuuden soittaa taidokkaasti ja innoittuneesti saksalais-ranskalainen sellisti Nicolas Altstaedt, joka löytää sellolleen aina tilaa Fagerlundin värikkäiden ja eloisien orkesteriaiheiden keskeltä. Water Atlaksessa orkesterin aiheet kumpuilevat orgaanisesti, ja staattisemmissakin jaksoissa tuntuu kertyvän potentiaalienergiaa, joka muuntuu vääjäämättä lopulta liikkeeksi. Huippukohdissa Hannu Linnun johtama Radion sinfoniaorkesteri pauhaa myrskyn voimalla.” Samuli Tiikkaja

Ursus Factory: Onnellinen sukupolvi. Johanna. Rock.

”Ursus Factory edustaa juuri sitä mitä ihmisen sielu tänä toisena puuduttavana koronavuonna huutaa: elämäniloa, anti-kyynisyyttä, anti-pyrkyryyttä. Simppelin mutta taidokkaan rock-hakkauksen vapauttavaa voimaa. Haluan vain laittaa silmät kiinni ja sekoilla. Ei toki liikaa, vaan sopivasti.” Mari Koppinen

Ulkomaiset

Olivia Rodrigo: Sour. Geffen. Pop.

”Olivia Rodrigon esikoisalbumi on ollut vuoden kansainvälisesti menestyneimpiä albumeja, mikä on hienoa, koska kyseessä on sensaatiomaisen hyvä pop-albumi. Sour on erolevy, joka julistaa heti alkuun grunge-kitaroilla kaahaten, että meininki ihmissuhdemarkkinoilla on brutaalia. Sitten päästellään lisää höyryjä Taylor Swiftin raivaamalla tiellä ja draama kiinnittyy pieniin emotionaalisesti latautuneisiin yksityiskohtiin. Rodrigo on yhdessä tuottaja Dan Nigron kanssa luonut melko tutuista aineksista pakottomalta ja raikkaalta kuulostavan kokonaisuuden, joka on täynnä briljantteja hetkiä.” Eleonoora Riihinen

”Turnstilen pophardcore vastasi vuoden hymyilyttävimmästä paukusta, valtavirtapopin kuninkuussarjan totaalisesta haltuunotosta ja hittikimarasta taas teinitähti Olivia Rodrigo. Huomattavan vahva debyytti- ja erolevy muistuttaa vuosituhannen alun MTV-popin viimeisistä kulta-ajoista, jolloin melodinen tarttuvuus ja paiskautuva heittäytyminen olivat selviö.” Aleksi Kinnunen

”Sour on maaginen ison luokan poplevy, jollaisia syntyy vain täsmälleen oikeissa olosuhteissa ja ilman kymmeniä co-writereita. Olivia Rodrigon koskettava erolevy tuntuu välittömältä klassikolta, joka koostuu yksinomaan hittibiiseistä, joissa katkeruus ei ole todellakaan aina suloista. Euforisista voimaballadeista tyylipuhtaaseen pop punkiin kulkevalla levyllä kaikki on balanssissa ja Rodrigon onelinerit osuvat kertalaakista.” Arttu Seppänen

”Olivia Rodrigon levy on vuoden tapaus. Sen 18-vuotias sensaatio on todellakin ansainnut, koska Sour saattaa hyvinkin olla 2000-luvun paras erolevy – tai hyvin lähellä samaa viivaa Adelen 21-albumin kanssa. Se sanoittaa nuoren ihmisen katkeruuden täydellisesti, minkä lisäksi levyn pop punk -tyylinen soundimaailma poikkeaa ilahduttavasti siitä, mitä suurin osa listamusiikista on tällä hetkellä.” Juuso Määttänen

Amyl and the Sniffers: Comfort to Me. Rough Trade. Rock.

”Melbournelainen Amyl and the Sniffers tuntui vielä ensimmäisellä levyllään vähän pinnalliselta punkrock-nelikolta, joka vaikutti käyttäjäänsä kuin Poppers-seksihuume: kiihko kesti 30 sekuntia, ja sitten iski päänsärky, kuten solisti Amy Taylor on yhtyettään kuvaillut. Bändin toinen levy Comfort to Me on toista maata: intensiivinen ja loistavia biisejä sisältävä kokonaisuus, joka tekee kunniaa 1970–1980-luvun taitteen kalifornialaiselle punkille ja melodiselle hardcorelle. Taylor on solistina ja tekstittäjänä erinomainen, ja hänen tavassaan toistella lauseita on häivähdys anarkopunkbändi Crassia”. Mervi Vuorela

Arooj Aftab: Vulture Prince. New Amsterdam. Folk.

”Brooklyniläis-pakistanilaisen Arooj Aftabin musiikki on paras esimerkki siitä, mitä puhkikehuttu indielevy voi globalisoituneessa maailmassa olla: kokonaan irti lännen ja idän sekä popin, klassisen ja jazzin vastakkainasetteluista. Vulture Princellä Aftab laulaa vuoroin englantia ja vuoroin vanhoja urdunkielisiä gaseelirunoja. Albumi on vuoden meditatiivisin ja parantunut kuuntelussa kuukaudesta toiseen. Sen sävellyksissä soi kamarijazz, hindustanilainen taidemusiikki ja Jeff Buckley, mutta riippuu kuulijasta, haluaako Aftabista innostua Vakavana Taiteena vai ihan vain erinomaisena nykyaikaisena folk-laulajana.” Oskari Onninen

Elbow: Flying Dream 1. Polydor. Rock

”Kaiken nokkeluuden, kyynisyyden ja kasvojen menettämisen pelon keskellä on hienoa kuulla albumia, joka on lempeä. Brittiläinen Elbow on ehtinyt tehdä urallaan kolkompiakin levyjä, viimeksi pari vuotta sitten, mutta Flying Dream 1 on vilpittömän kaunis, mutta ei löperö. Kaiken kruunaa tarina, jossa lauluntekijä Guy Garvey kuvittelee millaista olisi, jos hänen kauan sitten kuollut ystävänsä olisi tavannut aikoinaan naisen, josta tuli todellisessa elämässä Garveyn vaimo.” Ilkka Mattila

Gustav Mahler: Sinfonia nro 10. Osmo Vänskä ja Minnesota Orchestra. BIS. Klassinen.

”Laitetaanpa ulkomaisen säveltäjän ja orkesterin levy tähän kategoriaan, vaikka kapellimestari onkin suomalainen. Pitkän kautensa Minneapolisissa päättävä Osmo Vänskä teki Minnesota Orchestrasta huikeasti entistä paremman kokoonpanon ihan kuin Sinfonia Lahdesta aikoinaan. Gustav Mahlerin kymmenennen sinfonian levytys keräsi maailmalta viiden tähden arvioita ja sai minultakin melkein saman. Ripaus germaanisempaa sointikulttuuria toki sopisi, mutta tällaisenaankin levy on upea. Mihin Vänskä yltää seuraavaksi Soulin filharmonikkojen johdossa?” Vesa Sirén

H.K. Gruber: Percussion Concertos. BBC:n filharmonikot, Juanjo Mena, John Storgårds, Colin Currie. Colin Currie Records. Klassinen.

”Itävaltalaissäveltäjä H.K. Gruberin teoksissa on veikeää fantasiaa, joka pääsee valloilleen lyömäsoittimien laajalla sointiasteikolla. Perkussionisti Colin Currie julkaisi Gruberin kaksi lyömäsoitinkonserttoa omalla levymerkillään ja soittaa solistiosuudet hienosti svengaten. BBC:n filharmonikkojen, kapellimestareina toimivien Juanjo Menan ja John Storgårdsin sekä Colin Currien yhteistyö on hienoa kuultavaa.” Samuli Tiikkaja

Koma Saxo: LIVE. We Jazz Records. Jazz.

”Helsingin G Livelabissa joulukuussa 2019 taltioitu LIVE eroaa pitkälle jälkituotetusta edeltäjästään, kuten versaali jo nimi alleviivaa. Kolmen saksofonistin ja kompin ruotsalais-saksalais-suomalainen kvintetti paahtaa levyllään juuri sellaisena kuin lavalla ja tempaa vastaanottajan väkisin villiintyneiden kannustajien joukkoon. Mutta päälle puskeva kaoottisuus on silti puolittaista lumetta: räjähtävä riehakkuus on jäsenneltyä aina viimeistä Stepp min steppiä eli Kasakkapartiota myöten.” Harri Uusitorppa

Lana Del Rey: Chemtrails over the Country Club. Interscope. Pop.

”Lana Del Rey on julkaissut reilussa kymmenessä vuodessa peräti kahdeksan albumia, mikä on nykyisessä suoratoistohittien jahtaamiseen perustuvassa musiikkibisneksessä hämmentävä suoritus. Hämmentävämpää on vain se, että kaikki Del Reyn albumit ovat alusta loppuun suurenmoisia popteoksia. Seitsemännellä albumillaan hän jatkaa modernin ja menneen välisen kauhun tasapainon lakipisteen etsimistä. Sitä voi kutsua myös ajattomuudeksi.” Mikko Aaltonen

Stantšinski: Piano Works. Peter Jablonski. Ondine. Klassinen.

”Minne Aleksei Stantšinski (1888–1914) olisi ehtinytkään, jos olisi elänyt kauemmin! Peter Jablonskin läpileikkaus hermoherkän visionäärin tuotannosta tulee tajunnan räjäyttävänä kokemuksena. Kansanomaisuus, mutkikas polyfonia, eteerisyys ja raskasmielisyys kietoutuvat epäsymmetrisesti.” Jukka Isopuro

Susana Baca: Palabras Urgentes. Real World Records. Etno.

”Susana Bacan kymmenen kappaleen kokoelma melodioita ja rytmejä ympäri Latinalaista Amerikkaa on musiikillisesti virkistävä kuin kesken hikistä Macchu Picchun reissua vastaan pelmahtava vesiputous. Monipuolisella akustisella bändillä toteutettu levy on lämmin ja intiimi, laulajan ääni soi karismaa ja kokemusta. 50 vuoden uran tehnyt entinen ministeri ja sorsitun vähemmistön afroperulaisten puolustaja ei käytä aikaansa yhdentekeviin löpinöihin, vaan tavoitteena on parempi huominen.” Mari Koppinen

Tori Amos: Ocean to Ocean. Decca. Rock.

”Tori Amos taisi tehdä suurimmat klassikkolevynsä jo soolouransa ensivuosina, mutta olisi virhe olettaa, että laulaja-lauluntekijän sävelkieli tai havaintokyky olisivat nykyisin jotenkin vähäpätöisemmällä tolalla. Ocean to Oceanin sävellysten sfäärit vetävät toistuvasti mukaansa, Amosin laulu sekä flyygeli soivat sydämellisen henkilökohtaisen tuntuisesti.” Heikki Romppainen