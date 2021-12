Moni nykyrunoilija käy vuoropuhelua Eeva-Liisa Mannerin runouden kanssa.

Eeva-Liisa Mannerin tuotanto on vaikuttanut suomen­kielisen lyriikan muutoksiin läpi vuosi­kymmenten luultavasti enemmän kuin yhdenkään hänen aikalaisensa. Vaikka 1950-luvun modernismin jäykän kuvalliseksi koettu perintö on ollut kapinan kohteena vielä aivan lähi­menneisyydessä, aikakauden runoilijoista juuri Manner on aina saanut synninpäästön.

Älyllisesti orientoituneella 1990-luvulla hänen suuntautumisensa mannermaiseen [sic] ajatteluun kuten Martin Heideggerin filosofiaan stimuloi nuoria runoilijoita, 2000-luvulla taas inspiroivat virtaava kuvakieli ja eri rekisterien yhdistely.

Tässä ajassa voisi kuvitella, että Mannerin sitoutumaton poliittisuus ja ennalta annettujen identiteettien haastaminen inspiroisi. Teoksessa Miten kirjani ovat syntyneet (1969) Manner kertoo, miksi ei pidä itseään poliittisena runoilijana:

”Poliittiset järjestelmät ovat dogmaattisia unia ja ne kyllä tekevät unettomaksi sellaisen, joka alkaa murehtia tämän maailman asioita. - - Osallistun mielen ja kielen koko leveydeltä mutta sitoutua en voi enkä tahdo.”

Runoissaan Manner jalosti arkikieltä normittomampaa ilmaisua ja määritelmistä vapaata havaintoa: ”Niin kuin sukupuoli / ei ole jalkojen välissä, niin ei silmä / ole päässä.” (Kromaattiset tasot, 1968)

Vaikka Manner on kotimaisen modernismin keskeisimpiä tekijöitä, hänen runoutensa on kaikkea muuta kuin staattista ja hillittyä, saati ”kuulasta”. Raskaista, melankolisista teemoista ja korkeakirjallisesta vireestä huolimatta Mannerin runoja luonnehtii kurittomuus ja älyllinen uteliaisuus.

Pirkkalaiskirjailijat järjesti perjantaina 3.12. Mannerin satavuotisseminaarin, jossa puhuivat muiden muassa runoilijat Jonimatti Joutsijärvi, Miia Toivio ja Kristiina Wallin.

Joutsijärven esikoiskokoelmassa Tule on minun nimeni (2007) on vastakirjoitus edellä mainittuun Kromaattiset tasot -runoelmaan. Ajatusjärjestelmien, myyttien ja tyhjyyden kanssa paininut Manner on saanut omalaatuisen seuraajan Joutsijärven laajoja runosarjoja sisältävissä teoksissa.

Runoilija Olli Sinivaara puolestaan kertoo koko tuotantonsa ajan käyneensä vuoropuhelua Kromaattisia tasoja huomattavasti pelkistetymmän Teoreema-runon (1971) kanssa. Siitä hän on omaksunut paljon käyttämänsä parisäemuodon ja myös eräitä runoutensa aiheita.

”Teoreema on runo runoudesta”, sanoo Sinivaara. ”Kun siinä aurinko naulaa umpeen aution sinisen oven, minulle kyse on Jumalan kuolemasta modernina aikana, kuten Nietzsche on sitä kuvannut. Kuitenkin Jumalan poissaolo kääntyy positiiviseksi vahvojen aistien ja voimakkaiden kuvien kautta: niissä maailma tulee jälleen eläväksi.”

Sinivaara löysi Mannerin lukiossa ja vaikuttui hänestä enemmän kuin muista suomalaisista runoilijoista:

”Johonkin Haavikkoon verrattuna hän oli yleiseurooppalaisempi. Minua on aina kiinnostanut, miten yliopistoja käymätön tavallinen viipurilainen oli niin voimakkaasti kytköksissä kansainväliseen taiteeseen ja ajatteluun.”

Myös pirkkalaiskirjailijoiden puheenjohtaja, kirjailija Tiina Lehikoinen on ollut Manner-fani lukiosta lähtien. Hänen mukaansa Mannerin kantoa yli ajan selittää se, että myös tekstien maailmat ovat avaria ja moniaikaisia:

”Runot sisältävät paljon kulttuurihistoriallisia viittauksia, mutta samaan aikaan niissä on voimakas läsnäolon ja kokemuksellisuuden tuntu sekä tietynlainen enteellisyys.”

Seuraavien sadan vuoden varalle Mannerin Kootuissa on esimerkiksi paljon apokalyptisia runoja, jos sellaiset sattuisivat ajankohtaistumaan.