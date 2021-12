Elokuvaohjaaja Anssi Mänttäri ei määrittele tarkemmin omaa tyyliään, mutta hän on ohjannut sitä käyttäen elokuvia puolet elämästään

Anssi Mänttäri on nähnyt kotimaisen elokuvan vaiheet 1960-luvun alusta asti. ”Toivon, että uudet sukupolvet perustaisivat omia yhtiöitä vaikka yhtä filmiä varten ja näyttäisivät, että teemme tällaista. Jos menee hyvin, elokuva saa katsojia, ja jos menee huonosti, he ovat kuitenkin tehneet hyvän elokuvan.”

Elokuvaohjaaja Anssi Mänttäri työskentelee edelleen aktiivisesti. Hän hakee uusiin elokuviinsa rahoitusta ja työstää valmiiksi edellisiä. Kiirettä ei kuitenkaan ole, sillä elokuvien esittämiselle ei ole aikataulua.

”Neljä filmiä on lähes valmiina, mutta koronan takia niin paljon filmejä yrittää teatteriin, että antaa ruuhkan mennä ohi. Luulen, että jään jalkoihin, jos yritän sen aikana”, Mänttäri kertoo.

Uusien elokuvien tyylilaji on ohjaajan mukaan mänttärismi. Sitä edustaa myös hänen aikaisempi tuotantonsa. Mänttärismille hänellä ei ole tarkempaa määritelmää, mutta tyylin kuulemma tunnistaa, jos elokuvat näkee.

Tyyli syntyi nelisenkymmentä vuotta sitten ensimmäisten pitkien elokuvaohjausten myötä. Samoihin aikoihin Mänttäri aloitti myös elokuvatuottajana.

Jo 1950-luvulla hän oli päässyt veljensä kanssa apumieheksi Inkeroisten työväentalon leffanäytöksiin. Tehtävänä oli naulata mainosjulisteita sähkötolppiin sekä kuljettaa katsottu filmi rautatieasemalle ja hakea sieltä samalla uusi.

”Näimme kolmesta neljään filmiä viikossa. Silloin en vielä edes tiennyt, että elokuvanteossa on muitakin ammatteja kuin näyttelijä.”

Näytteleminen oli nuoruuden haave, ja ensikosketus elokuvan tekoon oli sivuosa Mikko Niskasen Sissit-elokuvassa 1963. Sen jälkeen Mänttäriä pyydettiin jäämään järjestäjäksi elokuvayhtiöön.

Ensimmäinen lyhytelokuvaohjaus toteutui vuonna 1968, mutta Mänttäri oli pitkään elokuvien järjestäjä ja tuotantopäällikkö. Hän näki eri ohjaajia ja produktioita, oli järjestäjänä jopa Teuvo Tulion Sensuelassa (1972).

Samalla Mänttäri keikkaili tanssimuusikkona ja opiskelijaravintoloiden laulunjohtajana. Yhteislaulu oli suosittua erityisesti Bottalla.

”Tarjoilijat sanoivat, että kun olin laulamassa, ihmiset joivat eniten, eli ilmeisesti osasin homman. Kun menin lakimieheni toimistoon ensimmäistä kertaa, heti tuli työntekijä sanomaan, että numero 56! Se oli jonkun suositun yhteislaulun numero. Laulut oli numeroitu vihkoissa, jotta yleisö löysi sanat nopeasti.”

Mänttärin yhtye tanssitti lähinnä Bottalla ja KY:llä. Kun KY muuttui discoksi, yhtye soitti talon viimeiset tanssiorkesterikeikat ja vei lopuksi talon pianon. Se on vieläkin Mänttärin keittiössä.

Ensimmäinen tunti soitettiin jazzia, koska muusikot pitivät siitä. Sen jälkeen alkoi paritanssimusiikki.

”Pistimme tangoihinkin jazzsooloja, sillä jos rumpalina pidin tangokompin, kyllä ihmiset tanssivat mukisematta. Helsingissä oli ensimmäisellä tunnilla 10–20 ihmistä, jotka tulivat kuuntelemaan jazzia, ja sen jälkeen muut tulivat tanssisaliin. Maalla ihmiset olivat paikalla alusta asti, mutta eivät tanssineet ensimmäisen tunnin aikana.”

Mänttärin ensimmäinen pitkä elokuva Pyhä perhe syntyi Jörn Donnerin yhtiölle 1976.

”Lyhytelokuvani jälkeen olin varma, että haluan ohjata. Mänttärismi alkoi mielestäni vasta toisessa elokuvassani Totossa. Sen jälkeen tiesin myös voivani käsikirjoittaa itse.”

1980-luvulla filmejä valmistui välillä useampia vuodessa. Niiden ohella Mänttäri oli perustamassa Sodankylän elokuvajuhlia.

”Olin puhumassa Suomen kulttuurisihteereille, ja jossain vaiheessa iltaa olimme enää minä ja Sodankylän kulttuurisihteeri hereillä. Hotellin käytävällä ehdotin, että perustetaanpa sinne elokuvafestivaalit. Pyysin Kaurismäen veljekset mukaan ja valitsimme Peter von Baghin johtajaksi. Ensimmäisenä vuonna ei ollut aavistustakaan, tuleeko sinne ketään, mutta ihmisiä tuli niin paljon, että valkoviini loppui paikkakunnalta.”

Mänttäri jäi myöhemmin festivaalin toiminnasta pois ja keskittyi jälleen ohjaamiseen.

Omia suosikkeja tuotannosta ovat Marraskuun harmaa valo (1993) ja Kuningas lähtee Ranskaan (1986). Elokuvien tekemisen tahti ei juuri ole hiipunut vanhemmalla iällä.

”Töissä pitää olla kivaa, ja melkein poikkeuksetta on ollut. Elokuvien ohjaaminen on mukavaa, eikä sitä jaksa kotona homehtua”, Mänttäri sanoo.

”Neuvostoliittolainen tutkimus tuli aikoinaan siihen tulokseen, että maailman raskain ammatti on astronautti, ja elokuvaohjaus on toiseksi raskain. Voihan niin olla, mutta on siinä miellyttäviäkin puolia aika paljon.”