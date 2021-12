Suomalaisten eniten kuuntelemien Spotify-kappaleiden joukossa on peräti kolme biisiä Euroviisut voittaneelta italialaiselta Måneskinilta.

Vuoden kotimainen ykkösnimi Spotifyssa on paluunsa tehnyt popyhtye Haloo Helsinki.

Spotify on julkaissut tuttuun tapaan listan tämän vuoden kuunnelluimmista artisteista, yhtyeistä ja kappaleista sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Suomessa ensimmäiseksi sijoittuneelta Haloo Helsingiltä ilmestyi syksyllä paluulevy Älä pelkää elämää.

Haloo Helsingille tämä on ensimmäinen kerta vuoden kuunnelluimpana artistina tai yhtyeenä nykymuotoisen tilastoinnin aikana. Useampaan vuoteen bändi ei ole mahtunut kärkikymmenikköön ollenkaan. Viimeksi se oli listalla vuonna 2017.

Elli Haloo ja muu Haloo Helsinki! -yhtye teki tänä vuonna paluun.

Kärkikolmikon muut sijat menevät viime vuoden tapaan artisteille, jolta ei tänä vuonna ilmestynyt yhtään uutta isoa hittiä. Toiseksi kuunnelluin artisti on Cheek, oikealta nimeltään Jare Tiihonen.

Tiihonen lopetti musiikkiuransa noin kolme ja puoli vuotta sitten, ja viimeisin uusi kappale Enkelit julkaistiin häneltä vuonna 2017. Se ei näytä vaikuttavan Cheekin suosioon suomalaisten Spotify-kulutuksessa. Ennemminkin se on kasvamaan päin: viime vuonna Cheek oli listalla neljäntenä.

Uransa lopettanut Jare Tiihonen oli vuoden toiseksi kuunnelluin artisti.

Kahtena viime vuonna ykkössijan ottanut JVG sijoittuu tänä vuonna kolmanneksi. Myös JVG:n kaksi viime vuotta ovat olleet hiljaisia uuden musiikin julkaisun osalta.

Cheekin ja JVG:n sijoitukset kertovat siitä, miten Spotify-kuuntelu kohdistuu entistä enemmän aikaisempina vuosina julkaistuihin kappaleisiin.

Kokonaisuudessaan Spotifyn käyttö kasvaa edelleen. Tiedotteessa kerrotaan, että Spotifyn kuunteluminuutit lisääntyivät tänä vuonna 15–44-vuotiaiden keskuudessa maailmanlaajuisesti 22 prosenttia. Spotifylla Suomen kuratoinnista, eli esimerkiksi kotimaisista soittolistoista, vastaava Samuli Väänänen kertoo videopuhelussa, että myös Pohjoismaissa kuunteluminuutit kasvoivat tänä vuonna.

”Sanoisin, että olisi ainakin erikoista, jos eniten kuunneltujen artistien joukossa ei olisi sellaisia nimiä, joilla on laaja fanipohja ja tasaisesti säännöllisiä kuuntelijoita”, Väänänen sanoo.

Kymmenen kärkeen suomalaisten eniten kuuntelemien artistien ja yhtyeiden joukossa mahtuvat myös tämän vuoden Euroviisut voittanut italialaisyhtye Måneskin, amerikkalaisräppäri Eminem, poplaulaja Behm, kanadalaismuusikko The Weeknd, brittipoppari Ed Sheeran, räppäri Gettomasa ja kanadalainen poptähti Justin Bieber. Eminem, Gettomasa, Behm ja The Weeknd olivat kärkisijoilla myös viime vuonna. Vastaavasti viime vuonna listalla toisena ollut räppäri Pyhimys ei ole tämän vuoden kärkikymmenikössä ollenkaan.

Blind Channel teki läpimurtonsa vuonna 2021.

Suomessa vuoden kuunnelluin Spotify-kappale on Blind Channel -yhtyeen kappale Dark Side. Rockyhtye edusti Suomea biisillään tämän vuoden Euroviisuissa ja sijoittui siellä kuudenneksi. Se on Suomen euroviisuhistorian toiseksi paras sijoitus Lordin voiton jälkeen.

Dark Sidea on kuunneltu Spotifyssa tähän mennessä 43,7 miljoonaa kertaa, mutta kappaleen kuuntelumäärästä suurin osa on Suomen ulkopuolelta.

Euroviisuilla oli valtava vaikutus suomalaisten tämänvuotiseen Spotify-kuunteluun. Dark Siden jälkeen heti toisena on Euroviisut voittaneen Måneskin-yhtyeen kappale I Wanna Be Your Slave. Måneskin on todellinen listadominoija Suomessa: Zitti E Buoni -kappale oli viidenneksi kuunnelluin ja Beggin’ vuoden kuudenneksi kuunnelluin kappale Spotifyssa.

”Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tänä vuonna Euroviisuissa oli äärimmäisen hienoja artisteja, jotka kiinnostivat eri tavalla laajempaa yleisöä. Toki pandemiakin on vaikuttanut asiaan. Ihmiset kaipaavat tällaisena aikana musiikkiviihdettä”, Samuli Väänänen pohtii syytä siihen, miksi Euroviisut näkyi niin poikkeuksellisella tavalla tämän vuoden Spotify-listoilla.

Måneskin hallitsi vuoden 2021 Spotify-listoja Suomessa.

Euroviisumenestyjien ohella kärkiviisikkoon mahtuu kaksi suomalaisyhtyettä. Haloo Helsinki sijoittuu kolmanneksi kappaleellaan Piilotan mun kyyneleet ja Portion Boys neljänneksi kappaleellaan Vauhti kiihtyy.

Kärkikymmenikössä on mukana myös kansainvälisiä, erityisesti nuorten suosimia hittiartisteja: Lil Nas X kappaleella Montero (Call Me By Your Name), The Kid Laroi biisillä Stay ja Masked Wolf kappaleella Astronaut In The Ocean.

Poplaulaja Behmin jo heinäkuussa 2020 julkaistu kappale Frida oli tänäkin vuonna vuoden kahdeksanneksi kuunnelluin kappale.

Tänä vuonna yksikään kotimainen kappale ei saavuttanut Suomessa yhtä suuria kuuntelumääriä kuin viime vuoden isoin hitti, Williamin Penelope. Sitä oli kuunneltu vuonna 2020 tilastojen julkaisun aikaan 16,5 miljoonaa kertaa. Nyt esimerkiksi Haloo Helsingin kappale Piilotan mun kyyneleet on kerännyt 8,8 miljoonaa kuuntelua.

Samuli Väänänen nostaa yhdeksi selittäväksi tekijäksi striimausmaailman jättihittien puuttumiseen sen, että pandemia on todennäköisesti vaikuttanut julkaisutahtiin.

”En voi puhua levy-yhtiöiden puolesta, mutta voisin arvioida, että isoimmilla artisteilla uuden musiikin julkaisu linkittyy suuriin kiertueisiin ja keikkoihin. Kun niitä ei ole ollut, ei ole ehkä julkaistu niin paljon isoja biisejäkään.”

Poikkeuksena tästä trendistä Väänänen nostaa esille Haloo Helsingin, joka julkaisi paluulevynsä suunnitellusti, vaikka bändi joutui muun muassa siirtämään stadionkeikkansa ensi vuodelle.

Bad Bunny oli maailmanlaajuisesti Spotifyn kuunnelluin artisti jo toisena vuonna putkeen.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimpien artistien ja yhtyeiden listan ykkössijaa pitää jo toisena vuotena putkeen Puerto Ricosta kotoisin oleva Bad Bunny. Toiseksi sijoittuu aktiivisesti uutta musiikkia julkaissut Taylor Swift, kolmanneksi valtaisaa suosiota nauttiva korealaisyhtye BTS, neljänneksi kanadalaisartisti Drake ja viidenneksi kanadalaispoppari Justin Bieber.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimpien kappaleiden listaa puolestaan hallitsee 18-vuotias yhdysvaltalaislaulaja Olivia Rodrigo, jonka debyyttialbumi Sour julkaistiin tänä keväänä. Rodrigon kappale Driver’s License on vuoden kuunnelluin Spotify-kappale maailmanlaajuisesti, ja hänen biisinsä Good 4 U on vuoden neljänneksi kuunnelluin kappale Spotifyssa.

Muut sijat kärkiviisikossa menevät Suomenkin listalta tutuille Lil Nas X:lle (Montero) ja The Kid Laroille (Stay) sekä ensi kesänä Suomeen saapuvalle poptähdelle Dua Lipalle kappaleella Levitating.

Olivia Rodrigon kappale Driver’s License oli vuoden kuunnelluin Spotify-kappale maailmanlaajuisesti.

Spotifyn listauksissa kerrotaan myös vuoden kuunnelluimmat podcastit Spotifyssa. Suomessa viime vuoden tapaan vuoden kuunnelluin oli rikospodcast Jäljillä ja toiseksi kuunnelluin Sita Salmisen ja Veronica Verhon Poks-podcast. Kolmanneksi kuunnelluin oli YleX:n aamujuontajien Ville Eerikkilän ja Juuso Kallion Viki ja Köpi podcast.

Maailmanlaajuisesti kuunnelluin podcast oli tänäkin vuonna The Joe Rogan Experience. Toiseksi kuunnelluin oli Call Her Daddy ja kolmanneksi kuunnelluin Crime Junkie.