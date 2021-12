Irti kuvasta -sarjassa taiteilijat saavat puhua taiteestaan työnä. On vapauttavaa kuunnella ”taidepuhetta”, jota ei ole yritetty siivota syvällisyyksistä.

Kotimaisia kulttuuriohjelmia ei ole liikaa Ylen ohjelmistossa, joten kaikki uusi on aina tervetullutta. Sitäkin ilahduttavampaa on nähdä uudenlaista tv-ilmaisua, joka on linjassa sarjan aihepiirin kanssa.

Valokuvaaja, toimittaja Meeri Koutaniemi on keskushenkilö sarjassa, joka esittelee suomalaisia kuvataiteilijoita. He eivät ole suuren yleisön tuntemia nimiä, jos nyt ylipäätään taiteen nykyiset sukupolvet ovat kovin usein julkisuudessa. Sarja on paikallaan siis jo informaatioarvonsa takia.

Jaksoilla on selkeä formaatti, joka kuitenkin joustaa kunkin taiteilijan persoonan, työskentelytapojen ja teosten mukaan. Koutaniemi haastattelee, esittää osuvia kysymyksiä ja keskustelee.

Lisäksi hän valokuvaa jokaisen haastateltavansa, ja puolen tunnin jakson lopussa nähdään hänen näkemyksensä. Formaattiin kuuluu myös katse menneisyyteen ja historiaan, kun taiteilijat nostavat esiin tärkeän esikuvansa.

Kahdeksassa jaksossa nähdään kirjo keskenään erilaisia tekijöitä, joten kokonaisuudesta saa riemastuttavan monipuolisen käsityksen suomalaisesta taidekentästä. Antti Laitisen luontoperformansseista ja metsäinstallaatioista siirrytään Juliana Hyrrin kuvakirjoihin, Anne Koskisen luonnonkivistä Henry Wuorila-Stenbergin omakuviin ja itsetarkkailuun.

Koutaniemi on karismaattinen ja filmaattinen esiintyjä, taiteilijakin, joten kuvallisuuteen perustuvassa sarjassa olisi suuri kiusaus korostaa hänen läsnäoloaan, mutta tämä osataan välttää. Muotokuvasessiot katkaisevat syvällisiä keskusteluita, mutta ne eivät vie liikaa aikaa pääasialta eli taiteelta. Sarja on nimetty Koutaniemen mukaan, mutta se ei todellakaan ole sarja hänestä.

Taiteesta puhutaan nykyään usein kovin pinnallisesti, ja kuvataidetta määritellään jopa markkinoiden ehdoilla. Sitäkin taustaa vasten on vapauttavaa kuunnella ”taidepuhetta”, jota ei ole yritetty siivota syvällisyyksistä.

Ja kun taiteilijat saavat puhua taiteestaan työnä, heidän ajatteluaan voi kuka tahansa ymmärtää. Miksi tietty väri, muoto tai materiaali valikoituu heidän teoksiinsa?

Sarja on nimetty Meeri Koutaniemen mukaan, mutta se ei ole sarja hänestä.

Sarjalla on tekijänsä. Koutaniemi on käsikirjoittanut sitä yhdessä Otso Tiaisen kanssa, ja Tiainen on myös ohjaaja. Kuvauksesta vastaa Hannu Pyyhtiä, leikkauksesta Jussi Heikkinen.

Tiainen puolestaan on ohjannut myös Sami Yaffan Sound Trackeriä, ja tässäkin tuotantoyhtiönä on Gimmeyawallet, joka on saanut alkunsa Madventuresista.

Toivottavasti samalta tiimiltä saadaan lisää kulttuuriohjelmia.

Meeri Koutaniemi, irti kuvasta, Teema klo 21.00 ja Yle Areena.