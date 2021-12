Maunulalaisen päiväkodin sisään kätkeytyy Tatu Tuomisen kuusiosainen tilataideteos. Se kuuluu Helsingin kaupungin taidemuseo Hamin julkisen taiteen kokoelmiin ja on toteutettu kaupungin noudattamalla prosenttiperiaatteella.

Maunulalaisen päiväkoti Korennon musiikkihuoneen lattiaa täplittävät ruskeat ja valkoiset laatat. Ne muodostavat labyrinttikuvion, joka on lähes sama kuin vuonna 1539 rakennetun Gentin kaupungintalon lattiassa Belgiassa.

”Labyrintiin pääsee sisään yhdestä kohdasta, ja ajattelin, että lasten olisi kiva vaikka pikkuautolla ajella sitä pitkin”, sanoo kuvataiteilija Tatu Tuominen.

Tuominen on suunnitellut päiväkoti Korennon ja samassa rakennuksessa toimivan Daghemmet Humlanin sisään kuusiosaisen tilataideteoksen, joka levittäytyy pitkin lattioita läpi koko vuosi sitten valmistuneen rakennuksen.

Julkisissa tiloissa on usein nähty seinämaalauksia ja veistoksia, mutta aika nopeasti tilauksen saatuaan Tuominen päätti, että toteuttaisi teoksensa lattioihin. Ilmeisin syy oli se, että Suomen suurimmassa päiväkodissa lattiapinta-alaa riittää yli 3 000 neliömetrin verran.

Toinen peruste liittyi fysiologiaan: pieni ihminen on lähempänä lattiaa kuin aikuinen.

”Lapsethan leikkivät lattialla ja myös skannaavat koko ajan lattiaa tai maanpintaa. Jos lapsen kanssa kävelee kaupungilla, hän löytää kaiken maailman esineitä, koska hänen katseensa on alaspäin toisin kuin aikuisella”, Tuominen sanoo.

Päiväkoti Korennon aulan lattiassa on kuvio, jonka esikuva on Firinzen Duomon lattiakuviointi.

Päiväkoti Korennon lattiassa ei kuitenkaan nähdä satukuvituksia tai kuvia, jotka olisi ensisijaisesti tehty lapsille.

Tuomisen tähtäin oli korkeammalla. Hän halusi kohottaa päiväkodin aikamme monumentaalirakennukseksi, joten hän haki innoitusta maailman taidehistorian merkittävistä luomuksista. Toisinaan ajan ideaalit ovat liittyneet uskontoon, toisinaan hallitsijoihin. Myös sivistyksen ja kulttuurin kehdot, kuten Oodi tai Musiikkitalo, nostetaan oman aikamme monumenteiksi.

”Mutta mikä muu instituutio meidän ajassamme olisi tärkeämpi kuin päiväkoti? Päätin toistaa vanhat lattiakuviot niin pitkälle kuin ne olivat toistettavissa. Idea olisi, että niissä kuvioissa olisi jotain kaunista – ellei pyhää, niin ainakin ylevää – joka siirtyy niiden muotojen kautta päiväkodin arkeen.”

Kuvataiteilija Tatu Tuominen.

Tuomisella on kaksi nyt jo kouluikäistä lasta, ja hän on nähnyt, miten tärkeää työtä päiväkodeissa tehdään.

”Molemmat lapseni ovat tehneet menestyksekkäät ja pitkät päiväkotiurat ihan huippuammattilaisten ohjaamina.”

”Joka aamu, kun vein lapsen päiväkotiin, minulla oli hyvä fiilis, koska tiesin, että se on turvallinen paikka, missä heidän on hyvä olla kavereiden ja tuttujen, kivojen aikuisten kanssa.”

Jokaisella tilateoksen lattialla on lähdelattiansa.

Ruokailuhuoneen lattian esikuva löytyy kuningas Hassan II:n hamamin uima-altaan pohjasta.

Päiväkodin aulan suuressa valokuilussa kävellään Firenzen Duomosta tutun ympyräkuvion päältä. Ruokailuhuoneen lattiaa taas koristaa keltaista, harmaata, sinistä ja mustaa yhdistävä kuvio, joka toistaa kuningas Hassan II:n moskeijan hamamin uima-altaan pohjakoristelua. Marokossa Casablancassa sijaitseva moskeija on rakennettu vuonna 1993.

Kun Pietarhovin kesäpalatsin (1755) musiikkihuoneen parkettilattia kiinnitti Tuomisen huomion, hän ei ollut varma osaisiko kukaan sellaista enää toteuttaa. Nyt kahdeksan metriä pitkä parkettikuvio koristaa kuitenkin Daghemmet Humlanin käytävää. Sen toteutti parkettimestari Felix Fredlund.

Istanbulissa sijaitsevan sulttaani Ahmedin moskeijan (1616) pihan kivilaatoituksen kuvio toistuu henkilökunnan tilan lattiassa.

Venetsian Pyhän Markuksen katedraalin moniväristä kuviointia varten Tuominen joutui maalausurakoitsija Arja Sorrin kanssa kehittämään kokonaan uuden maalaussovelluksen: Aluksi vektorigrafiikalla tehtiin kuviosta digitaalinen matriisi. Sen jälkeen leikkurilla leikatut isot tarrat asetettiin lattialle, maalattiin yksi väri, kuorittiin tarrat, asetettiin seuraavat ja maalattiin jälleen uusi väri.

Tuominen teki tutkimusmatkansa digitaalisesti, ainoastaan Pyhän Markuksen basilikassa hän on vuosia sitten käynyt oikeasti.

Jani Matiskainen asettelee tarrasapluunoja päiväkoti Korennon lattiaan.

Suunnittelutyön taustalla oli monivaiheinen prosessi, johon liittyi kirjojen lukemista, yhteydenpitoa Ruotsin arkkitehtuurimuseon kirjaston kanssa sekä loputonta googlaamista. Erityisesti Wikimedia Commons oli hyödyllinen, sillä sinne tavalliset ihmiset ovat laittaneet matkakuvia kuuluisista rakennuksista.

”Ainoa reunaehto oli, että kuvion piti olla minun toistettavissani. En voinut valita esimerkiksi mosaiikkilattiaa, jotka olisivat olleet tosi hienoja.”

Nyt jälkeenpäin Tuominen myöntää, että tuli haukanneeksi aika ison palan, sillä kolme tilateoksissa käytetyistä tekniikoista oli hänelle täysin uusia.

”Minun mediumini ovat olleet kollaasi, maalaus, taidegrafiikka, installaatio ja liikkuva kuva. Koskaan aiemmin en ole tehnyt keraamisia laattakuviointeja tai massiivipuuparkettia tai käyttänyt betonilattiamaalia”, kertoo Tuominen, joka taiteen tekemisen lisäksi opettaa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa taidegrafiikan lehtorina.

Taiteilija Tatu Tuominen päätti tehdä kuusiosaisen teoksensa lattioihin, koska lapset leikkivät lattialla.

Helsingin kaupungin taidemuseo Hamin kokoelmiin kuuluvan Satujen palatsit -teoksen valmistuminen kesti kolme vuotta ja se oli kaikilla mittareilla mitattuna suurin Tuomisen ikinä tekemä teos.

”Minulla oli monta aliurakoitsijaa, jotka toteuttivat teoksen. Jouduin ottamaan kaiken maailman sopimusasiat haltuun, mikä oli taiteilijahipinretaleelle aivan uutta. Tämän urakan jälkeen puhun myös sujuvasti työmaiden kieltä”, Tuominen nauraa.

Teos toteutettiin Helsingin kaupungin noudattamalla prosenttiperiaatteella, joka tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamisen budjetista noin prosentti varataan uuden julkisen taiteen toteuttamiseen.

”Prosenttiperiaate on taidepoliittisesti pitkän työn tulos ja on hienoa, että kaupunki on siihen sitoutunut ja teoksia toteutetaan. Prosentti kuulostaa pieneltä siivulta, mutta koska rakennuskustannukset ovat niin isoja, se on taiteelle paljon rahaa. Ja tietenkin periaate on taiteilijoille valtavan tärkeä.”