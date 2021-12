Yleisö saa äänestää suosikkiaan Lontoon luonnontieteellisen museon järjestämässä luontokuvakilpailussa.

Maailman parhaiden luontokuvien lyhytlista on julkistettu. Mukaan Wildlife Photographer of the Year -yleisöäänestyksen ennakkolistalle ovat päässeet muun muassa poikastaan hoivaava naarasoranki, barrakuda-kalojen parvi, lohta kalastava karhu ja poikasiaan suojeleva norsulauma.

”People’s Choice Award tarjoaa hämmästyttäviä havaintoja luonnosta, ruokkii uteliaisuuttamme ja vahvistaa yhteyttämme luontoon”, Natalie Cooper sanoo. Lontoon luonnontieteellisen museon tutkijana toimiva Cooper on yksi tämän vuoden tuomariston jäsenistä.

”On uskomaton haaste valita vain yksi näistä kuvista voittajaksi, joten odotammekin innolla, mikä villi hetki nousee yleisön suosikiksi.”

Kaikki yleisöäänestykseen valitut 25 kuvaa ovat nähtävillä Lontoon luonnontieteellisessä museossa, ja omaa suosikkiaan voi äänestää 2. helmikuuta 2022 asti täällä.

Wildlife Photographer of the Year -kilpailun voittajakuva on nähtävillä museossa 5. kesäkuuta saakka.

Brittivalokuvaaja Andy Skillen onnistui vangitsemaan hetken, jolloin naaraspuolinen harmaakarhu kulki tukkia pitkin joen yli Yukonissa Kanadassa.

Surikaatti, aiemmalta nimeltään nelisormimangusti, näyttää poseeraavan saksalais-eteläafrikkalaiselle valokuvaajalle Thomas Peschakille kuvassa, joka on otettu Tswalu Kalaharin luonnonsuojelualueella Etelä-Afrikassa.

Taiwanilainen valokuvaaja Yung Sen Wu vietti neljä päivää uiden barrakudojen kanssa Palaussa läntisellä Tyynellämerellä.

Irlantilais-eteläafrikkalaisen valokuvaajan Peter Delaneyn kuvassa norsulauma suojelee poikasiaan Addo Elephant Reservessä Etelä-Afrikassa.

Kaksi kultafasaanikoirasta näyttää tanssivan kiinalaisen valokuvaaja Qiang Guon valokuvassa, joka on otettu Shanxin maakunnassa Kiinassa.

Oranki yrittää pitää poikasensa pesässään Sumatralla Indonesiassa. Kuvan on ottanut ranskalainen valokuvaaja Maxime Aliaga.

Hollantilaisen valokuvaajan Jeroen Hoekendijkin kuvassa nuori valkopäämerikotka tarkkailee nukkuvaa mustakarhunpentua Alaskassa.

Naalin hengitys huurustui, kun se kutsui lajitovereitaan Huippuvuorilla.