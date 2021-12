Piemonten tryffelinmetsästäjien visuaalisen kerronnan tyylitaju on niin koherenttia, että siihen on vaikea olla rakastumatta.

Dokumentti

Piemonten tryffelinmetsästäjät. Ohjaus ja käsikirjoitus Michael Dweck ja Gregory Kershaw. Tuottaja Luca Guadagnino. 84 min. ★★★★★

Kerrassaan briljantti, ilahduttava ja täsmälleen sopivassa määrin melankolinen elokuva. Piemonten tryffelinmetsästäjät on muotovalio, lähes täydellisyyteen asti.

Elokuva alkaa hitaalla zoomilla piemontelaiseen metsän rinteeseen, jonka vihreiden ja keltaisten lehvien suojista valkotryffeleitä etsivää miestä hädin tuskin erottaa. Hänen mukanaan olevat koirat sen sijaan, he erottuvat nopeasti. Alusta asti on selvää, että tryffelinmetsästäjät ovat vähintään tasa-arvoisesti elleivät jopa ensisijaisesti koiria.

Alkukohtauksen jälkeen kamera ei aivan muutamaa kohtausta lukuun ottamatta enää zoomaa eikä pannaa. Ihmisiin keskittyvät otokset ovat lähes poikkeuksetta staattisia. Kamera vain pysyy paikallaan ja taltioi, mitä taltioi. Valoa on usein vähän, tekijöiden Varietylle antaman haastattelun mukaan he yleensä pikemminkin poistivat valoa kuin lisäsivät sitä. Värimäärittely muistuttaa vahvasti Fujifilmin Classic Chromea. Tulos: joukko kuvia melkein kuin renessanssimaalauksia, Caravaggiota ja Rafaelia, ja hetkin Pieter Brueghel vanhempaa.

Sitten tulee oivallus: koirien tohinaa metsässä on kuvattu koirien itsensä näkökulmasta. Koirien päihin on pantu minikamerat, ja vain kuono kuikkii toisinaan kuvan alalaidassa. Vauhti kiihtyy, sitten pysähdytään, nuuhkitaan, tongitaanpa tästä, tarkistetaan, missä ihmisherra luuraa, pääseekö se rinteen yli, missä se on, siellä se on, siellä se on, siellä se on!

Koirien näkökulmaa on elokuvassa vain pari kertaa. Se on juuri tarpeeksi, rytmitys toimii. Näin koherentti visuaalisen kerronnan tyylitaju on harvinaista herkkua, ja sitä ei voi kuin ihailla.

Myös äänimaailma on ihastelun väärti. Tuuli humisee puissa, puro solisee jossain kuvan ulkopuolella, metsän pohja joustaa ja ratisee askeleen alla, koirat haukkuvat kukin tavallaan, vanha auto käynnistyy takellellen, kirkon kellot kumisevat, puulattia natisee, keitokset porisevat, kirjoituskone säksättää, välittäjä Gianfranco haistelee tryffeliä tryffelin perään ja puhuu kaunolauseita Ranskaan. Ja sitten Aurelio puhkeaa laulamaan jotain ikivihreää iskelmää. Hetken on kuin katsoisi musikaalia, käsine putoaa käden ja kepin välistä, ei haittaa, laulu jatkuu ja Birba-koira huomaa pudonneen käsineen, niinpä tietenkin, ja kas, käsine on taas Aureliolla, ja yhä vain laulu jatkuu.

Mitään tästä ei ole pilattu kertojanäänellä. Sitä ei ole lainkaan. Ja musiikkia, sitä on käytetty säästeliäästi, mutta säästeliääseen mahtuu muun muassa Jimmy Fontanan Il Poeta Pianse.

Angelo Gagliardi suree nykyaikaa ja toivoo, että kellot asetettaisiin 50 vuoden päähän menneisyyteen.

Piemonten tryffelinmetsästäjät kertoo enimmäkseen 70–80-vuotiaista miehistä ja heidän koiristaan. Aurelio kertoo, että miksi ihmeessä hän menisi naimisiin, hänellähän on Birba! Samalla Aurelio puhuu Birballe tulevaisuudesta, jossa häntä ei enää ole, mutta ei huolta, Aurelio löytää Birballe varmasti sitä ennen hyvän uuden kodin. Tämä on rakkaustarina, kuten muutkin elokuvan ihminen–koira-suhteet.

Aurelio ja kumppanit ovat etsineet valkotryffeleitä lähimetsistä vuosikymmeniä. Vanha perinne on kuolemassa, nuoremmat polvet eivät kuulemma välitä kuin rahasta, metsässä viihtymisellä ja luonnosta nauttimisella ei ole enää arvoa. Karmein todiste kunnioituksen puutteesta ja ahneudesta ovat myrkkysyötit, joita jotkut jättävät metsiin. Murhataan koirat ja vallataan näin hyvät tryffelipaikat.

Mutta on elokuva myös hauska, komediaa tarjoaa varsinkin kirjettä sätkä suussa ja viinilasi kädessä kirjoittava Angelo.

Metsästäjiin nähden nuori Gianfranco käy ostamassa tryffelit miehiltä, tarkastelee niiden laatua auton valojen keilassa. Seuraavaksi hän myy tryffeleitä ravintoloille pimeillä sivukujilla, nostaa niitä taskustaan, pyytää haistamaan, käteinen vaihtaa käsiä, kaikki on hämäräbisnesmäistä. Kontrasti metsäkuviin on tietoisen valtava.

Lopulta parhaat valkotryffelit ovat messuilla kliinisissä parrasvaloissa punaisen tyynyn päällä, punaviinipullojen välissä. Hintaa 5 000 euroa kilo.

Maria on kieltänyt Carloa menemästä metsään yöllä. Sitten Maria sanoo kesken illallisen, että mitä jos Carlo lopettaisit kokonaan, ikää on jo paljon, siellä voi loukata itsensä, kuka meistä sitten huolehtii.

Carlo vastaa lähtemällä metsään taas yöllä, salaa. Mitä elämä olisi, jos ei saisi tehdä sitä, mistä nauttii?