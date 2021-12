Alice Seboldin muistelmateos sinkautti hänet menestykseen, mutta perustui väärään tunnistukseen, jonka perusteella viaton mies joutui 16 vuodeksi vankilaan.

Yhdysvaltalainen kirjailija Alice Sebold on esittänyt julkisen anteeksipyynnön miehelle, jonka oli 1982 tunnistanut raiskaajakseen ja joka sen takia joutui vankilaan kuudeksitoista vuodeksi.

Marraskuun lopulla koko tuomio todettiin newyorkilaisessa tuomioistuimessa vääräksi ja Anthony Broadwater, 61, syyttömäksi. Tapauksesta kertovat useat mediat, kuten The New York Times ja The Guardian.

Etenkin romaanillaan Oma taivas (2002) kansainvälisesti menestynyt Sebold, 58, raiskattiin opiskelijana 1981 puistossa Syracusessa, New Yorkissa. Hän kuvasi tapahtumia omaelämäkerrallisessa esikoisteoksessaan Lucky (1999), joka herätti paljon huomiota ja nousi Yhdysvalloissa bestselleriksi.

Sen mukaan hän ilmoitti raiskauksesta ja kuvaili poliisille mustaa tekijää. Kuukausia myöhemmin hän uskoi nähneensä miehen kadulla ja ilmoitti siitä.

Tunnistustilanteessa hän osoitti aivan toista miestä, mutta Broadwater pidätettiin ja tuomittiin, koska oikeudenkäynnissä Sebold piti tätä jälleen syyllisenä.

Jo vankilassa Broadwater koetti todistaa syyttömyyttään ja tuoda esiin rikostutkinnan puutteita.

Ne otettiin todesta vasta, kun Seboldin muistelmateoksesta alettiin 2019 tehdä elokuvaa. Tuottaja Timothy Mucciante kiinnitti huomiota tuomion heppoisiin perusteisiin ja palkkasi tutkijan syventymään siihen.

Esiin tulleet epäselvyydet kaatoivat elokuvaprojektin, ja sen sijaan Mucciante on nyt työstämässä oikeusprosessista dokumenttielokuvaa.

Sebold reagoi Broadwaterin syyttömäksi julistamiseen runsas viikko sen jälkeen. Lausunnossaan hän kertoi olevansa loppuikänsä surullinen siitä, että hakiessaan oikeutta itselleen vahingoitti Broadwateria.

Kuusitoista vuotta vankilassa olivat vain osa sitä; kaikkiaan tapahtumat ”haavoittivat ja leimasivat kuin liki elämänmittainen tuomio”, Sebold kuvasi lausunnossaan.

Hän pahoitteli 40 vuoden takaista rooliaan ”viallisessa oikeusjärjestelmässä”, jonka uhriksi joutui syytön mies, ja jälleen kerran musta.

”Sekin on kestettävä, ettei raiskaajani henkilöllisyys ilmeisesti selviä koskaan”, Sebold jatkoi.

Anthony Broadwater on kertonut olevansa Seboldin anteeksipyynnöstä kiitollinen ja pitävänsä sitä rohkeuden osoituksena.

”Hän oli uhri siinä missä minäkin”, Broadwater totesi.

Alice Sebold harkitsee nyt Lucky-muistelmiensa täydentämistä, ja hänen yhdysvaltalainen kustantamonsa Scribner onkin lopettanut teoksen jakelun, kunnes uudistettu laitos on saatavilla.