Rutiköyhä ohjaaja teki elokuvan, jota ei ole koskaan saanut esittää. Sen tekeminen johti vuosien sotaan Jussi Parviaisen kanssa. Ohjaaja haluaisi räjäyttää koko elokuvan.

”Jääthän katsomaan?” Sasu Kerman kysyy.

Autossa on lämmin, ulkona pakkasta. Kermanin oma auto ei lähtenyt käyntiin. Sakari Kuosmanen on hakenut hänet kotoa ja kuskaa nyt Kuopion keskustaan, elokuvateatteri Kuvakukkoon. On joulukuu 2021.

”En mä ehkä ihan kokonaan”, Kuosmanen sanoo.

”Voi hitsi. Olisit jäänyt.”