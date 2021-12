Turnerin arvostettu kuvataidepalkinto myönnettiin keskiviikkona pohjoisirlantilaiselle Array-taidekollektiiville.

Brittläinen The Guardian on yksi medioista, jotka ovat uutisoineet Turner-palkinnon voittaneesta taidepubista.

Britanniassa on pidetty erityisessä arvossa taidepalkinto Turneria, mutta keskiviikkoisessa palkintoseremoniassa moni kuvataiteen perinteisempi ystävä taisi hieraista silmiään. Palkinto ja sen mukana myös 25 000 punnan eli noin 30 000 euron palkintosumma meni nimittäin Sibin-nimiselle installaatiolle, joka esittää pubia tai vielä tarkemmin irlantilaista pubia.

Irkkupubit ovat kansainvälinen käsite, mutta palkitun taidepubin takana on Pohjois-Irlannin Belfastissa toimiva, yhteisötaidetta tekevä taidekollektiivi nimeltään Array.

Palkinnon myöntäjien mukaan ryhmä tuo työllään esiin Pohjois-Irlannin sosiaalisia ja poliittisia kysymyksiä kääntäen ne samalla taideteokseksi. Irlantilaistyylisessä taidepubissa on näkyvillä poliittisia tunnuksia, joissa muun muassa vastustetaan eheytyshoitoja ja liputetaan lisääntymisoikeuksien puolesta. Asiakkaina on mallinukkeja.

Ryhmän taide pitää sisällään myös vitsejä, paperimassatöitä, laulua sekä hassuja vaatteita. Päämääränä ryhmällä on BBC:n mukaan keskusteluilmapiirin muutos. Ryhmän luoma pubi on ideassa keskeinen, sillä ravintola edustaa julkista keskustelutilaa.

BBC:n mukaan ”baari vaikuttaa ensi alkuun hyvinkin perinteiseltä, mutta tarkempi vilkaisu osoittaa, että mukana on piilotettuja poliittisia viestejä seksuaalisuudesta ja identiteetistä. Voisiko tämä olla homobaari? Ehkä kaikkein tärkein viesti on kirjattu pubin sääntöihin. Niissä käsketään muun muassa nauramaan”.

Myös The Guardianin kuvataidekriitikko on käynyt installaatiota arvioimassa. Arvostelija Jonathan Jones toteaa nihkeästi, että taidepubi olisi vieläkin ”toiveikkaampi ja dynaamisempi”, jos siellä oikeasti voisi saada tuopposen. ”Tällaisena pubi tuo mieleen minkä tahansa lavastuksen teatterissa sillä erolla, että näyttämö olisi täynnä hyvää näyttelemistä ja hyvää tekstiä”, kriitikko räksytti.

Turner-palkinnon tämänvuotista juryä veti arvostetun Tate-gallerian johtaja, ja palkittavaksi etsittiin nimenomaan taidekollektiiveja, joiden työssä näkyy ja kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

The Guardianin kriitikko huomautti, että tehdyllä rajauksella esteettisten arvojen merkitys jäi kisassa tänä vuonna melko vähäisiksi. Hyvä puoli voittajassa The Guardianin mukaan on kuitenkin se, miten taidekentän laajuus tuli huomioiduksi.

”Harva taidekoulujen lukuisista kasvateista tulee koskaan kuuluisaksi saati rikkaaksi. Tässä mielessä Turnerin tämänvuotinen palkinto on hyvä muistutus realismista. Esillä on lahjakkuuden hedelmiä kaukana Lontoon gallerioista”, lehti kirjoitti.