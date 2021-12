Aleksi 13:n entiset tilat muuttuivat viime keväänä puolittain galleriaksi ja puolittain kaupaksi, kun Glasshouse Helsinki avasi ovensa.

Ryhmänäyttely

Ergs, Sar, igs 8.1.2022 saakka Glasshouse Helsingissä (Aleksanterinkatu 13). glasshousehelsinki.com

Jos nykytaiteen ostaminen tuntuu lievästi pelottavalta, Glasshouse Helsinki madaltaa kynnyksen tavanomaiselle tavaratalossa kiertelyn tasolle.

Aleksi 13:n entiset tilat muuttuivat viime keväänä puolittain galleriaksi ja puolittain kaupaksi, kun Glasshouse Helsinki avasi ovensa. Glasshouse Helsingin konseptiin kuuluu taiteen, designin, teollisten innovaatioiden ja muodin esittely. Kärki on kestävässä kuluttamisessa ja ympäristöarvoissa.

Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevassa tilassa on esillä Anna Tuorin kuratoima ryhmänäyttely ergs, Sar, igs. Se sulautuu käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden kollektiivi Onoman tuotteisiin niin sulavasti, että välillä on vaikea erottaa, mikä kuuluu näyttelyyn ja mikä on muuten vain myynnissä.

Oikeastaan ei olekaan kovin tärkeää, mitkä teokset kuuluvat näyttelyyn ja mitkä ei. Ergs, Sar, igsissä kiertely yhdistyy kokemuksena taidenäyttelyyn ja mukavan väljässä tavaratalossa kiertelyyn. Ja aivan kuten missä hyvänsä kaupassa, täälläkin voi vain katsella.

Katseltavaa riittää: Pysähdyn Sini Pelkin kevyen eleganttien valokuvien äärelle, joissa ihmisen kehosta nähdään heijastavien pintojen keskellä vain pieniä fragmentteja. Niiden rinnalla huomion vievät Marja Viitahuhdan leikkisän nostalgiset kollaasityöt ja Niina Villanuevan luonnon muodoista ammentavia maalaukset sekä barokkimaisen runsaat keramiikkatyöt.

Teosten hinnat liikkuvat satasista muutamiin tonneihin.

Vaikka näyttelyssä ei ole varsinaista teemaa, jotkut ergs, Sar, igsin työt leikittelevät kaupan idealla.

Erikoisen tunnelman liiketilassa virittää Eetu Huhtalan toiminnallinen veistos Unfulfilled (2021), joka on vettä loputtomasti kierrättävä luonnollisen kokoinen kylpyamme.

Ovensuussa eräänlaisina sisäänheittotuotteina toimivat Mikko Jalaviston futuristisen veistokselliset maalaukset. Jalavisto maalaa merellisin värein ihmisistä tyhjiä maisemia, joiden elementit muistuttavat yhtä aikaa betonibrutalismista, aavikkonäkymistä ja pohjoisamerikkalaisesta lähiöidyllistä.

Kokonaisuuden kietoo yhteen Maria Dunckerin mediainstallaatio Poeten (2021). Puun oksasta ja videosta koostuvassa teoksessa puu ”puhuu” veden kieltä.

Dunckerin teokseen kuuluu Tuomo Purasen säveltämä kupliva ääniraita. Elektroninen pulputus kantaa tilan kaikkiin kulmiin ja toimii kuten ostoskeskusten äänimaisemat usein: poreileva ääni kutsuu astumaan sisään, rentoutumaan ja unohtumaan runsauden keskelle.

Sini Pelkin valokuvia ergs, Sar, igs -näyttelyssä.