Kahjo ja samalla hellyttävä Beforeigners on yksi viime vuosien norjalaisista sarjamenestyksistä.

Krista Kosonen on loistava valinta ronskin poliisi-Alfhildrin rooliin.

Aika ei olekaan yksisuuntainen katu, todettiin norjalaisen Beforeigners-sarjan ykköskaudella. Tämä kävi selväksi nyky-Oslossa, kun sinne ilmaantui yhtäkkiä merestä väkeä menneiltä vuosisadoilta, viikinkiajoilta saakka.

Kakkoskauden alkaessa nämä ”moniaikaiset” ovat jo ihan kivasti integroituneet norjalaiseen yhteiskuntaan, joskin heillä on joitakin kyseenalaisia tapoja ja rituaaleja.

Yksi muinaistaustaisista on Alfhildr eli tuttavallisemmin Alfie, joka työskentelee Oslon poliisissa. Hän on taitava työssään mutta käytökseltään ronski nykynaiseksi. Alfhildriä näyttelee Krista Kosonen, joka on aivan loistava valinta, ja hän todella osaa ottaa kaiken irti sekä roolin koomisista että vähän vakavammista puolista. Kosonen puhuu myös vakuuttavasti muinaisnorjaa.

Genrejä reippaasti yhdistelevä Beforeigners on yksi viime vuosien norjalaisista sarjamenestyksistä. Sen kahjo mutta samalla jotenkin hellyttävä idea on peräisin Anne Bjørnstadilta ja Eilif Skodviniltä, jotka ovat myös Lilyhammer-sarjan takana. Sarjalla on vain yksi ohjaaja, Jens Lien.

Kakkoskauteen haetaan potkua Britanniasta, kun Oslon poliisissa syntyy epäily, että Viiltäjä-Jack on saapunut kaupunkiin. Samaan aikaan jo ykköskaudella esitelty viikinkikuningas Pyhä Olavi (Tobias Santelmann) haikailee menneen valtansa perään ja haluaa kostaa poikansa Magnuksen, suomalaisittain muuten Maunun, kuoleman.

Myös itse sodanjumala Odin ilmestyy Alfhildrin lähimmälle työtoverille, silmätippoihin addiktoituneelle Larsille (Nicolai Cleve Broch).

Beforeigners, HBO Max.