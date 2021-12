Tiedeohjelma Unen arvoitus ei onnistu antamaan kovin uutta tietoa, mutta unitutkimuksen yhteys muistisairauksiin on kiinnostava

Voiko unen manipuloinnilla parantaa muistisairauksia, ohjelmassa kysytään.

Uni ja uniennäkö on kiehtonut tieteilijöitä ja taiteilijoita kautta historian. Sigmund Freud ajatteli ratkaisseensa unen arvoituksen oman ”Irman injektioksi” nimeämänsä unen perusteella heinäkuussa 1895.

Unensa itseanalysoinnin perusteella Freud päätteli, että unien tehtävänä on toimia tukahdutettujen ja torjuttujen toiveiden naamioituina toteutumina. Syntyi Unien tulkinta -teos vuonna 1899.

Nukumme kolmasosan elämästämme. Suhtautuminen aiemmin hyödyttömänä pidettyyn uneen on muuttunut, ja unesta ja palautumisesta on viimeisten vuosien aikana tullut megatrendi ja unettomuuden hoidosta miljardibisnes. Oman vastauksensa unen arvoitukseen yrittää antaa yhdysvaltalaisdokumentti Unen arvoitus (2020).

Ikävä kyllä vastaus ei ole kovin uusi tai yllättävä. Ohjelma sortuu myös tiededokumenttien helmasyntiin: se marssittaa kameran eteen nopealla syötöllä leegion asiantuntijoita. Näin heistä tulee vain unettavan puhuvia päitä.

Yksi puhuvista päistä on kansainväliseksi bestselleriksi nousseen Miksi nukumme? -teoksen (2019) kirjoittaja, Berkeleyn yliopiston neurotieteen ja psykologian professori Matthew Walker. Kirjaa ei ohjelmassa yllättäen erikseen mainita. Sitä on kritisoitu tieteellisen tutkimusten tulosten mutkien suoraksi vetämisestä ja virhetulkinnoista.

Ohjelmassa päästään myös katsomaan muutamia unikokeita, ja herkimmille katsojille kuvat sähköiskuilla ja unideprivaatiolla kiusatuista koerotista voivat tehdä pahaa.

Hyvän unen ja muistin yhteys on tiedetty jo kauan. Ohjelman kannustavin tieto on, että unen kautta on kenties mahdollista vaikuttaa muistisairauksiin.

Unen ja aivorappeumasairauksien kuten Alzheimerin taudin välillä on havaittu mahdollinen yhteys, joka liittyy aivojen puhdistumiseen hidasaaltounen aikana. Hidasaaltouneen on mahdollista vaikuttaa niin sanotun vaaleanpunaisen kohinan avulla.

Vaaleanpunainen kohina on sekoitus korkeita ja matalia taajuuksia. Hoidolla voisi olla mahdollista helpottaa myös unihäiriöitä.

Prisma: Unen arvoitus, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.