Sarjassa luodataan romantikkojen touhuja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta hillittömään oopiuminsyöntiin ja luonnon arvostamisesta kansallistunnon nostattamiseen.

Taidehistorioitsija sir Simon Schama ei petä tälläkään kertaa. Kolmiosaisessa sarjassaan Simon Schama ja romantiikan aika (2020) hän lähtee luotaamaan 200 vuotta sitten eläneiden romantikkojen taiteen ja ajattelun suhdetta nykypäivän yhteiskuntaan.

Suhde osoittautuu tiiviimmäksi kuin tulisi ajatelleeksi, ja ajatuskulut romantiikkaa edeltävästä ajasta romantiikan aikaan tekevät vaikutuksen nekin.

Alussa Schama esittää, että romantiikan edustajat ottivat vanhat hengelliset perinteet, pyhiinvaelluksen ja uskonnolliset kulkueet, ja muokkasivat niistä mielenosoitukset, joissa sama joukkovoima ja yhteenkuuluvuuden tuntu kanavoitiin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Etualalle nostetaan Eugène Delacroix’n paljasrintainen vallankumousmaalaus Vapaus johtaa kansaa (1830) ja Théodore Géricault’n Medusan lautta (1819) taustalta löytyvine kiintoisine tositarinoineen.

Kakkososan ajankohtaista antia on luonnon arvostaminen. William Wordsworthin tekstien lukijaksi on fiksusti kutsuttu luontodokumenttien grand old man, sir David Attenborough. Kolmannessa jaksossa puolestaan puhutaan skottien kansallistunnosta Robert Burnsin runojen ja sanoitusten kautta, mutta Brexitiä mainitsematta.

Matkan varrella selviää, että Victor Hugo oli paitsi kirjailija myös kuvataiteilija, Thomas De Quinceyn oopiuminkäyttö ylitti kaikki tolkun rajat, Grimmin veljesten kauhutarinat tukivat saksankielisten kansallisuusaatetta ja Robert Schumannin sekä Frédéric Chopinin sävellysten kaiho oli elettyä, ei teeskenneltyä.

