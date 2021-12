Kontekstin ulkopuolella -lyhytelokuva ottaa äärimmäisiä kierroksia osoittaakseen, miten nopeasti ja hallitsemattomasti nykyajassa keskustelut eskaloituvat.

Osuupa norjalainen lyhytelokuva Kontekstin ulkopuolella (2019) ajankohtaiseen saumaan. Det sporadiske filmkollektivetin toteuttamassa tarinassa kaveriporukan illanvietto kärjistyy kuin Ylen Sannikka-keskusteluohjelmassa konsanaan. Syynä on baaripöydässä lausutut n-sanat, jotka irtoavat kontekstistaan ja kantautuvat naapuripöytiin.

Äkkiä sitä ollaankin muina valtaojina ja ebrahimeina poteroissa, eikä vielä olla päästy edes w- tai c-sanoihin. Rasistikortin ja selittelyjen halkoessa ilmaa sopua on turha hakea. Näinhän tämä usein menee. On ylitetty raja, josta molemmat osapuolet tietävät, ettei paluuta ole. Tuloksena on keskustelun tukahtuminen, ehkä jopa jotain pahempaa

Lyhäri ottaa äärimmäisiä kierroksia osoittaakseen, miten nopeasti ja hallitsemattomasti nykyajassa keskustelut eskaloituvat.

Loppuratkaisu peräänkuuluttaa jotain sellaista, mikä tuntuu usein olevan jo tyystin unohtunut: kuuntelevaa ja yhteisymmärryksen rakentamiseen perustuvaa vuoropuhelua.

