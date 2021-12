Tositapahtumiin perustuvan The Shrink Next Door -draamakomedian synkkä aihe suorastaan huutaa revittelyä, mutta se antaa odottaa itseään

The Shrink Next Door kertoo newyorkilaisesta psykiatrista Isaac Herschkopfista, joka vuosien ajan käytti taloudellisesti hyväkseen rikkaita asiakkaitaan.

Mustan komedian pääosissa ovat Paul Rudd ja Will Ferrell. Rudd (vas.) onnistuu kieron kallonkutistajan roolissaan, Ferrell vetää tutuilla maneereillaan.

Draamakomedia

The Shrink Next Door

USA 2021

Apple TV+

Useat amerikkalaismediat uutisoivat keväällä newyorkilaisen Isaac Herschkopfin menettäneen lupansa toimia psykiatrina. Mikähän mies oli kyseessä?

Varakkaissa julkkispiireissä viihtynyt Herschkopf oli vuosien ajan käyttänyt taloudellisesti hyväkseen rikkaita asiakkaitaan hivuttautumalla näiden elämään ja saaden nämä vähitellen oman peukalonsa alle.

Herschkopfin nimeen oli saattanut törmätä jo pari vuotta aiemmin hitiksi nousseessa podcastissa The Shrink Next Door (2019), jossa toimittaja Joe Nocera pureutui tarkemmin kallonkutistajan tapaukseen.

Yksi hyväksikäytetyistä oli Marty Markowitz, joka päätyi Herschkopfin vastaanotolle jo 1980-luvun alussa. Siitä käynnistyi vuosikymmenten häiriintynyt hoitosuhde, jonka aikana psykiatri piti potilaansa taskuja ominaan ja otti haltuunsa muun muassa tämän hulppean loma-asunnon uima-altaineen.

Tuon uima-altaan liepeiltä käynnistyy myös podcastiin perustuva kahdeksanosainen draamakomedia The Shrink Next Door. Sarjassa Herschkopfia ja Markowitzia esittävät tähtikoomikot Paul Rudd ja Will Ferrell.

Lyhyessä introssa Herschkopf (Rudd) pyörittää kartanossa bileitä isännän elkein ja kohtelee Markowitzia (Ferrell) kuin palkollistaan.

Seuraa aikahyppy vuosia taaksepäin. Kangasalan firmaa pyörittävä ja jonkinasteisista paniikkihäiriöstä kärsivä Markowitz hakeutuu siskonsa (Kathryn Hahn) kannustuksesta Herschkopfin pakeille. Martylla on selvästi vaikeuksia vetää rajojaan, ja sen huomaa oitis myös psykiatri.

Yksi keskeinen jännite rakentuu juuri kynnysmatto-Martyyn: milloin mies saa tarpeekseen – vai saako?

Martya kiinnostavampi on kuitenkin Isaac, kiitos Ruddin. Tusinan sympaattisen komediaroolin jälkeen on virkistävää nähdä hänet muuntautuneena petolliseksi haaskalinnuksi, jonka pehmeät puheet ja huoliteltu ulkonäkö kätkevät taakseen sysimustan sisimmän.

Kahdessa ensimmäisessä jaksossa viitteitä narsismiin satelee siellä täällä, mutta kiltti Marty ei niitä noteeraa.

Ferrellin ja Ruddin urat tunteva odottaa kaksikolta posketonta komediaa, mutta siinä The Shrink Next Door yllättää. Georgia Pritchettin käsikirjoittamassa sarjassa komedia ei ole lainkaan räiskyvää. Synkkä aihe suorastaan huutaa revittelyä, mutta se antaa odottaa itseään.

Yksi syy on pääosiin kiinnitetyissä staroissa, varsinkin Ferrellissä. Hän tekee muiden vietävissä olevan ison vauvan roolinsa totutuin maneerein ties kuinka monetta kertaa. Ainahan se huvittaa, mutta pieni irrottelu ei tekisi pahaa Ferrellillekään.