Lydia Davis tekee kielellä vertaansa vailla olevia miniatyyrejä, novellivalikoiman käännös on kulttuuriteko

Kafka valmistaa päivällistä -kokoelma esittelee palkitun kirjailijan suomalaisille lukijoille.

Yhdysvaltalainen Lydia Davis on niukan sanankäytön mestareita, eikä hänen tuotantoaan ole aiemmin suomennettu yksittäisiä runoja lukuun ottamatta.

Lydia Davis: Kafka valmistaa päivällistä – Valitut novellit. Suom. Aki Salmela. Siltala. 300 s.

Lydia Davis, 74, on palkittu kirjailija, jota Yhdysvalloissa pidetään yhtenä tämän hetken merkittävimmistä tekijöistä. Davisin jäljittelemätön ja täysin omintakeinen tuotanto on tehnyt hänestä tapauksen kirjallisuusmaailmassa.

Silti on todennäköistä, ettemme olisi saaneet mahdollisuutta lukea Davisia suomeksi ilman kirjailija Kari Hotakaista ja hänen Sanavalinta-yhtiötään, joka jatkaa Kimi-kirjan tuotoilla laadukkaan käännöskirjallisuuden tukemista.

Siltala ja Sanavalinta julkaisivat tänä syksynä Kafka valmistaa päivällistä -kokoelman, joka sisältää kattavan valikoiman tekstejä viidestä eri novelliteoksesta vuosilta 1986–2014.

Lydia Davis on voittanut vuonna 2003 Yhdysvalloissa ”neron stipendin” eli MacArthur Fellowship -palkinnon, jonka arvo oli tuolloin puoli miljoonaa dollaria. Vuonna 2013 hän voitti kansainvälisen Booker -palkinnon.

Davis on minimalisti, jonka taidetta kuvataan usein aina ensin mainitsemalla sen mitasta. Lyhimmillään novellit saattavat olla vain yhden virkkeen pituisia miniatyyrejä, pisimmillään toistakymmentä sivua.

Davis venyttää kirjallisuuden rajoja ja on jättänyt monet ymmälleen siitä, miten ne voisi kategorisoida. On puhuttu runoista, anekdooteista ja ”flash fictionista”.

Siinä mielessä Davis on kaikessa määrittelemättömyydessään kirjallinen sukulaissielu kanadalaiselle Anne Carsonille, jota on myös vastikään käännetty suomeksi, kun Poesia julkaisi tänä syksynä Carsonilta Lyhyet luennot. Suomentajakin on sama: runoilija-suomentaja Aki Salmela.

Davisin teksteille voi paikoin lainata lukutavan vaikka proosarunoista. Hän luo sanoilla käsitetaidetta, joka on näennäisen helppoa ja yksinkertaista, kuin abstrakti taulu, jonka voisi tylsämielisesti ohittaa toteamalla, että eihän tässä tapahdu mitään:

”Samuel Johnson on tuohtunut: siitä, että Skotlannissa on niin vähän puita.”

Yhdellä sivulla on vain tämä virke ja tyhjää tilaa, joka lukijan on itse täytettävä ihmetyksellään.

Davisin repertuaariin kuuluu inhimillistä lämpöä ja älykästä lymyävää huumoria, pieniä arkisia kohtia, joista elämä lopulta koostuu täydemmin ja runsaammin kuin varsinaisista tragedioista ja käännekohdista, joihin kirjallisuus yleensä keskittyy.

Esimerkiksi novellin ”Minun on hyvä olla, mutta voisi olla vielä vähän paremmin” nimi on jo itsessään herkullinen. Se sisältää seuraavia rivejä:

”Peukalooni sattuu. Mies yskii kesken konsertin. Suihku on vähän liian kylmä. - - Tuolissani ei ole selkänojaa. Tehosekoitin vuotaa pohjasta. En osaa päättää, haluanko jatkaa tämän kirjan lukemista.”

Yksi lempiteksteistäni on kokoelmasta Can’t and Won’t (2014). Vanha pölynimuri sammuu jatkuvasti hänen käsiinsä -nimisen novellin voi lyhyytensä vuoksi siteerata tässä kokonaan:

”Vanha pölynimuri sammuu jatkuvasti hänen käsiinsä / yhä uudelleen ja uudelleen / kunnes siivooja viimein / säikäyttää sen karjaisemalla: / ’Vitunkusipää!’”

Yksittäisistä novelleista ei kuitenkaan pääse käsiksi vielä Davisin luomaan rikkaaseen maailmaan. Ranskalaisia klassikoita, muun muassa Proustia ja Flaubertia kääntänyttä Davisia on arvosteltu siitä, että hänen kielensä muistuttaa välillä omituisella vieraannuttavalla tavalla käännettyä kieltä.

Vieraannuttava voi kuitenkin olla se todellisuus, josta Davis kertoo, maailma ja sen tavallisuus, joka läheltä katsottuna onkin outo, suttuinen ja surrealistinen.

Davis tuntuu tutkivan toisteisuudella ja elliptisyydellä kielen suhdetta elämään, sen jokapäiväisiin sattumuksiin ja niiden synnyttämiin yksitoikkoisiin mutta universaaleihin ajatuksiin. Toisaalta hän tuo esiin myös kielen rajoja, sitä miten sanat epäonnistuvat.

Davis käsittelee paljon perhesuhteita ja niiden mutkia. Äidit ovat ”kärsineet meidän puolestamme, ja useimmiten jossain, minne me emme ole voineet nähdä.” Riidassa kumppanin kanssa tärkeintä ei ole kiukun määrä vaan sen puuskassa sanotut sanat.

Ja jokainen tulee sanoillaan luoneeksi fiktiota, kuten erään novellin puhuja pohtii: ”Kaikille ei voi puhua totta kaiken aikaa, eikä kenellekään todellakaan voi kertoa koskaan kaikkea, sillä siihen menisi liikaa aikaa.”

Pienten suurten asioiden lisäksi Davis kirjoittaa paljon pienistä eläimistä: kaloista, hiiristä ja keittiön ”sukkelista vihulaisista” torakoista. Yksi novelli kertoo toukasta, jota kertoja yrittää pelastaa, mutta joka hukkuu portaikkoon. Yhdessä pienessä toteamuksessa on suuri ajatus: ”Sitä kiintyy hieman mihin hyvänsä elävään asiaan kun sellaista on kerran koettanut auttaa.”

Novellit kokoelmaan valinnut ja kääntänyt Aki Salmela saa suomen kielen soimaan hienosti Davisin alkutekstin sävyissä. Sivulauseet ketjuttuvat ja kiertävät sanottavaa juuri sopivan kulmikkaina ja toteavina.

Novelleissa saatetaan ilmaista kliinisellä tarkkuudella asia, jonka paino tuntuu olemattomalta. Se naurattaa, kun kyse on valituskirjeestä pakastehernevalmistajalle, mutta voin kuvitella, että se saattaa myös turhauttaa.

Lydia Davis ei varmasti toimi kaikille. Kepeä voi olla raskasta, jos on täydennettävä sitä, mitä jätetään sanomatta. Tai sitten teoksen voi vilkaista läpi ja ohittaa kuin pienen sisätiloihin eksyneen toukan.

Joka tapauksessa ilmeisintä on tässä kohtaa sanoa, että Davisin suomentaminen on kulttuuriteko. Hänen mielensä on hämmästyttävä ja kirjallisuuteen jättämänsä jälki pysyvä, ohittamaton.