Nuorisokulttuurin kuvaajana tiedetty Staffan Hildebrand kestitsi poikia ja houkutteli heitä mukaansa elokuvamaailman jännittävyydellä.

Tuoreen kirjan mukaan tunnettu ruotsalainen elokuvaohjaaja Staffan Hildebrand on hyväksikäyttänyt seksuaalisesti nuoria poikia. Kirjassa haastatellut, nyt jo aikuiset kaksi miestä kertovat Hildebrandin raiskanneen heidät 1970- ja 1980-luvun taitteessa.

Pojat olivat tuolloin 13- ja 15-vuotiaita ja hyväksikäyttö oli jatkuvaa. ”Jonkin ajan kuluttua siitä tuli rutiinia”, sanoo toinen kirjaan haastatelluista pojista yleisradioyhtiö SVT:n mukaan.

Pojat myös asuivat joitakin aikoja ohjaajan luona. Elokuvat olivat ohjaajalle tapa houkutella poikia mukaan jännittävään elämään.

Seksuaalista hyväksikäyttöä käsittelevä kirja G som i gärningsman julkaistiin torstaina, ja sen jälkeen tapauksesta ovat uutisoineet useat ruotsalaismediat.

Tapaus on saanut laajaa huomiota Ruotsissa, sillä Staffan Hildebrandia on pidetty maassa erityisesti 1980-luvun nuorisokulttuurin keskeisenä dokumentoijana. Hän on esitellyt lukuisissa elokuvissaan ja tv-ohjelmissaan nuoria ja nuorten kulttuuria, kuten vaikkapa skeittailijoita, musiikintekijöitä ja nuoria huumeidenkäyttäjiä.

Suomessakin Hildebrandin tekemiä elokuvia ja tv-ohjelmia on esitetty toistuvasti 1970- ja 1980-luvuilla. Esimerkiksi Hildebrandin tunnetuimpiin elokuviin kuuluvaa G:tä on esitetty meillä nimellä Nuoruus ja hulluus. Elokuvassa seurataan kolmea teinipoikaa aikuisuuden kynnyksellä rockin ja hasiksen tuoksuisessa maailmassa. 1990-luvulla Hildebrand myös vieraili Suomessa kuvaamassa helsinkiläisiä lukiolaisia Eurooppa-tietoisuutta kohottaneeseen videosarjaan.

Yksi Hildebrandin ohjelmista, nimeltään Poika Bangkokista, esitettiin Suomessa televisiossa 1977. Tuoreessa kirjassa Hildebrand kertoo ohjelman taustoista ja siitä, miten hän kuvausten jälkeen järjesti ohjelman päähenkilön, 13-vuotiaan thaimaalaispojan mukanaan Ruotsiin. Ohjaaja oli kertonut ystävilleen aikeesta adoptoida poika, joka aloitti Ruotsissa myös koulun.

Muutaman kuukauden kuluttua Hildebrand kuitenkin lennätti pojan takaisin Kaukoitään.

”Homma ei toiminut ja se oli todella virhe”, Expressen kirjoittaa ohjaajan todenneen tapauksesta.

Ruotsalaismedioista Expressen on haastatellut myös yhtä Hildebrandin uhriksi joutunutta. ”Hän tapasi sanoa, että nuorena ihminen ei tiedä, mitä haluaa. Hän kertoi miesten välisestä seksistä ja kreikkalaisesta perinteestä, jossa vanhemmat miehet pitivät huolta nuoremmista vuodesta toiseen”, mies sanoo lehdelle.

Vuonna 1946 syntynyt Staffan Hildebrand on poikkeuksellisesti ollut itse mukana kirjanteossa ja hän on myöntänyt tapahtuneet. Göteborgs-Postenin mukaan Hildebrand ymmärsi jo kauan sitten olevansa erilainen.

”Suhteet saman ikäisten miesten kanssa eivät ole koskaan olleet mielenkiintoisia. Nuorissa pojissa on jotain, mitä en saa mistään muualta”, Hildebrand kertoo kirjassa.

Expressen-lehden haastattelussa Hildebrand sanoo, ettei hän kokenut tuolloin tehneensä väärin, mutta ajattelee nyt asian toisin. Lehden kysymykseen Hildebrand vastaa näin:

”Nykyisellä tiedolla, metoon ja muut tietäen… Tietenkin se on väärin. Hän ei ollut tarpeeksi kypsä ymmärtämään seksuaalisuuttaan siinä iässä, mutta hän oli kypsä ja kehittynyt”, ohjaaja sanoo lehdelle.

Hildebrandin tapausta on kommentoinut Ruotsissa muiden muassa Svenska Dagbladetin kolumnisti Essy Klingberg. Hänen mukaansa aika oli ennen toinen, mutta se ei mitenkään poista Hildebrandin aiheuttamaa tuskaa. Kolumnistin mukaan myöskään Hildebrandin kommentit eivät riitä.

”Asioiden tunnustaminen on eri asia kuin niiden ymmärtäminen”, Klingberg kirjoittaa.

Kirjan ovat tehneet kirjailija Sören Karlsson ja tutkija Deanna Rauscher. ”Hildebrand on kertonut näkevänsä kirjan sovintona, tosin uhrit eivät halua sovintoa hänen kanssaan”, kirjailija Karlsson kertoo Dagens Nyheterissä.